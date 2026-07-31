Univar Solutions ehrt bei den jährlichen Carrier Awards seine besten Transportpartner

DOWNERS GROVE, Illinois, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions“ oder „das Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab am Donnerstag die Preisträger seiner jährlichen Carrier Awards bekannt, mit denen Transportdienstleister ausgezeichnet werden, die sich durch herausragende Leistung, partnerschaftliches Handeln und ihr Engagement für einen sicheren und zuverlässigen Service in ganz Nordamerika auszeichnen.

Die Auszeichnungen, die im Rahmen der jährlichen Anerkennungsveranstaltung des Unternehmens für Transportdienstleister verliehen werden, würdigen jene von ihnen, die durch ihre hervorragenden Dienstleistungen Univar Solutions dabei unterstützen, den Transport wichtiger Chemikalien und Inhaltsstoffe für Kunden und Lieferanten sicherzustellen. Die Preisträger werden aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in Bereichen wie Sicherheit, Termintreue, Reaktionsfähigkeit, Kapazitätsunterstützung, Datenkonnektivität und der allgemeinen Kundenzufriedenheit ausgewählt.

„Ein zuverlässiger Transport ist für unseren täglichen Service für unsere Kunden und Lieferanten von entscheidender Bedeutung“, sagte Rob McRae, Vizepräsident für den Bereich Transport in Nordamerika bei Univar Solutions. „Die diesjährigen Preisträger haben immer wieder gezeigt, wie starke Partnerschaften mit Transportunternehmen aussehen: sicherer Betrieb, klare Kommunikation und praktische Lösungen, die uns helfen, in einem dynamischen Lieferkettenumfeld zuverlässig zu liefern.“

Während Univar Solutions sein Versprechen von Zuverlässigkeit durch Sicherheit, Service und Fachkompetenz kontinuierlich einlöst, werden im Rahmen der jährlichen Carrier Awards Partner in wichtigen Transportkategorien ausgezeichnet, darunter Regionalverkehr, Bulk-Transporte, Komplettladungen und Teilladungen (LTL).

Die Auszeichnung „Most Valuable Partner“ wird jährlich an den Transportdienstleister verliehen, der sich durch außergewöhnlichen Service, kreative Problemlösungen und ein starkes partnerschaftliches Engagement in besonderem Maße für Univar Solutions und dessen Kunden einsetzt.

Der Gewinner der MVP-Auszeichnung 2026: Addison Transportation

Die Gewinner der einzelnen Preiskategorien 2026

„Connected Carrier of the Year“ – für herausragende Leistungen bei der Einhaltung von Statusmeldungen: Barto Trucking

„Always On Time Award“ – für herausragende Leistungen bei der pünktlichen Zustellung: Southeastern Freight Lines

„ChemCare East Region Carrier of the Year“: Freehold Cartage

„ChemCare West Region Carrier of the Year“: Steve Forler

„ITS Carrier of the Year“: Roar Logistics

„Canada East Region Carrier of the Year“: Soobz Transport

„Canada West Region Carrier of the Year“: T.E.A.M.S Transport





Besondere Anerkennung für herausragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft

Überragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft: R & L Transport James J Williams Bulk Service Transport Roughrider Old Dominion Freight Line SAIA Hazpro Transportation Oak Harbor Freight Lines Reliable Liquid Transport Dixon Bros.

Herausragende Leistungen in den Bereichen Service und Partnerschaft: Highway Transport Apex Logistics Ross Express PITT OHIO A. Duie PYLE Quality Carriers Harms Pacific Transport Midcork Transport Quest Liner







„Wir sind dankbar für das Engagement unseres Netzwerks aus Transportunternehmen und stolz darauf, die diesjährigen Preisträger zu würdigen“, sagte Travis Vedral, Senior Director of Transportation, Systems and Strategies bei Univar Solutions. „Ihr Fokus auf sichere Abläufe, disziplinierte Umsetzung und reaktionsschnellen Service trägt dazu bei, das Erlebnis zu verbessern, das wir unseren Kunden und Lieferanten bieten. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger und vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, neue Maßstäbe in der Transportperformance zu setzen.“

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Vertriebspartner für Spezialchemikalien und -inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Serviceleistungen mit Mehrwert für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten – ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

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