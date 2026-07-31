Univar Solutions récompense ses meilleurs transporteurs partenaires à l’occasion de sa cérémonie annuelle de remise des Carrier Awards

DOWNERS GROVE, Illinois, 31 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC, ci-après « Univar Solutions » ou « la Société », acteur leader d’envergure mondiale des solutions conçues pour répondre aux besoins des industriels exploitant des ingrédients et produits chimiques spécialisés, présente les lauréats 2026 de ses trophées Carrier Awards venant récompenser les prestataires de transport ayant fait preuve d’excellence opérationnelle et témoigné à la fois d’une véritable culture de partenariat et d’un engagement constant en faveur d’un service fiable et sécurisé à travers toute l’Amérique du Nord.

Remis à l’occasion de la cérémonie annuelle de récompenses des transporteurs organisée par la Société, ces trophées mettent à l’honneur les entreprises dont la qualité de service permet à Univar Solutions d’acheminer ses produits chimiques et ingrédients clés depuis ses fournisseurs et vers ses clients. Les lauréats sont sélectionnés selon plusieurs critères clés, dont la sécurité, le respect des délais de livraison, la réactivité, la capacité à répondre aux besoins, la connectivité des données et la qualité globale de l’expérience client.

« La fiabilité du transport est un critère majeur de la qualité de service que nous proposons chaque jour à nos clients et à nos fournisseurs », relève Rob McRae, vice-président de la branche Transport Amérique du Nord chez Univar Solutions. « Cette année, les lauréats ont incarné la notion de transporteur partenaire solide de manière exemplaire en proposant des services délivrés en toute sécurité, une communication fluide et des solutions concrètes qui nous permettent de livrer nos produits en toute confiance au sein d’un environnement logistique en constante évolution. »

À l’heure où Univar Solutions maintient son engagement en faveur de la fiabilité à travers les principes de sécurité, de qualité de service et d’expertise, ses trophées annuels Carrier Awards récompensent des partenaires sélectionnés suivant plusieurs critères clés inhérents au transport, notamment le service régional, le transport en vrac, le transport en charge complète ou encore le transport en lots partiels.

Le prix « Most Valuable Partner » (Partenaire de l’année) revient chaque année au transporteur qui se distingue par son engagement exceptionnel auprès d’Univar Solutions et de ses clients via une qualité de service remarquable, une capacité à résoudre les problèmes de manière innovante et une vraie culture de partenariat.

Addison Transportation remporte le trophée 2026 du Partenaire de l’année

Liste des lauréats 2026 par catégorie :

« Connected Carrier of the Year » (Prix du transporteur connecté de l’année) : Barto Trucking, pour ses performances exceptionnelles en matière de conformité des événements de suivi ;

« Always On Time Award » (Prix du transporteur le plus ponctuel) : Southeastern Freight Lines pour sa ponctualité exceptionnelle ;

« ChemCare East Region Carrier of the Year » (Transporteur de produits chimiques de l’année, région Est) : Freehold Cartage ;

« ChemCare West Region Carrier of the Year » (Transporteur de produits chimiques de l’année, région Ouest) : Steve Forler ;

« ITS Carrier of the Year » (Services de transports intégrés de l’année) : Roar Logistics ;

« Canada East Region Carrier of the Year » (Transporteur de l’année, Canada côte Est) : Soobz Transport ;

« Canada West Region Carrier of the Year » (Transporteur de l’année, Canada côte Ouest) : T.E.A.M.S Transport.





Les transporteurs suivants décrochent la mention d’honneur pour l’excellence du service et la qualité du partenariat :

Excellence supérieure en matière de service et de partenariat : R & L Transport James J Williams Bulk Service Transport Roughrider Old Dominion Freight Line SAIA Hazpro Transportation Oak Harbor Freight Lines Reliable Liquid Transport Dixon Bros.

Excellence en matière de service et de partenariat : Highway Transport Apex Logistics Ross Express PITT OHIO A. Duie PYLE Quality Carriers Harms Pacific Transport Midcork Transport Quest Liner







« Nous remercions tous les partenaires de notre réseau de transporteurs pour leur engagement et nous sommes enchantés de mettre les lauréats de cette année en vedette », indique Travis Vedral, directeur senior de la branche Transport, Systèmes et Stratégies chez Univar Solutions. « La priorité qu’ils accordent à la sécurité des opérations, leur exercice rigoureux et la réactivité de leur service participe pleinement de la qualité de l’expérience que nous proposons à nos clients et à nos fournisseurs. Félicitations à tous les champions et merci de contribuer, à nos côtés, à relever les normes de performance du secteur du transport. »

À propos d’Univar Solutions

Univar Solutions accompagne les industriels du monde entier dans l’approvisionnement en produits chimiques et ingrédients de spécialité en s’appuyant sur une gamme de produits de référence signés par les plus grands producteurs du monde. À l’appui de l’une des plus grandes flottes de transport privées et d’une équipe commerciale techniques reconnue parmi les plus importantes du secteur, la Société présente un savoir-faire logistique inégalé, une maîtrise du marché et des réglementations applicables, de grandes capacités de formulation de développement de recettes et exploite des outils numériques de pointe. Elle est idéalement positionnée pour proposer des solutions sur mesure et des services à forte valeur ajoutée sur un large éventail de marchés, de secteurs d’activité et d’applications. Forte de sa mission au service d’un collectif plus sain, mieux approvisionné, propre et sécurisé, Univar Solutions s’engage aux côtés de ses clients et fournisseurs pour privilégier l’innovation et bâtir ensemble un avenir meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page univarsolutions.com.

Déclarations prospectives

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