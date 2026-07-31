Communiqué de presse : Mise à disposition du document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2025-2026

Information réglementée

Paris, le 31 juillet 2026

Mise à disposition du document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2025-2026

S.T. Dupont annonce que son document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel 2025-2026 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2026.

Ce document, établi en langue française, est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de S.T. Dupont ( www.st-dupont.com , rubrique dédiée à l'information financière : https://fr.st-dupont.com/pages/finances). Des exemplaires sont disponibles sans frais au siège social sur simple demande.

Il comprend notamment :

le rapport financier annuel ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;

les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

le descriptif du programme de rachat d'actions qui sera soumis à la prochaine assemblée générale ;

les informations en matière de durabilité.

Contact :

S.T. Dupont

Réda Bakhti

Relations Investisseurs

92, bd du Montparnasse

75014 Paris

S.T. Dupont — Euronext Paris, compartiment C — ISIN : FR0000054199 — Mnémonique : DPT

Pièces jointes