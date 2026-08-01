Mohawk Industries publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026

CALHOUN, État de Géorgie, 01 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce un bénéfice net de 196 millions de dollars et un bénéfice par action (« BPA ») de 3,22 dollars pour le deuxième trimestre 2026. Le bénéfice net ajusté ressort à 223 millions de dollars et le BPA ajusté à 3,67 dollars. À 3,0 milliards de dollars, le chiffre d’affaires net pour la période observée s’inscrit en hausse de 6,8 % en données publiées et de 5,0 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. À la clôture du deuxième trimestre 2025, la Société déclarait un chiffre d’affaires net de 2,8 milliards de dollars, un bénéfice net de 147 millions de dollars et un bénéfice par action de 2,34 dollars, pour un bénéfice net ajusté calculé à 173 millions de dollars et un BPA ajusté à 2,77 dollars.

Le bénéfice net et le BPA s’établissent respectivement à 313 millions de dollars et 5,11 dollars pour le semestre clos le 4 juillet 2026, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichent respectivement 341 millions de dollars et 5,56 dollars. Le chiffre d’affaires net du premier semestre 2026 est arrêté à 5,7 milliards de dollars, soit une progression de 7,4 % en données publiées et de 1,4 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. À la clôture du premier semestre clos le 28 juin 2025, la Société déclarait un chiffre d’affaires net de 5,3 milliards de dollars, un bénéfice net de 219 millions de dollars et un bénéfice par action de 3,49 dollars, pour un bénéfice net ajusté calculé à 269 millions de dollars et un BPA ajusté à 4,29 dollars.

Jeff Lorberbaum, Président et Directeur Général analyse ainsi ces résultats périodiques : « Nos résultats trimestriels ont largement dépassé nos attentes puisque nous enregistrons une performance supérieure à celle de nos marchés. Cette dynamique a été portée par des volumes en hausse, une tarification favorable et un meilleur mix produits. Sur tous les territoires où nous exerçons nos activités, nos équipes ont exécuté notre stratégie avec efficacité et ont su saisir les opportunités ouvertes par nos clients, nouveaux comme actuels. Nos nouvelles collections ont remporté un franc succès, tandis que nous avons renforcé la distribution de nos produits chez nos partenaires et amélioré notre mix. Au cours de la période sous revue, les volumes ont grossi grâce à la constitution initiale de stocks liés au lancement de nouveaux produits et à une reconstitution limitée des stocks avant les hausses de prix annoncées chez certains clients. Le BPA déclaré du deuxième trimestre, calculé à 3,22 dollars et le BPA ajusté de 3,67 dollars intègrent un effet positif d’environ 0,63 dollar par action lié à des remboursements de droits de douane qui n’avaient pas été pris en compte dans nos prévisions du deuxième trimestre. Ces remboursements correspondent à la compensation de coûts que nous avions absorbés en raison de la hausse des droits de douane. Dans le cadre de notre programme de rachat d’actions, nous avons racheté plus de 600 000 actions en cours de trimestre pour un montant approchant les 60 millions de dollars.

Nos prévisions du deuxième trimestre tenaient compte des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, mais les conditions de marché se sont révélées plus résilientes que prévu. Les marchés résidentiels sont demeurés atones au cours du trimestre, mais nous estimons avoir fait mieux et gagné des parts de marché dans la plupart des régions. La filière commerciale a maintenu une dynamique plus forte que celle du secteur résidentiel et en parallèle, notre offre différenciée a permis d’améliorer à la fois notre mix et nos marges. Le marché de la construction de logements neufs reste sous pression et les ventes de logements existants continuent de pâtir des difficultés d’accessibilité financière. Dans ce contexte moins favorable, nous concentrons nos efforts sur les leviers que nous maîtrisons, à savoir le renforcement de nos stratégies commerciales, l’optimisation de notre politique tarifaire, l’amélioration opérationnelle et la gestion rigoureuse de nos encours de stocks et de nos coûts. Sur de nombreux marchés et pour un large éventail de nos produits, nous avons relevé nos prix pour compenser l’augmentation des charges de main-d’œuvre, des frais généraux, des matières premières, de l’énergie et du transport. Au second semestre, ces hausses de coûts se répercuteront progressivement sur les stocks et pèseront sur nos marges, ce qui pourrait nous conduire à envisager de nouvelles augmentations tarifaires d’ici la fin de l’année. Nous continuons à mettre des produits innovants dotés de caractéristiques distinctives sur le marché dans le double but de mieux sécuriser nos ventes et d’améliorer notre mix produits. À l’échelle du groupe, nos équipes dégagent toujours d’importants gains de productivité et nos résultats sont portés par les effets positifs des programmes de restructuration que nous avons précédemment engagés. Par ailleurs, nous avons introduit de nouveaux projets visant une simplification organisationnelle, la réorganisation de certaines fonctions, la consolidation de nos entrepôts et l’optimisation de nos capacités de production. Ensemble, ces mesures devraient nous permettre de réaliser près de 60 millions de dollars d’économies, dont la majeure partie est attendue d’ici fin 2027. Elles induiront toutefois des charges de restructuration et des investissements à hauteur de 50 millions de dollars.

Pour en revenir aux résultats du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net dégagé par la branche « Céramique mondiale » progresse de 7,9 % en données publiées, soit une hausse de 4,6 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 7,8 % en données publiées, et à 8,2 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par les gains de productivité enregistrés, de meilleures grilles tarifaires et l’amélioration de notre mix, que vient nuancer la hausse des coûts des intrants par rapport à l’exercice précédent.

En données publiées, le chiffre d’affaires net de la branche « Revêtements de sol, Amérique du Nord » augmente de 3,1 % et de 4,7 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation ressort à 10,0 % en données publiées, soit 11,4 % en données ajustées. Ces résultats s’expliquent notamment par les effets favorables liés aux droits de douane et les gains de productivité, que vient partiellement nuancer la hausse des coûts des intrants.

La branche « Revêtements de sol, reste du monde » enregistre un chiffre d’affaires en progression de 9,7 % en données publiées, soit une hausse de 6,2 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Du fait des effets positifs des hausses tarifaires par rapport à l’exercice précédent, la marge d’exploitation de ce segment s’établit à 9,8 % en données publiées, soit 12,0 % en données ajustées.

Le 11 juin dernier, la Société a annoncé un changement de direction. À cette date, le président et directeur des opérations Paul De Cock a été nommé directeur général en remplacement de Jeff Lorberbaum. Il prendra ses fonctions le 30 septembre prochain. M. Lorberbaum n’occupera plus la fonction de directeur général de la Société, mais conservera la présidence de son Conseil d’administration.

Paul De Cock revient sur les perspectives de Mohawk en ces mots : « À l’aube du troisième trimestre, nous anticipons le maintien d’un contexte de marché difficile pour le secteur industriel du revêtement de sol. À l’échelle mondiale, le marché de la revente de logements demeure proche des niveaux planchers observés ces dernières décennies et celui de la construction résidentielle neuve reste atone. Nous avons dégagé de bons résultats au deuxième trimestre, alors même que les marchés peinent encore à se redresser véritablement. Nous tablons sur une dynamique de la filière commerciale plus soutenue que celle du marché résidentiel au troisième trimestre. Nous prévoyons en outre que notre offre haut de gamme continuera de porter l’amélioration de notre mix produits. Nous anticipons un repli saisonnier de notre chiffre d’affaires par rapport aux résultats du deuxième trimestre, hors effets de change et indépendamment du nombre de jours d’expédition. Au regard de la belle performance que nous avons signée au deuxième trimestre, ce recul saisonnier pourrait être plus marqué que les années précédentes. Le troisième trimestre comptera en outre un jour d’expédition supplémentaire par rapport à la même période de l’exercice précédent et au deuxième trimestre 2026. Au troisième trimestre, nous ferons toujours face à une hausse des coûts des intrants, mais profiterons davantage des augmentations tarifaires effectives. Nous poursuivrons également nos projets visant à gagner en productivité. Selon nous, cette hausse des coûts se prolongera au quatrième trimestre, et pourrait motiver de nouvelles mesures tarifaires. Compte tenu des données exposées ci-dessus, nous tablons sur un bénéfice dilué ajusté par action compris entre 2,50 et 2,60 dollars au troisième trimestre, hors charges de restructuration et autres éléments exceptionnels. Cette prévision intègre environ 0,12 dollar par action de remboursements supplémentaires de droits de douane déjà perçus. À l’exclusion de ces remboursements et des éventuelles charges de restructuration ou autres éléments exceptionnels, nos perspectives reposent sur un BPA compris entre 2,38 et 2,48 dollars. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk Industries a fait l’objet d’une véritable transformation pour s’imposer comme un leader mondial du revêtement de sol à l’empreinte opérationnelle dominante en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Océanie. Ses procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de carreaux de céramique, moquettes et parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en vinyle ou hybrides. L’innovation révolutionnaire de Mohawk a conduit à des designs et à de meilleures performances qui différencient ses collections sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation résidentielle et commerciale et de nouvelle construction. Ses marques comptent parmi les plus renommées du secteur et regroupent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui emploient les constructions « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » ou « estime », ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité (dite « safe harbor ») applicable aux déclarations prospectives énoncée dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation. Il convient toutefois de ne pas s’y fier indûment, car elles sont exclusivement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements à venir ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses induisant des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient notamment faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux de nos résultats passés et de nos attentes ou projections actuelles, sans toutefois s’y limiter : l’évolution de la conjoncture économique ou sectorielle ; les effets des droits de douane ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations de change ; la flambée des frais énergétiques et les variations des niveaux d’approvisionnement qui en découlent ; le calendrier et la hauteur des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en place de grilles tarifaires supérieures applicables aux produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’identification et la réalisation d’acquisitions à des conditions favorables et le cas échéant les intégrations qui en résultent ; les opérations internationales ; la mise en marché de nouveaux produits ; la rationalisation des exploitations ; les taxes et réformes fiscales ; les réclamations portant sur les produits et d’autre nature ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les évolutions de nature réglementaire et politique dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports que dépose Mohawk auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Conférence téléphonique du vendredi 31 juillet 2026, à 11 heures, heure de l’Est

Pour participer à la conférence téléphonique depuis Internet, veuillez consulter la page https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2026-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez vous inscrire en amont sur la page https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c pour recevoir votre numéro d’identification personnel unique. Le jour de la conférence, vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 depuis les États-Unis et/ou le Canada, ou le 1-412-317-1843 depuis l’international pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Pour tous ceux qui ne pourront pas la suivre à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 28 août 2026 en composant le 1-855-669-9658 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 depuis l’international et en saisissant le code d’accès suivant : 9372095. La conférence sera archivée et disponible pendant un an en replay sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9 Cost of sales 2,196.3 2,087.7 4,283.1 4,030.2 Gross profit 795.1 714.4 1,437.0 1,297.7 Selling, general and administrative expenses 541.4 525.7 1,071.5 1,012.9 Operating income 253.7 188.7 365.5 284.8 Interest expense 4.8 5.2 7.1 11.6 Other (income) and expense, net 0.4 3.0 1.7 2.7 Earnings before income taxes 248.5 180.5 356.7 270.5 Income tax expense (benefit) 52.3 34.0 43.4 51.5 Net earnings including noncontrolling interests 196.2 146.5 313.3 219.0 Less: Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 — 0.1 — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 196.1 146.5 313.2 219.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.23 2.35 5.13 3.50 Weighted-average common shares outstanding - basic 60.7 62.3 61.0 62.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.22 2.34 5.11 3.49 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.9 62.6 61.3 62.7





Other Financial Information Three Months Ended Six months ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net cash provided by operating activities $ 316.5 206.3 426.6 210.0 Less: Capital expenditures 88.3 80.2 190.6 169.3 Free cash flow $ 228.2 126.1 236.0 40.7 Depreciation and amortization $ 159.3 155.6 341.1 306.0





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) July 4, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 849.6 856.1 Receivables, net 2,284.3 1,924.1 Inventories 2,585.6 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 554.4 525.2 Total current assets 6,273.9 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,603.6 4,772.0 Right of use operating lease assets 425.3 408.7 Goodwill 1,191.1 1,210.3 Intangible assets, net 792.4 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 536.9 516.0 Total assets $ 13,823.2 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,393.9 2,310.4 Current operating lease liabilities 120.0 122.4 Total current liabilities 3,275.3 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,155.1 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 322.2 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 525.9 540.9 Total liabilities 5,278.5 5,308.6 Total stockholders' equity 8,544.7 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,823.2 13,687.3





Segment Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,209.7 1,120.9 2,307.1 2,114.7 Flooring NA 976.1 946.8 1,856.1 1,809.2 Flooring ROW 805.6 734.4 1,556.9 1,404.0 Consolidated net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 94.1 88.2 145.4 130.0 Flooring NA 97.8 52.5 101.5 61.8 Flooring ROW 78.7 65.8 149.2 124.5 Corporate and intersegment eliminations (16.9 ) (17.8 ) (30.5 ) (31.5 ) Consolidated operating income $ 253.7 188.7 365.6 284.8 Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,413.3 5,155.0 Flooring NA 3,822.5 3,832.6 Flooring ROW 4,005.2 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 582.2 710.5 Consolidated assets $ 13,823.2 13,687.3





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 196.1 146.5 313.2 219.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 76.6 55.7 Software implementation cost write-off — — — (0.4 ) Assets sale (2.6 ) — (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 4.9 0.1 5.5 Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 ) (2.0 ) (0.1 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 1.7 0.1 2.0 0.1 Other tax related items(1) — — (30.7 ) — Income tax effect of adjustments (9.2 ) (7.5 ) (16.0 ) (11.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 223.3 173.3 340.6 268.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.67 2.77 5.56 4.29 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

(1) A one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity restructuring initiative and tax credits issued by the Brazilian government related to prior years.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) July 4, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4 Long-term debt, less current portion 1,155.1 Total debt 1,916.5 Less: Cash and cash equivalents 849.6 Net debt $ 1,066.9





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 27,

2025 December 31,

2025 April 4,

2026 July 4,

2026 July 4,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 108.8 42.0 117.1 196.1 464.0 Interest expense 5.0 1.2 2.4 4.8 13.4 Income tax expense (benefit) 23.3 24.0 (8.9 ) 52.3 90.7 Depreciation and amortization(1) 170.3 176.3 181.8 159.3 687.7 EBITDA 307.4 243.5 292.4 412.5 1,255.8 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30.7 25.6 7.6 29.0 92.9 Assets sale — (5.1 ) — (2.6 ) (7.7 ) Inventory capitalization — (6.2 ) — — (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 19.9 — — 19.9 Legal settlements, reserves and fees 21.6 23.8 0.1 — 45.5 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) (2.6 ) Adjusted EBITDA $ 359.4 301.2 299.8 437.2 1,397.6 Net debt to adjusted EBITDA 0.8

(1)Includes accelerated depreciation of $16.4 for Q3 2025, $25.9 for Q4 2025, $30.0 for Q1 2026, and $10.0 for Q2 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) July 4, 2026 July 4, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,991.4 5,720.1 Adjustment for constant shipping days 13.0 (130.0 ) Adjustment for constant exchange rates (61.1 ) (188.0 ) Adjusted net sales $ 2,943.3 5,402.1





Three Months Ended July 4, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,209.7 Adjustment for constant shipping days (2.4 ) Adjustment for constant exchange rates (35.3 ) Adjusted net sales $ 1,172.0 Flooring NA Net sales $ 976.1 Adjustment for constant shipping days 15.4 Adjusted net sales $ 991.5





Flooring ROW Net sales $ 805.6 Adjustment for constant exchange rates (25.8 ) Adjusted net sales $ 779.8





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Gross Profit $ 795.1 714.4 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27.0 26.2 Asset sale (2.6 ) — Adjusted gross profit $ 819.5 740.6 Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.4 % 26.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 541.4 525.7 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (12.0 ) (3.2 ) Legal settlements, reserves and fees — (4.9 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 529.4 517.6 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.7 % 18.5 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 253.7 188.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 Asset sale (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted operating income $ 290.1 223.0 Adjusted operating income as a percent of net sales 9.7 % 8.0 %





Global Ceramic Operating income $ 94.1 88.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.1 2.1 Adjusted segment operating income $ 99.2 90.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.2 % 8.1 %





Flooring NA Operating income $ 97.8 52.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 16.7 Adjusted segment operating income $ 111.3 69.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 11.4 % 7.3 %





Three Months Ended July 4, 2026 June 28, 2025 Flooring ROW Operating income $ 78.7 65.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.4 10.6 Asset sale (2.6 ) — Adjusted segment operating income $ 96.5 76.4 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.0 % 10.4 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (16.9 ) (17.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted segment operating (loss) $ (16.9 ) (12.9 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Earnings before income taxes $ 248.5 180.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 Assets sale (2.6 ) — Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 283.2 214.7





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Income tax expense (benefit) $ 52.3 34.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (1.7 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 9.2 7.5 Adjusted income tax expense $ 59.8 41.4 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 21.1 % 19.3 %



Présentation des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR », et des indicateurs non conformes aux PCGR

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux PCGR en vigueur aux États-Unis, de certains indicateurs financiers non conformes à ces mêmes PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux PCGR de la Société et ceux qui y sont conformes et en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacun des indicateurs financiers non conformes aux PCGR présentés ci-dessus doit s’entendre comme un complément de l’indicateur financier conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait se comparer à des indicateurs similaires employés par d’autres sociétés. La Société estime que ces indicateurs non conformes aux PCGR, lorsqu’ils sont comparés avec les indicateurs financiers conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondants, aident ses investisseurs comme suit : les indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à l’établissement de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et à venir ; tandis que les indicateurs non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et à venir.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d’affaires dans la mesure où ils peuvent considérablement varier d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. La Société exclut de ses indicateurs de chiffre d’affaires non conformes aux PCGR les transactions en devises et les écarts de change, les variations du nombre de jours d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR dans la mesure où ils peuvent ne pas être représentatifs des principales performances opérationnelles de la Société, ou ne pas y être liés. Les éléments suivants figurent parmi les critères d’exclusion des indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais connexes, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.

Contact : Joe Ahlersmeyer, analyste agréé, vice-président de la branche finances et relations investisseurs E-mail : joe_ahlersmeyer@mohawkind.com



