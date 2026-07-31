Lantronix et Swarmer collaborent au développement d’un module de calcul personnalisé pour les systèmes d’aéronef sans pilote de groupe 1

IRVINE, Californie, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX), fournisseur mondial de solutions d’IA en périphérie de réseau (Edge AI) et d’Internet industriel des objets (IIoT) alimentant des systèmes sans pilote conformes aux exigences de la NDAA, des infrastructures critiques et des réseaux d’entreprise résilients, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Swarmer, Inc (Nasdaq : SWMR), éditeur de logiciels d’autonomie pour drones dont la technologie a soutenu plus de 100 000 missions de combat réelles en Ukraine depuis avril 2024, afin de créer une plateforme de calcul personnalisée optimisée pour les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS) de groupe 1. Les deux entreprises concentrent leurs efforts sur l’accélération du déploiement de drones FPV et d’autres petits drones à faible coût dans le cadre des programmes de défense de l’Ukraine, des États-Unis et de leurs alliés.

« Les logiciels d’autonomie ne font véritablement leurs preuves qu’une fois déployés sur du matériel qui vole réellement », a déclaré Saleel Awsare, président-directeur général de Lantronix. « Une plateforme de calcul Lantronix conforme à la NDAA, prête pour la production et associée au logiciel éprouvé au combat de Swarmer, offre aux opérateurs une puissance de traitement environ quatre fois supérieure afin d’optimiser la navigation visuelle, la reconnaissance automatisée des cibles, le verrouillage d’image (“pixel lock”) et les algorithmes avancés de coopération entre plateformes. »

L’intégration du module système Open-Q™ 6490CS (System-on-Module) de Lantronix vise à fournir aux UAS de groupe 1 les mêmes options de connectivité tout en augmentant considérablement leurs capacités de calcul embarquées. Cette évolution permettra de prendre en charge des fonctions plus avancées d’intelligence artificielle, de vision par ordinateur et d’exécution autonome des missions au plus près du terrain. La capacité de traitement supplémentaire permettra également la mise en œuvre de comportements d’essaim plus sophistiqués, de fusion de données issues de multiples capteurs et de prises de décision en temps réel, tout en reposant sur une plateforme prête pour une exploitation à long terme.

Pour les opérateurs militaires, cela se traduira par la possibilité de déployer des UAS de groupe 1 toujours plus autonomes et définis par logiciel, capables d’évoluer en fonction des besoins opérationnels grâce à des mises à jour logicielles plutôt qu’à des remplacements matériels, prolongeant ainsi leurs capacités tout en réduisant la complexité du cycle de vie.

« Plus de sept millions de drones devraient être fabriqués cette année seulement, et nous pensons que chacun d’entre eux pourrait potentiellement exécuter nos logiciels d’intelligence artificielle et d’autonomie collaborative », a souligné Alex Fink, président et directeur général de Swarmer aux États-Unis. « Notre collaboration avec Lantronix aboutira à une plateforme de calcul capable d’exécuter des modèles d’IA en périphérie de réseau dans un format compact optimisé pour les UAS de groupe 1. Nous pensons que cette solution deviendra la nouvelle référence du secteur pour les petits systèmes sans pilote, chaque unité étant livrée avec Swarmer OS et les technologies d’autonomie avancées de Swarmer préinstallés. »

Fondée à Austin, au Texas, en mai 2023, Swarmer a déployé son logiciel d’autonomie dans des opérations de combat en Ukraine dès avril 2024. Depuis lors, sa technologie a été utilisée dans des missions menées par près de 50 unités militaires ukrainiennes dans des environnements soumis à une guerre électronique active et à l’absence de signal GNSS. Le logiciel de Swarmer est conçu pour fonctionner sur tous types de plateformes sans pilote : aéronefs à voilure fixe ou tournante, véhicules terrestres et navires. La solution reposant sur le module Open-Q™ 6490CS SOM de Lantronix prendra en charge l’ensemble de ces plateformes, permettant à un seul opérateur de planifier, superviser et exécuter des missions impliquant des centaines de drones à partir d’une même base matérielle.

Comment la technologie Lantronix bénéficie à Swarmer

Le module Open-Q™ 6490CS SOM permet à Swarmer de déployer son logiciel d’autonomie sur une plateforme de calcul prête pour la production, améliorant les performances, réduisant les coûts et les inefficacités opérationnelles, optimisant les contraintes SWaP (taille, poids et consommation électrique) et accélérant le déploiement sur de multiples plateformes sans pilote. Le traitement local de l’intelligence artificielle est conçu pour fonctionner dans des environnements privés de GPS ou fortement contestés, où les capacités de calcul dépendantes du cloud ne sont pas fiables.

Le support industriel pérenne et la conformité à la NDAA éliminent également les incertitudes liées à la chaîne d’approvisionnement, permettant à Swarmer d’étendre ses déploiements auprès des gouvernements américains et alliés sans risque lié à la disponibilité du matériel.

Principaux points à retenir pour les investisseurs

Élargissement des opportunités de plateforme : renforce le rôle de Lantronix dans les systèmes de défense autonomes en améliorant les capacités de calcul dédiées à l’IA pour les logiciels d’autonomie multi-plateformes destinés aux systèmes sans pilote aériens, terrestres et maritimes.

Remplacement d’une technologie bientôt obsolète : les systèmes de calcul embarqués actuels deviennent de plus en plus coûteux et peinent à suivre le rythme des progrès de l’intelligence artificielle. Cette plateforme personnalisée est conçue pour fournir environ quatre fois plus de puissance de traitement afin d’optimiser la navigation visuelle, la reconnaissance automatisée des cibles, le verrouillage d’image et les algorithmes avancés de coopération entre plateformes.

Soutien à long terme des programmes : la conformité à la NDAA et un engagement de production supérieur à dix ans positionnent Lantronix pour générer des revenus récurrents sur le long terme à mesure que Swarmer décroche de nouveaux contrats de défense, réduisant ainsi les risques liés à l’adoption de la plateforme sur le marché de l’autonomie de défense.

Partenaire éprouvé et en forte croissance : Swarmer (Nasdaq : SWMR) est une société cotée en bourse dont la technologie a fait ses preuves en situation de combat, avec plus de 100 000 missions réalisées auprès de près de 50 unités militaires, ce qui réduit le risque d’exécution du partenariat du côté de la demande.

À propos de Swarmer

Swarmer™ (Nasdaq : SWMR) est une entreprise de technologie de défense spécialisée dans les logiciels indépendants des fabricants, permettant à un seul opérateur de contrôler intuitivement en temps réel des centaines de plateformes autonomes. Ses principaux domaines d’activité comprennent la coordination autonome d’essaims, l’intégration de systèmes sans pilote multi-domaines et les logiciels d’autonomie alimentés par l’intelligence artificielle pour les opérations distribuées. Swarmer n’est pas un fabricant de drones et ne dépend d’aucune plateforme, d’aucun fournisseur ni d’aucun cycle de vie matériel spécifique. L’entreprise opère au niveau de la couche d’intelligence, en développant des logiciels d’autonomie, de coordination et de prise de décision permettant à un grand nombre de systèmes sans pilote à faible coût d’agir collectivement comme une force cohérente et résiliente. La technologie de Swarmer a été rigoureusement validée dans des environnements opérationnels réels et a été déployée pour la première fois dans des opérations de combat en Ukraine en avril 2024. Depuis lors, elle a participé à plus de 100 000 missions de combat, générant des téraoctets de données propriétaires qui alimentent ses modèles d’apprentissage automatique et permettent de reproduire à grande échelle les performances de pilotes expérimentés. L’utilisation régulière de la technologie dans des missions de combat génère des flux continus de données de télémétrie, de capteurs et de retours opérationnels, qui sont ensuite utilisés pour améliorer les performances, renforcer la résilience et accélérer l’apprentissage. Swarmer est basée à Austin, au Texas, et dispose également d’équipes et d’activités en Ukraine, en Pologne et en Estonie. Pour en savoir plus, consultez le site www.getswarmer.com.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX) est un leader mondial des solutions d’IA en périphérie et d’IoT industriel, offrant des capacités de calcul intelligentes, une connectivité sécurisée et une gestion à distance pour des applications critiques. Desservant des marchés en forte croissance, tels que les villes intelligentes, l’informatique d’entreprise et les systèmes sans pilote à usage commercial et militaire, dont les drones, Lantronix permet à ses clients d’optimiser leurs opérations et d’accélérer leur transformation numérique. Son portefeuille complet de matériel, de logiciels et de services permet d’assurer le bon fonctionnement d’applications allant de la vidéosurveillance sécurisée et des infrastructures intelligentes de services publics à la gestion réseau hors bande résiliente. En intégrant l’intelligence à la périphérie du réseau, Lantronix aide les organisations à gagner en efficacité, en sécurité et à acquérir un avantage concurrentiel dans un monde guidé par l’IA. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Lantronix.

Déclaration prospective au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant une éventuelle collaboration entre Lantronix et Swarmer ainsi que la capacité de Lantronix à tirer parti d’opportunités de croissance à long terme sur les marchés des drones et des technologies de défense. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer nos résultats réels, notre activité future, notre situation financière ou nos performances de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou la dégradation de la situation économique régionale et mondiale ou l’instabilité du marché ciblant nos activités, y compris les effets sur les décisions d’achat de nos clients ; notre capacité à atténuer toute perturbation de nos propres chaînes d’approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et distributeurs induite par les changements dans les politiques commerciales des gouvernements américain ou étrangers, y compris les augmentations récentes ou futures des droits de douane, une pandémie ou d’autres épidémies, les guerres et les conflits récents en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d’autres facteurs ; les réponses à venir et les conséquences des prochaines crises de santé publique ; les risques en matière de cybersécurité ; les amendements juridiques, réglementations et tarifications gouvernementales américaines ou étrangères en vigueur ; le risque qu’aucun accord définitif ne soit conclu entre Lantronix et Swarmer ; notre aptitude à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’acquisition ou d’intégration des entreprises rachetées ; les enjeux et frais liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d’endettement ; notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur supplémentaire repris dans notre rapport annuel sous le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en date du 29 août 2025, y compris à la rubrique « Risk Factors » sous l’alinéa 1A de la Partie I de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires peuvent être identifiés le cas échéant dans nos futurs dépôts. Par ailleurs, les résultats réels peuvent varier en raison de risques et incertitudes supplémentaires dont nous n’avons pas nécessairement conscience à ce jour ou que nous ne considérons pas comme majeurs pour nos activités. En conséquence, il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à leur date de publication. Nous déclinons expressément toute intention ou obligation de les mettre à jour postérieurement à ce communiqué en vue de les adapter selon nos résultats réels ou les revirements intervenus dans nos avis ou attentes, sauf si la loi applicable ou les règles du Nasdaq Stock Market LLC l’exigent. Si nous actualisons ou corrigeons l’une quelconque de ces déclarations, les investisseurs ne sauraient tenir d’autres mises à jour ou révisions pour garanties.

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