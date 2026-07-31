Information financière au 31 mars 2026 (Deuxième semestre 2025-2026)

 | Source: S.T.DUPONT S.T.DUPONT

                31 juillet 2026        

Information financière au 31 mars 2026
(Deuxième semestre 2025-26)

Sur l’exercice 2025-26, le chiffre d’affaires s’établit à 55,8 millions d’euros, en croissance organique de 0,6 %. Le recul publié de 1,8 % par rapport à l’exercice précédent s’explique par un effet de change défavorable.
Au second semestre 2025-26, le chiffre d’affaires s’élève à 30,8 M€, en recul de 1,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent (2024-25).

Données non auditées

CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR MARCHES

(En millions d'euros)

 		2e semestreVariation vsCumulVariation vs 31/03/2025
31/03/202631/03/202531/03/2026TotaleDont OrganiqueDont Effet de change
France4,0-32,3%7,3-23,8%-23,6%0,0%
Europe distribution contrôlée (hors France)6,0-3,3%11,60,5%0,5%0,0%
Asie Distribution Contrôlée3,4-8,6%6,7-12,2%-5,6%-6,7%
Total Distribution contrôlée13,3-15,4%25,6-10,9%-9,1%-1,7%
Agents & Distributeurs17,512,1%30,27,5%10,6%-3,1%
Chiffre d’affaires total30,8-1,7%55,8-1,8%0,6%-2,4%

Activité du Deuxième semestre de l’exercice (octobre 2025 à mars 2026)

Au deuxième semestre 2025-26, le chiffre d’affaires du Groupe s'inscrit en recul de 1,7% par rapport au deuxième semestre 2024-25.

Distribution contrôlée

La France a affiché un repli de 32,3%, tandis que des progressions ont été observées en Espagne hors internet (+16,0%) et en Italie hors internet (+1,9%), le Benelux marquant quant à lui un recul (-24,8%). En revanche, l’Asie a enregistré un repli, pénalisée par des conditions de marché défavorables, notamment à Hong Kong (-18,4%), ainsi que par des effets de change négatifs. Le e-commerce, quant à lui, a poursuivi sa dynamique au second semestre.

Agents et Distributeurs

Concernant les agents et distributeurs, le chiffre d’affaires a progressé de 12,1% au second semestre. Les performances ont été contrastées, avec une croissance enregistrée en Chine (+19,3%) et au Moyen-Orient (+17,0%), tandis que l'Amérique du Nord affiche un repli (-7,5%).

Activité cumulée au cours de l’exercice 2025-26 :

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 55,8 M€ sur l'exercice 2025-2026, en baisse de 1,0 M€ (-1,8 %). La croissance organique reste positive (+0,6 %, soit +0,3 M€), le recul publié tenant à un effet de change de -2,4 % (-1,4 M€).

Distribution contrôlée
La distribution contrôlée recule de 10,9 %, soit -3,2 M€ (-2,7 M€ en organique, -0,5 M€ de change). La baisse se concentre en France (-23,6 %), effet de base de l'accord B2B de l'exercice précédent. L'Europe progresse (+0,6 %), portée par l'Espagne et la Suisse malgré le repli italien. Le Japon ressort à -3,8 %, la croissance organique étant neutralisée par le change. Hong Kong recule de 21,5 %, sous l'effet de la rationalisation stratégique du réseau de grossistes et d'un change négatif.

Agents & Distributeurs
Les ventes aux agents et distributeurs atteignent 30,2 M€, en hausse de 7,5 % (organique +3,0 M€, change -0,9 M€). Tous les marchés progressent, hors Russie (-18,3 %) et Amérique du Nord (-22,7 %), la Chine (+36,0 %) et le Moyen-Orient (+11,9 %) en tête — la première bénéficiant en partie du transfert d'activité depuis Hong Kong.


PAR LIGNES DE PRODUITS

(En millions d'euros)

 		2e semestreVariation vsCumulVariation vs
31/03/202631/03/202531/03/202631/03/2025
Briquets, Accessoires Cigare et Stylos25,9-2,3%47,1-0,6%
Maroquinerie, Accessoires & PAP4,81,7%8,7-8,0%
Chiffre d’affaires total30,8-1,7%55,8-1,8%

A la fin du second semestre

Le chiffre d'affaires du second semestre a été marqué par une légère hausse des briquets et accessoires pour fumeurs, en progression de 0,2% par rapport à la même période en 2024–25. Le segment des instruments d’écriture a, quant à lui, enregistré un recul de 15,5%. Le segment Maroquinerie, accessoires et prêt-à-porter a connu une hausse globale de 1,7%, soutenue par de solides performances des ceintures (+29,9%) et du prêt-à-porter (+11,4%). En revanche, les articles de maroquinerie ont reculé de 12,7%, et les ventes d'accessoires ont chuté de 30,4%.

Sur l’exercice 2025-26

Sur l'exercice 2025-26, les briquets (66 % du chiffre d'affaires) affichent une croissance de 7,6 % (+2,6 millions d'euros), tirée par la Chine, la Russie et le Moyen-Orient, compensant ainsi les reculs en Amérique du Nord. À l'inverse, les accessoires pour cigares baissent de 32,9 % (-2,1 millions d'euros) principalement en raison de la France à la suite d'un contrat B2B exceptionnel conclu avec Trinidad lors de l'exercice précédent, tandis que les instruments d'écriture reculent de 11,6 % (-0,7 million d'euros), principalement sur le marché européen.

Concernant les autres segments, la maroquinerie baisse de 22,6 %, et les accessoires reculent de 15,5 % pour s'établir à 0,4 million d'euros. La dynamique est toutefois positive pour les ceintures, qui croissent de 12,4 % pour atteindre 1,3 million d'euros grâce aux performances de la Corée, et pour le prêt-à-porter, en légère hausse de 1,5 % avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros.

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