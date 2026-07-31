Pan Global étend la minéralisation aurifère proche de la surface à Providencia avec 2,36 g/t d’or sur 80 mètres, projet Cármenes, Espagne

Faits marquants

Les résultats d’analyses des échantillons en rainures de surface comprennent une zone continue de 80 mètres titrant 2,36 g/t Au , dont : 3,21 g/t Au sur 23 mètres 7,40 g/t Au sur 8 mètres 20,18 g/t Au sur 5 mètres (annoncé précédemment)

, dont : Les résultats d’analyses des échantillons en rainures souterrains comprennent 2,40 % Cu, 0,83 % Ni, 0,27 % Co et 0,25 g/t Au sur 9 mètres , dont : 6,96 % Cu, 2,34 % Ni, 0,74 % Co, 0,74 g/t Au et 1,8 g/t Ag sur 2 mètres 3,45 % Cu, 1,09 % Ni, 0,37 % Co et 0,34 g/t Au sur 2 mètres

, dont : La minéralisation aurifère à plus haute teneur s’étend vers le sud et l’est au-delà des anciens travaux miniers historiques

Le premier programme systématique d’échantillonnage souterrain au niveau 1 438 m indique que la minéralisation s’épaissit en profondeur et demeure largement ouverte dans plusieurs directions

dans plusieurs directions Les travaux de forage sont en cours et les résultats de six sondages complétés sont toujours attendus





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV : PGZ ; OTCQB : PGZFF ; FRA : 2EU) est heureuse d’annoncer de nouveaux résultats d’échantillonnage en rainures provenant de la cible Providencia sur son projet Cármenes, détenu à 100 %, dans le nord de l’Espagne. Ces résultats étendent la minéralisation aurifère proche de la surface au-delà des anciennes exploitations minières historiques et mettent en évidence une zone aurifère continue à haute teneur sur au moins 80 mètres. Ils démontrent le potentiel d’un vaste système de brèches riche en or, associé à des minéralisations en cuivre, nickel et cobalt. Les travaux d’échantillonnage en rainures actuellement en cours visent à tester les prolongements de la minéralisation à haute teneur en cuivre, nickel et cobalt identifiée par les nouveaux résultats obtenus au niveau 1 438 m de l’ancienne mine souterraine de Providencia.

« Ces résultats renforcent considérablement notre conviction que Providencia abrite un système aurifère beaucoup plus important que ce qui était précédemment reconnu. La minéralisation à haute teneur identifiée en surface, combinée à l’élargissement de la brèche minéralisée recoupée en souterrain, indique un excellent potentiel d’extension de la découverte, tant latéralement qu’en profondeur. Alors que les travaux de forage et d’échantillonnage se poursuivent et que les analyses de six des huit forages de la campagne sont toujours en attente, nous sommes impatients de communiquer la prochaine série de résultats de Providencia dans les semaines à venir », a déclaré Tim Moody, président et PDG de Pan Global Resources.

Principaux résultats des échantillons en rainures de surface

PVCC-04 – PVC-06 : 2,36 g/t Au sur 80 mètres Dont : 3,21 g/t Au sur 23 mètres (incluant 7,40 g/t Au sur 8 mètres) Et : 20,18 g/t Au sur 5 mètres (annoncé précédemment)

PVCC-02 : 6,12 g/t Au sur 6 mètres , Dont : 11,92 g/t Au sur 3 mètres 0,65 g/t Au sur 76 mètres Dont : 1,26 g/t Au sur 15 mètres Dont : 2,97 g/t Au sur 5 mètres Dont : 1,11 g/t Au sur 3 mètres

: PVCC-03 : 1,14 % Cu, 0,23 % Ni, 0,14 % Co et 0,45 g/t Au sur 7 mètres Dont : 1,84 % Cu, 0,32 % Ni, 0,18 % Co et 0,61 g/t Au sur 3 mètres





:

Principaux résultats des échantillons en rainures souterrains (niveau 1 438 m)

PVC1438-08 : 2,40 % Cu, 0,83 % Ni, 0,27 % Co et 0,25 g/t Au sur 9 mètres Dont : 6,96 % Cu, 2,34 % Ni, 0,74 % Co et 0,74 g/t Au sur 2 mètres Et : 3,45 % Cu, 1,09 % Ni, 0,37 % Co et 0,34 g/t Au sur 2 mètres

PVC1438-09 : 1,31 % Cu, 0,31 % Ni, 0,09 % Co et 0,13 g/t Au sur 9 mètres Dont : 3,01 % Cu, 0,70 % Ni, 0,20 % Co et 0,28 g/t Au sur 3 mètres

PVC1438-04 : 0,32 % Cu, 0,10 % Ni, 0,07 % Co et 0,12 g/t Au sur 12 mètres Dont : 0,62 % Cu, 0,16 % Ni, 0,12 % Co et 0,22 g/t Au sur 4 mètres 0,22 % Ni, 0,07 % Co et 0,22 g/t Au sur 13 mètres Dont : 0,46 % Ni, 0,14 % Co et 0,22 g/t Au sur 3 mètres 0,27 g/t Au sur 18 mètres 1,02 g/t Au sur 4 mètres 0,42 g/t Au sur 15 mètres 0,32 % Cu, 0,12 % Ni, 0,07 % Co et 0,22 g/t Au sur 4 mètres

PVC1438-06 : 0,44 g/t Au sur 32 mètres Dont : 1,29 g/t Au sur 3 mètres







Résumé du programme d’échantillonnage en rainures

Les derniers résultats comprennent des échantillonnages continus en rainures de surface réalisés à travers une forte anomalie aurifère dans les sols (> 1 g/t Au) et la zone de brèche associée, ainsi qu’un programme systématique d’échantillonnage des parois de galerie au sein de l’ancienne mine souterraine de Providencia au niveau 1 438 m.

Le programme vise à :

évaluer la distribution de la minéralisation en or, cuivre, nickel et cobalt ;

améliorer la compréhension des contrôles géologiques et structuraux ;

affiner l’interprétation de la géométrie et de l’étendue du système de brèches minéralisées.





L’échantillonnage de surface (234 échantillons) a été réalisé sur une vaste zone de brèches mise au jour lors de récents travaux de construction de pistes de forage. Les rainures s’étendent sur environ 30 mètres au sud et 150 mètres à l’est de l’extension projetée des anciens travaux souterrains historiques. Les résultats d’analyses indiquent que les teneurs aurifères les plus élevées sont associées à des brèches hématitiques rouges, à des roches carbonatées dolomitisées et à des zones localement enrichies en gossan présentant une minéralisation secondaire visible en cuivre.

L’échantillonnage souterrain (351 échantillons) constitue la première évaluation systématique du niveau 1 438 m depuis l’excavation des déblais qui obstruaient l’entrée de la mine. Les résultats ont mis en évidence une minéralisation sulfurée polymétallique ainsi qu’une brèche hématitique plus développée que dans les niveaux supérieurs. Ces observations confortent l’interprétation géologique actuelle selon laquelle le système minéralisé s’élargit en profondeur et demeure ouvert tant latéralement qu’en profondeur (voir les communiqués des 7 mai 2026 et 20 août 2025).

Dans leur ensemble, les résultats obtenus en surface et en souterrain démontrent que la minéralisation en or ainsi qu’en cuivre-nickel-cobalt s’étend largement au-delà des anciens travaux de la mine Providencia au sein d’un vaste système de brèches multiphases. Les résultats définissent une zone aurifère à plus haute teneur située au sud-est des travaux historiques, coïncidant avec une forte anomalie aurifère dans les sols, ce qui en fait une cible particulièrement attrayante pour les travaux de forage en cours. L’or n’a jamais été produit historiquement à la mine Providencia et l’identification d’une minéralisation aurifère potentiellement significative constitue une nouvelle découverte réalisée par l’équipe de Pan Global.

Prochaines étapes

Les récents résultats d’échantillonnage en rainures, réalisés en surface et en souterrain, ont permis d’affiner le modèle géologique et structural de la cible Providencia et d’identifier des zones prioritaires pour les travaux de forage de suivi. L’actuelle campagne de huit forages carottés, visant à tester et évaluer la continuité en profondeur et latérale du système de brèches minéralisées, est en cours et devrait être élargie. Les résultats d’analyses de six forages déjà complétés sont toujours en attente. Les travaux continus d’échantillonnage en rainures souterrains à des niveaux plus profonds de la mine, ainsi que l’élargissement des programmes de géochimie de surface sur les cibles Providencia, Profunda et Valverdin au sein du projet Cármenes, contribueront à définir les cibles de la prochaine phase d’exploration.

Illustration 1 – Résultats combinés en or des échantillons en rainures, des forages et des tranchées de la cible Providencia

Illustration 2 – Nouveaux résultats des échantillons en rainures de surface

Illustration 3 – Résultats des échantillons en rainures du niveau 1 438 m

Illustration 4 – Cible Providencia montrant l’élargissement de la brèche à hématite et sulfures cartographiée entre les niveaux 1 467 m et 1 438 m, ouverte latéralement et en profondeur

Tableau 1 – Résumé des résultats des échantillons en rainures de surface

ID de rainure



De À Intervalle Au Cu Ni Co Ag (m) (m) (m) g/t ppm ppm ppm g/t PVCC-04 et PVCC-06 0 80 80 2,36 79 30 15 <0,5 PVCC-04 dont 5 7 2 1,33 15 32 12 <0,5 PVCC-04 dont 14 15 1 1,58 12 20 6 <0,5 PVCC-04 dont 23 46 23 3,20 196 43 26 <0,5 PVCC-04 dont 33 41 8 7,40 126 47 30 <0,5 PVC-06* dont 74 79 5 20,18 35 41 33 <0,5 PVC-06* dont 75 76 1 51,20 13 31 17 0,5 PVCC-02 3 79 76 0,65 167 76 58 <0,5 PVCC-02 dont 6 8 2 0,18 2 110 656 508 <0,5 PVCC-02 dont 18 33 15 1,26 41 39 12 <0,5 PVCC-02 dont 20 21 1 1,04 64 53 19 <0,5 PVCC-02 dont 30 31 1 11,40 14 25 7 <0,5 PVCC-02 dont 50 53 3 1,11 8 13 4 <0,5 PVCC-02 dont 68 69 1 1,09 13 14 11 <0,5 PVCC-02 dont 74 79 5 2,97 572 302 345 3,4 PVCC-02 101 107 6 6,12 30 32 36 0,5 PVCC-02 dont 102 105 3 11,92 39 48 60 0,7 PVCC-03 0 7 7 0,45 11 421 2 258 1 435 0,8 PVCC-03 dont 2 5 3 0,61 18 450 3 247 1 817 1,1



Remarques :

Les intervalles rapportés représentent les longueurs échantillonnées le long de surfaces rocheuses exposées ; les largeurs réelles sont inconnues





* Résultat déjà publié – voir le communiqué du 7 mai 2026

Tableau 2 – Résumé des résultats des échantillons en rainures du niveau 1 438 m

ID de rainure De À Intervalle Au Cu Ni Co Ag (m) (m) (m) g/t ppm ppm ppm g/t PVC1438-01 0 85 85 Entrée de galerie – Aucun résultat significatif PVC1438-02 0 0 10 Entrée de galerie – Aucun résultat significatif PVC1438-03 0 13 13 Entrée de galerie – Aucun résultat significatif PVC1438-04 0 12 12 0,12 3 199 1 041 659 0,8 PVC1438-04 dont 1 5 4 0,22 6 233 1 752 1 171 1,4 PVC1438-04 dont 1 2 1 0,51 13 450 4 230 3 100 2,8 PVC1438-04 28 41 13 0,23 55 2 248 690 <0,5 PVC1438-04 dont 29 32 3 0,21 89 4 627 1 417 <0,5 PVC1438-04 dont 37 41 4 0,24 49 2 340 684 <0,5 PVC1438-04 49 67 18 0,27 86 45 19 <0,5 PVC1438-04 dont 51 52 1 1,13 49 29 7 <0,5 PVC1438-04 dont 65 66 1 1,41 96 60 25 <0,5 PVC1438-04 70 74 4 1,02 19 20 6 <0,5 PVC1438-04 dont 71 72 1 3,12 24 17 6 <0,5 PVC1438-04 83 98 15 0,42 264 119 54 <0,5 PVC1438-04 dont 87 88 1 1,03 22 18 6 <0,5 PVC1438-04 97 101 4 0,15 3 260 1 167 675 0,7 PVC1438-04 115 118 3 0,07 1 491 561 295 <0,5 PVC1438-05 9 10 1 0,09 1 390 443 400 <0,5 PVC1438-06 8 40 32 0,44 94 64 28 <0,5 PVC1438-06 dont 12 25 13 0,67 162 96 45 <0,5 PVC1438-06 dont 13 14 1 1,02 168 101 37 <0,5 PVC1438-06 dont 22 25 3 1,29 11 20 8 <0,5 PVC1438-06 47 49 2 0,82 34 84 31 <0,5 PVC1438-07 3 15 12 0,11 1 560 317 221 0,5 PVC1438-07 dont 11 15 4 0,06 2 528 535 451 0,6 PVC1438-08 1 10 9 0,25 23 999 8 263 2 654 0,7 dont 2 4 2 0,74 69 600 23 400 7 380 1,8 dont 8 10 2 0,34 34 450 10 890 3 650 0,8 PVC1438-09 0 9 9 0,13 13 086 3 121 934 0,4 dont 5 8 3 0,28 30 083 7 007 2 007 0,6



Remarques :

Les intervalles rapportés représentent les longueurs échantillonnées ; les largeurs réelles sont inconnues





À propos du projet Cármenes

Le projet Cármenes est situé sur l’extension sud-est de la ceinture aurifère de Rio Narcea, à environ 55 km au nord de León, et comprend cinq permis d’exploration couvrant une superficie de 5 653 hectares, détenus à 100 % par Pan Global. La zone du projet présente un fort potentiel pour l’identification de multiples corps minéralisés ou « grappes » de minéralisation hydrothermale en brèches encaissées dans des carbonates, riches en cuivre, nickel, cobalt et or. La région comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia, exploitées pour la dernière fois dans les années 1930, qui produisaient des concentrés de cuivre et de cobalt contenant également du nickel. De nombreux autres petits travaux miniers historiques présents dans le secteur témoignent du potentiel d’existence d’autres zones de brèches minéralisées. Ce type de gisement peut présenter une extension verticale importante, dépassant parfois 1 km. Le premier programme de forage réalisé par la Société en 2025 sur la cible Providencia a conduit à une nouvelle découverte aurifère.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. poursuit activement l’exploration de gisements riches en cuivre, ainsi qu’en or et en autres métaux. Le cuivre bénéficie de solides fondamentaux d’offre et de demande ainsi que de perspectives favorables à long terme, en raison de son rôle essentiel dans l’électrification mondiale et la transition énergétique. L’or atteint également des niveaux de prix records.

Le projet phare de la Société, Escacena, qui abrite les ressources minérales de cuivre-étain-or de La Romana et Cañada Honda, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique du sud de l’Espagne. Cette région bénéficie d’un historique favorable en matière d’octroi de permis, d’excellentes infrastructures, d’une expertise minière et technique reconnue, ainsi que du soutien de la Commission européenne qui considère le cuivre comme une matière première stratégique. Ces facteurs font de cette juridiction une destination minière de premier rang à faible risque. Le second projet de la Société, Cármenes, dans le nord de l’Espagne, est situé dans une région dotée d’une longue tradition minière et d’excellentes infrastructures. L’équipe de Pan Global réunit des professionnels expérimentés ayant fait leurs preuves dans les domaines de l’exploration, de la découverte, du développement de projets et de l’exploitation minière. Pan Global Resources s’engage à mener ses activités de manière sécuritaire et avec le plus grand respect pour l’environnement ainsi que pour les communautés avec lesquelles elle collabore. La Société est membre du United Nations Global Compact (Pacte mondial des Nations Unies) et exerce ses activités conformément à ses principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, rendez-vous sur la page de présentation de la société sur Curation Connect et découvrez les réponses générées par l’IA à vos questions à l’adresse https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Personne qualifiée

Álvaro Merino, vice-président Exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 (National Instrument 43-101), a approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué. M. Merino n’est pas indépendant de la Société.

Échantillonnage, assurance qualité / contrôle qualité (QA/QC) et procédures analytiques

L’échantillonnage de surface comprenait des échantillons en rainures par éclats de roche ainsi que des rainures réalisées à double trait de scie lorsque cela était possible. Les échantillons ont été prélevés sur des intervalles continus horizontaux d’un mètre le long de parois rocheuses récemment mises au jour par des travaux de terrassement réalisés au bulldozer pour l’aménagement des pistes de forage. L’échantillonnage réalisé au niveau 1 438 m de l’ancienne mine souterraine de Providencia consistait en des rainures horizontales continues à double trait de scie, avec prélèvement d’échantillons rocheux sur des intervalles d’un mètre le long des parois des galeries.

Les intervalles rapportés représentent la longueur cumulée d’échantillons minéralisés consécutifs ; les largeurs réelles sont inconnues. Les échantillons en rainures sont de nature sélective et peuvent ne pas être représentatifs de la teneur globale ou de la continuité de la minéralisation.

Les échantillons ont été placés dans des sacs scellés puis acheminés au laboratoire de préparation d’échantillons d’ALS à Séville, en Espagne, avant d’être analysés dans les installations d’ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés, divisés puis pulvérisés selon les méthodes CRU-31, SPL-22Y et PUL-31. Les analyses de l’or, du platine et du palladium ont été réalisées par pyroanalyse sur une charge de 50 g avec finition ICP-AES (méthode PGM-ICP24). Les analyses multiélémentaires ont été effectuées après digestion à quatre acides avec finition ICP-AES (méthode ME-ICP61). Les échantillons présentant des teneurs élevées en or ont été réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique (méthode Au-GRA21). Des matériaux de référence certifiés ainsi que des échantillons blancs ont également été insérés à raison d’un contrôle pour 25 échantillons.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tél. : +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas de nature strictement historique constituent des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, plans, attentes ou intentions de la Société relativement à l’avenir. Il est important de noter que les résultats réels et les performances effectives de la Société peuvent différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. La Société estime que les attentes reflétées dans les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont raisonnables. Toutefois, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes et les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives. Les risques et incertitudes comprennent notamment, sans s’y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques susceptibles d’influencer les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont invités à consulter les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion (Management Discussion and Analysis) accompagnant les états financiers audités de la Société déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué reposent sur les informations dont disposait la Société à la date de publication du communiqué. Sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON PARTENAIRE EN SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE DÉFINI DANS SES POLITIQUES) DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c68dc394-dbd3-4bb9-86d4-d0761f0ebde0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a65b1fe-4692-4ccb-9b3c-ad0219212a82

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68c1da33-47a0-49cf-9c33-c09fbb5c9418

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a8a538e-e74e-42d1-b3d8-42aa7ac17347

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f517eec6-ec1c-47ba-a379-b4c23837aba0