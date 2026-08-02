Rapport trimestriel d’activités pour la période close le 30 juin 2026

QUÉBEC, 02 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited (ASX : PDI, TSX : PDI) (« PDI » ou la « Société ») a le plaisir de présenter son rapport trimestriel d’activités pour la période de trois mois close le 30 juin 2026. Le trimestre de juin a été marqué par la poursuite de solides réalisations à l’échelle de la Société, avec un accent particulier sur la performance opérationnelle des mines d’or de Kiniéro et de Nampala, l’avancement des principales activités de développement du projet Bankan et le maintien de la dynamique sur l’ensemble du portefeuille d’actifs.

FAITS MARQUANTS1

Le Groupe a enregistré une solide performance opérationnelle au cours du trimestre, avec une production totale de 64 026 onces d’or coulées.

coulées. À Kiniéro, le débit moyen de l’usine a atteint environ 9 Mt/an au cours du trimestre, soit 50 % au-dessus de la capacité nominale, tandis que le taux de récupération de l’or s’est amélioré à 90,5 %, permettant de couler 54 252 onces d’or .

. Nampala a également apporté une contribution significative avec 9 774 onces d’or supplémentaires coulées.

supplémentaires coulées. Les ventes d’or ont augmenté de 17 %, atteignant 48 924 onces, grâce à la solide performance de production et de commercialisation au cours du trimestre, partiellement contrebalancée par le calendrier des expéditions d’or autour de la fin du trimestre à Kiniéro.

grâce à la solide performance de production et de commercialisation au cours du trimestre, partiellement contrebalancée par le calendrier des expéditions d’or autour de la fin du trimestre à Kiniéro. Le coût global de maintien de la production (« AISC ») s’est établi à 1 408 $ US/once pour les deux exploitations , Kiniéro affichant une solide performance de coûts à 1 254 $ US/once et Nampala à 1 974 $ US/once.

, Kiniéro affichant une solide performance de coûts à 1 254 $ US/once et Nampala à 1 974 $ US/once. La marge de trésorerie provenant des activités opérationnelles a atteint 112 M$ US , reflétant une forte génération de liquidités aux mines d’or de Kiniéro et de Nampala.

, reflétant une forte génération de liquidités aux mines d’or de Kiniéro et de Nampala. PDI demeure en bonne voie pour atteindre ses prévisions de production 2026, comprises entre 198 000 et 220 000 onces d’or .

. Les prévisions d’AISC pour 2026 sont établies entre 1 300 et 1 500 $ US/once , notamment 1 100 à 1 300 $ US/once à Kiniéro et 2 000 à 2 200 $ US/once à Nampala.

, notamment 1 100 à 1 300 $ US/once à Kiniéro et 2 000 à 2 200 $ US/once à Nampala. L’état de préparation à l’exécution du projet Bankan a progressé avec l’achèvement de l’ingénierie préliminaire détaillée (FEED) de l’usine de traitement, le lancement de l’ingénierie détaillée en juillet 2026 et l’attribution de contrats clés pour la centrale électrique, le circuit de broyage et l’installation de stockage des résidus (TSF).

Un montant de 13,8 M$ US en impôts sur les gains en capital et droits a été convenu avec le gouvernement de Guinée dans le cadre de la fusion entre PDI et Robex Resources Inc. (« Robex »).

Au 30 juin 2026, PDI détenait 364,3 M$ US en trésorerie et en lingots d’or.2





PRINCIPAUX INDICATEURS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

Mines en exploitation

Unités T2 2026

(juin) T1 2026

(mars) Variation % Cumul

annuel 2026 Or coulé onces 64 026 48 178 33 % 112 204 Ventes d’or onces 48 924 41 799 17 % 90 723 Prix réalisé $ US/once 4 441 4 806 (8 %) 4 609 Chiffre d’affaires M$ US 217,3 200,8 8 % 418,1 Royalties M$ US 17,8 16,8 6 % 34,6 AISC $ US/once 1 408 1 192 18 % 1 308 Trésorerie et lingots M$ US 364,3 277,2 31 % 364,3

La production d’or coulée a atteint 64 026 onces, en hausse de 33 % par rapport aux 48 178 onces du trimestre de mars 2026, principalement grâce à la production de Kiniéro. Cette progression reflète la solide performance continue de l’exploitation à mesure qu’elle atteint un régime de production stable, combinée à la constance de la production à Nampala.

a atteint 64 026 onces, en hausse de 33 % par rapport aux 48 178 onces du trimestre de mars 2026, principalement grâce à la production de Kiniéro. Cette progression reflète la solide performance continue de l’exploitation à mesure qu’elle atteint un régime de production stable, combinée à la constance de la production à Nampala. Les ventes d’or ont totalisé 48 924 onces, soit une hausse de 17 % comparativement aux 41 799 onces vendues au trimestre de mars 2026. Cette augmentation résulte principalement des volumes plus élevés produits à Kiniéro, partiellement compensés par le calendrier des expéditions de lingots en fin de trimestre (voir la mise à jour sur le raffinage en Guinée ci-dessous). Après la clôture du trimestre, la Société a expédié environ 33 838 onces, générant des encaissements provisoires d’environ 135,7 M$ US.

ont totalisé 48 924 onces, soit une hausse de 17 % comparativement aux 41 799 onces vendues au trimestre de mars 2026. Cette augmentation résulte principalement des volumes plus élevés produits à Kiniéro, partiellement compensés par le calendrier des expéditions de lingots en fin de trimestre (voir la mise à jour sur le raffinage en Guinée ci-dessous). Après la clôture du trimestre, la Société a expédié environ 33 838 onces, générant des encaissements provisoires d’environ 135,7 M$ US. Le prix réalisé s’est établi à 4 441 $ US/once, en baisse de 8 % par rapport à 4 806 $ US/once au trimestre de mars 2026, en raison de la baisse du cours au comptant de l’or.

s’est établi à 4 441 $ US/once, en baisse de 8 % par rapport à 4 806 $ US/once au trimestre de mars 2026, en raison de la baisse du cours au comptant de l’or. Les revenus d’exploitation ont augmenté à 217,3 M$ US, en hausse de 8 % par rapport à 200,8 M$ US au trimestre précédent, grâce à l’augmentation de la production et des ventes d’or.

d’exploitation ont augmenté à 217,3 M$ US, en hausse de 8 % par rapport à 200,8 M$ US au trimestre précédent, grâce à l’augmentation de la production et des ventes d’or. L’ AISC a augmenté à 1 408 $ US/once pour les deux exploitations, en hausse de 18 % par rapport à 1 192 $ US/once au trimestre de mars 2026. Cette hausse reflète principalement des dépenses plus élevées en capital de maintien ainsi qu’une intensification des activités de décapage à Nampala, combinées à la normalisation des coûts miniers à Kiniéro après le traitement des stocks de minerai (ROM) accumulés avant le début de l’exploitation au trimestre de mars.

a augmenté à 1 408 $ US/once pour les deux exploitations, en hausse de 18 % par rapport à 1 192 $ US/once au trimestre de mars 2026. Cette hausse reflète principalement des dépenses plus élevées en capital de maintien ainsi qu’une intensification des activités de décapage à Nampala, combinées à la normalisation des coûts miniers à Kiniéro après le traitement des stocks de minerai (ROM) accumulés avant le début de l’exploitation au trimestre de mars. La trésorerie et les lingots détenus ont augmenté à 364,3 M$ US, composés de 273,9 M$ US en trésorerie et de 22 444 onces d’or en stock, reflétant la forte génération de liquidités et l’augmentation des stocks de lingots au cours du trimestre.3





EXPLOITATIONS ET PROJETS

Mine d’or de Kiniéro, Guinée

Unités T2 2026

(juin) T1 2026

(mars) Variation % Cumul

annuel 2026 Résumé

financier Or coulé onces 54 252 38 178 42 % 92 430 Ventes d’or onces 38 470 32 306 19 % 70 777 Prix réalisé $ US/once 4 432 4 808 (8 %) 4 602 Chiffre d’affaires M$ US 170,5 155,2 10 % 325,7 Royalties M$ US 10,7 9,8 9 % 20,4 AISC $ US/once 1 254 1 043 13 % 1 158 Résumé

de la production Minerai extrait dmt 2 164 144 2 137 273 1 % 4 301 417 Total des matériaux extraits dmt 4 415 485 5 105 131 (14 %) 9 520 616 Ratio de décapage t:t 1 1,4 (25 %) 1,2 Minerai traité dmt 2 218 503 1 607 851 38 % 3 826 354 Teneur de tête g/t 0,86 0,87 (2 %) 0,86 Récupération % 90,5 90,1 0 % 90,4

Les volumes totaux extraits ont diminué à 4 415 485 tonnes, contre 5 105 131 tonnes au trimestre de mars 2026, soit une baisse de 14 %. Ce total comprenait 2 164 144 tonnes de minerai, en hausse de 1 % d’un trimestre à l’autre, le solde étant constitué de stériles. Cette diminution reflète une réduction des mouvements de stériles et du ratio de décapage, passé de 1,4 à 1, tandis que l’extraction de minerai est demeurée stable.

ont diminué à 4 415 485 tonnes, contre 5 105 131 tonnes au trimestre de mars 2026, soit une baisse de 14 %. Ce total comprenait 2 164 144 tonnes de minerai, en hausse de 1 % d’un trimestre à l’autre, le solde étant constitué de stériles. Cette diminution reflète une réduction des mouvements de stériles et du ratio de décapage, passé de 1,4 à 1, tandis que l’extraction de minerai est demeurée stable. Un total de 2 218 503 tonnes de minerai a été traité au cours du trimestre, en hausse de 38 % par rapport aux 1 607 851 tonnes du trimestre de mars 2026. L’usine de traitement a continué d’afficher de bonnes performances, les activités d’optimisation soutenant une amélioration continue et permettant d’atteindre des débits largement supérieurs à la capacité nominale.

au cours du trimestre, en hausse de 38 % par rapport aux 1 607 851 tonnes du trimestre de mars 2026. L’usine de traitement a continué d’afficher de bonnes performances, les activités d’optimisation soutenant une amélioration continue et permettant d’atteindre des débits largement supérieurs à la capacité nominale. La teneur de tête moyenne s’est établie à 0,86 g/t, en baisse de 2 % par rapport à 0,87 g/t au trimestre précédent. Cette légère diminution reflète le traitement d’un mélange de minerais plus diversifié provenant de différentes zones du gisement, conformément au plan minier.

s’est établie à 0,86 g/t, en baisse de 2 % par rapport à 0,87 g/t au trimestre précédent. Cette légère diminution reflète le traitement d’un mélange de minerais plus diversifié provenant de différentes zones du gisement, conformément au plan minier. Le taux de récupération de l’or a progressé à 90,5 %, contre 90,1 % au trimestre de mars 2026. Cette amélioration résulte de solides performances métallurgiques, soutenues par la stabilité des opérations de l’usine et l’optimisation des circuits de traitement.

a progressé à 90,5 %, contre 90,1 % au trimestre de mars 2026. Cette amélioration résulte de solides performances métallurgiques, soutenues par la stabilité des opérations de l’usine et l’optimisation des circuits de traitement. L’AISC a augmenté à 1 254 $ US/once, contre 1 043 $ US/once au trimestre de mars 2026. Le trimestre précédent avait bénéficié du traitement de stocks de minerai accumulés sur l’aire ROM avant le début de l’exploitation minière, ce qui avait réduit la part des coûts miniers imputée aux onces produites. Avec la normalisation des activités minières au trimestre de juin, un trimestre complet de coûts miniers a été intégré à la production. Kiniéro a néanmoins continué d’afficher une solide performance de coûts tout en opérant à un rythme annualisé d’environ 9 Mt/an, largement supérieur à sa capacité nominale.





Mine d’or de Nampala, Mali

Unités T2 2026

(juin) T1 2026

(mars) Variation % Cumul

annuel 2026 Résumé financier Or coulé onces 9 774 10 000 (2 %) 19 774 Ventes d’or onces 10 454 9 493 10 % 19 947 Prix réalisé $ US/once 4 447 4 800 (7 %) 4 631 Chiffre d’affaires M$ US 46,8 45,6 3 % 92,4 Royalties M$ US 7,2 7,1 2 % 14,3 AISC $ US/once 1 974 1 699 16 % 1 843 Résumé de la production Minerai extrait dmt 454 188 658 907 (31 %) 1 113 095 Total des matériaux extraits dmt 2 429 436 2 808 365 (13 %) 5 237 801 Ratio de décapage t:t 4,4 3,3 33 % 3,71 Minerai traité dmt 494 163 504 354 (2 %) 998 517 Teneur de tête g/t 0,71 0,71 0 % 0,71 Récupération % 86,5 86,4 0 % 86,4

Les volumes totaux extraits ont diminué à 2 429 436 tonnes, soit une baisse de 13 % par rapport aux 2 808 365 tonnes du trimestre de mars 2026. Les volumes de minerai extrait ont totalisé 454 188 tonnes, en recul de 31 %, tandis que le ratio de décapage a augmenté à 4,4. Les activités minières sont demeurées concentrées sur le déplacement des stériles afin de préparer l’accès aux futures zones minéralisées.

ont diminué à 2 429 436 tonnes, soit une baisse de 13 % par rapport aux 2 808 365 tonnes du trimestre de mars 2026. Les volumes de minerai extrait ont totalisé 454 188 tonnes, en recul de 31 %, tandis que le ratio de décapage a augmenté à 4,4. Les activités minières sont demeurées concentrées sur le déplacement des stériles afin de préparer l’accès aux futures zones minéralisées. Le volume total de minerai traité a atteint 494 163 tonnes, en baisse de 2 % par rapport aux 504 354 tonnes du trimestre de mars 2026. Malgré ce léger recul, la mine de Nampala a continué d’afficher de solides performances opérationnelles, l’usine fonctionnant de manière fiable dans des conditions stables tout au long du trimestre.

a atteint 494 163 tonnes, en baisse de 2 % par rapport aux 504 354 tonnes du trimestre de mars 2026. Malgré ce léger recul, la mine de Nampala a continué d’afficher de solides performances opérationnelles, l’usine fonctionnant de manière fiable dans des conditions stables tout au long du trimestre. La teneur de tête moyenne est demeurée stable à 0,71 g/t, niveau comparable à celui du trimestre de mars 2026. La stabilité de cette teneur s’explique par le traitement de minerai provenant de la séquence d’exploitation prévue, avec un profil d’alimentation en minerai constant tout au long du trimestre.

est demeurée stable à 0,71 g/t, niveau comparable à celui du trimestre de mars 2026. La stabilité de cette teneur s’explique par le traitement de minerai provenant de la séquence d’exploitation prévue, avec un profil d’alimentation en minerai constant tout au long du trimestre. Le taux de récupération de l’or a progressé à 86,5 %, au trimestre de juin 2026, contre 86,4 % au trimestre précédent. Ce résultat reflète la stabilité des opérations de traitement et des performances métallurgiques.

a progressé à 86,5 %, au trimestre de juin 2026, contre 86,4 % au trimestre précédent. Ce résultat reflète la stabilité des opérations de traitement et des performances métallurgiques. L’AISC a augmenté à 1 974 $ US/once, contre 1 699 $ US/once au trimestre de mars 2026, principalement en raison de dépenses plus élevées en capital de maintien et d’une intensification des activités de décapage. Le ratio de décapage a atteint 4,4, les mouvements de stériles ayant été priorisés afin de soutenir le développement des futures zones d’exploitation.





Projet aurifère de Bankan, Guinée

Bankan est l’un des plus importants projets aurifères non développés d’Afrique de l’Ouest et devrait constituer la base de la prochaine phase de croissance de la production de la Société, aux côtés de Kiniéro.

Les activités de développement et d’optimisation ont considérablement progressé au cours du trimestre, les travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de passation de contrats avançant en préparation du lancement de l’exécution du projet après l’octroi du permis d’exploitation et la prise subséquente de la décision finale d’investissement.

L’ingénierie préliminaire détaillée (« FEED » – Front-End Engineering Design) de l’usine de traitement a été achevée au cours du trimestre. Les critères de conception du procédé ainsi que les schémas de traitement ont été finalisés, tandis que l’aménagement général de l’usine est désormais largement complété. Le périmètre des travaux de conception détaillée a été finalisé et ces activités ont débuté en juillet 2026. Les travaux d’ingénierie électrique et d’instrumentation pour l’usine de traitement et la centrale électrique ont également été attribués à ECG Engineering.

Les activités d’approvisionnement ont progressé de manière significative, avec 23 lots d’équipements mécaniques à long délai de livraison mis en appel d’offres. Huit lots sont passés aux étapes d’évaluation technique et commerciale, et des bons de commande ont été émis afin de permettre la fourniture des données nécessaires aux fournisseurs pour soutenir la conception détaillée. L’approvisionnement des équipements majeurs a également avancé avec l’attribution du contrat de la centrale électrique de 40 MW à Hyundai Heavy Industries et du contrat de fourniture des broyeurs SAG et à boulets à NCP International. Le contrat de conception de l’installation de stockage des résidus (« TSF ») a aussi été attribué à Knight Piésold, les travaux de conception ayant commencé durant le trimestre.

Les travaux d’ingénierie et de développement de l’implantation de l’usine de traitement se sont poursuivis, notamment avec l’avancement de la conception des terrassements après l’achèvement du relevé LIDAR. Les activités de conception structurelle, mécanique et de tuyauterie ont progressé, tandis que les appels d’offres pour les structures métalliques, la fabrication de tôlerie et les travaux de bétonnage ont été préparés en vue de leur lancement. L’équipe de développement a également poursuivi les activités d’approvisionnement et de contractualisation pour les principaux lots du projet, avec d’autres commandes d’équipements prévues après l’obtention du permis requis.

Les volets environnementaux et sociaux ont continué à progresser en soutien au futur développement du projet, parallèlement à l’avancement de la préparation technique et opérationnelle.

PDI élabore actuellement un calendrier détaillé de mise en œuvre ainsi qu’une estimation révisée du coût global du projet. Ceux-ci devraient être finalisés au cours du second semestre 2026 après l’achèvement du FEED de l’usine de traitement, de l’évaluation du plan minier et de la première phase de conception du TSF. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Société n’anticipe aucune augmentation par rapport au coût en capital de 463 M$ US présenté dans l’étude de faisabilité définitive et poursuit des initiatives visant à réduire les dépenses d’investissement initiales.

MISE À JOUR – GUINÉE

Mise à jour sur le raffinage de l’or en Guinée

Le 21 juin 2026, le président Mamadi Doumbouya a réuni les producteurs d’or industriels, semi-industriels et artisanaux opérant en Guinée. Lors de cette rencontre, il a indiqué que le gouvernement souhaitait exiger que tout l’or produit en Guinée soit raffiné localement avant son exportation.

Le 8 juillet 2026, le gouvernement guinéen a publié un décret rendant obligatoire le raffinage local de l’or produit dans le pays. Ce décret instaure une période transitoire de 90 jours, prenant fin le 6 octobre 2026, après laquelle l’exportation d’or non raffiné en Guinée à une pureté minimale de 95,5 % sera interdite. À l’issue de cette période, seul l’or raffiné à la pureté requise par une raffinerie guinéenne autorisée et certifié pour l’exportation pourra quitter le pays.

Le gouvernement a indiqué que la raffinerie Nimba Gold Refinery, située à Conakry, devrait jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre de raffinage national.

Selon le décret, les sociétés minières industrielles demeurent responsables de l’organisation et de la réalisation de l’exportation et de la vente de leur propre production d’or, sous réserve du respect des exigences applicables en matière de raffinage, de certification et d’exportation.

À la suite de la réunion du 21 juin 2026, les exportations d’or ont été temporairement suspendues pendant que le gouvernement finalisait le cadre réglementaire et les modalités de mise en œuvre du raffinage local. Depuis le 8 juillet 2026, PDI a expédié environ 33 838 onces d’or dans le cadre des accords d’exportation existants, générant des encaissements provisoires d’environ 135,7 M$ US. La Société continue de produire, exporter et vendre de l’or dans le cours normal de ses activités et n’a subi aucune interruption significative de ses opérations minières ou de traitement.

La Société travaille de manière constructive avec les autorités guinéennes concernées, la Chambre des mines et d’autres producteurs d’or du pays afin de soutenir une transition ordonnée et pragmatique vers ce nouveau régime. Parallèlement, PDI étudie également la possibilité de développer ses propres installations de raffinage sur site afin d’atteindre le seuil de pureté requis avant exportation.

PDI ne s’attend pas à ce que ce décret ait une incidence significative sur la Société ni sur ses prévisions de production pour 2026.

Impôt sur les gains en capital

Après la fin du trimestre, en juillet, la Société a accepté de verser 13,8 M$ US au titre de l’impôt sur les gains en capital et des droits exigés par le gouvernement de Guinée dans le cadre de la fusion entre PDI et Robex.

Dans le cadre de ce règlement, PDI a obtenu des autorités compétentes la confirmation qu’aucun autre impôt sur les gains en capital, droit d’enregistrement ou autre réclamation fiscale ne sera exigé en Guinée relativement à cette fusion ou aux opérations de réorganisation qui ont suivi. Ce règlement apporte une certitude fiscale concernant la transaction et règle l’ensemble des questions fiscales et parafiscales connues liées à la fusion en Guinée.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

PDI n’a enregistré aucun incident enregistrable au cours du trimestre clos en juin 2026. Son taux de fréquence des accidents enregistrables sur 12 mois glissants (« TRIFR ») s’est amélioré pour atteindre 1,8 au 30 juin 2026, contre 2,3 au 31 mars 2026.

Au cours du trimestre, les opérations de Kiniéro ont dépassé 7,4 millions d’heures sans accident avec perte de temps (« LTI »), tandis que Nampala a franchi le seuil de 2,1 millions d’heures depuis le dernier LTI enregistré en novembre 2025.

PDI continue de concentrer ses efforts sur la gestion des risques critiques, la sécurisation des accès et sorties de zones de travail ainsi que le renforcement des contrôles liés à la maintenance et à la manutention manuelle, afin de soutenir l’amélioration continue de sa performance en matière de sécurité.

PRÉVISIONS 2026

PDI a annoncé dans son rapport trimestriel de mars 2026 une prévision de production comprise entre 198 000 et 220 000 onces d’or pour l’exercice 2026 et demeure en bonne voie pour atteindre cet objectif.

À la suite de la montée en puissance de Kiniéro, PDI a désormais établi ses prévisions de coût global de maintien (« AISC ») pour la Société et ses opérations aurifères 2026. Cette démarche vise à offrir une meilleure visibilité sur la structure de coûts anticipée de PDI parallèlement à son profil de production d’or, alors qu’elle poursuit sa transition vers un producteur multi-actifs.

Ces prévisions reflètent le profil opérationnel attendu des deux mines et intègrent les hypothèses actuelles de la direction concernant la performance opérationnelle et les principaux paramètres de coûts.

La direction demeure concentrée sur une gestion rigoureuse des coûts, l’optimisation des opérations et la réalisation d’améliorations durables sur les deux sites. La Société continuera de surveiller la performance opérationnelle, les facteurs de coûts et les conditions du marché pendant le reste de l’année 2026 et communiquera toute mise à jour pertinente au marché.

Prévisions4 Unités Groupe

Kiniéro Nampala Or coulé onces 198 000 – 220 000 157 000 – 174 000 41 000 – 46 000 AISC $ US/once 1 300 – 1 500 1 100 – 1 300 2 000 – 2 200

EXPLORATION ET GÉOLOGIE

Les activités d’exploration se sont concentrées sur la croissance des ressources, la modélisation géologique et la génération de cibles à proximité des mines sur l’ensemble des actifs opérationnels de la Société en Afrique de l’Ouest. Les programmes d’exploration visaient principalement à accroître les ressources minérales existantes et à identifier de nouvelles sources de minerai susceptibles de soutenir la croissance à long terme de la production des opérations de Kiniéro et de Nampala.

Kiniéro

Située dans le prolifique bassin de Siguiri, la zone sous permis de Kiniéro abrite plusieurs gisements aurifères contrôlés par des structures géologiques au sein des séquences de roches vertes birimiennes. La stratégie d’exploration à Kiniéro consiste à privilégier les cibles proches de la mine ainsi que les extensions des zones minéralisées connues pouvant contribuer à prolonger la durée de vie de la mine et à améliorer la flexibilité opérationnelle. Elle vise également à identifier des possibilités d’accroissement des ressources minérales à l’intérieur du périmètre des permis. Les travaux ont notamment porté sur l’interprétation géologique, la validation des données et des campagnes de forage ciblées destinées à mieux définir les contrôles structuraux de la minéralisation et à soutenir la planification minière.

Le trimestre a été marqué par une intensification des activités de forage au diamant (« DD ») et de forage à circulation inverse (« RC »), principalement autour des cibles situées à proximité de la mine.

Au cours du trimestre, un total de 11 553 mètres a été foré (dont 9 388 mètres de forage DD et 2 165 mètres de forage RC). Depuis le début de l’exercice, 17 890 mètres ont été réalisés (16 210 mètres de DD et 1 680 mètres de RC). L’ajout de capacités supplémentaires de forage DD et RC devrait entraîner une augmentation significative du rythme de forage mensuel à partir de la mi-juillet, particulièrement pour les forages RC.

La stratégie d’exploration 2026 vise à poursuivre le développement des ressources oxydées proches de la mine, à améliorer la connaissance du gisement, à définir une première ressource inférée conforme au Code JORC pour la roche dure à Kiniéro, ainsi qu’à établir de nouvelles cibles d’exploration.

Nampala

Les gisements de Nampala sont situés dans la ceinture de roches vertes birimiennes du sud du Mali et comprennent une minéralisation aurifère contrôlée par des structures géologiques associées à des séquences volcaniques et sédimentaires altérées. Les travaux d’exploration réalisés au cours de la période comprenaient des interprétations géologiques et des campagnes de forage visant à soutenir une éventuelle croissance des ressources minérales, à prolonger la durée de vie de l’exploitation à ciel ouvert actuelle et à tester des cibles additionnelles dans la zone de permis.

Les activités d’exploration du trimestre sont restées axées sur la vérification de la continuité de la minéralisation en roche fraîche sous les fosses existantes. Les programmes en cours continuent d’améliorer la compréhension géologique et de soutenir la croissance future des réserves. Au cours du trimestre, un total de 4 277 mètres a été foré (1 008 mètres de DD et 3 269 mètres de RC). Depuis le début de l’exercice, 9 455 mètres ont été réalisés (2 096 mètres de DD et 7 359 mètres de RC). Comme à Kiniéro, la stratégie d’exploration 2026 vise à poursuivre le développement des ressources oxydées proches de la mine, à améliorer la connaissance du gisement, à définir une première ressource inférée en roche dure conforme au Code JORC et à développer de nouvelles cibles d’exploration.

Bankan

Bankan, également situé dans le bassin de Siguiri en Guinée, abrite les importants gisements NEB, exploitables à ciel ouvert et en souterrain, ainsi que les gisements satellites BC et Gbengbeden. La minéralisation est contrôlée par des structures géologiques associées à des filons hébergés dans des zones de cisaillement et se présente dans des veines de quartz ainsi que dans des zones fracturées recoupées par des veines de quartz. Le gisement NEB demeure ouvert en profondeur et il existe un potentiel de découverte de nouveaux gisements sur les permis de PDI. La planification des futures campagnes d’exploration progresse et celles-ci seront lancées une fois le permis d’exploitation obtenu.

Les activités d’exploration du trimestre ont consisté en la poursuite de la planification stratégique, de l’établissement des calendriers et de la budgétisation des programmes de travail 2026 visant à améliorer la connaissance du gisement, à faire progresser les ressources et à identifier de nouvelles possibilités d’exploration. Aucun forage n’a toutefois été réalisé au cours du trimestre.

ENTREPRISE

Situation financière

Au 30 juin 2026, PDI détenait 364,3 M$ US en trésorerie et en lingots d’or, comprenant 273,9 M$ US de liquidités et 22 444 onces d’or en stock.

La dette en cours s’élevait à 130 M$ US, correspondant au tirage intégral de la facilité de crédit garantie de premier rang accordée par Sprott pour financer le développement de la mine d’or de Kiniéro. La Société a continué de générer d’importants flux de trésorerie d’exploitation au cours du trimestre, partiellement compensés par des coûts exceptionnels liés à la fusion avec Robex et à l’achèvement du programme de rachat de redevances de Kiniéro, qui devrait avoir un effet relutif sur les flux de trésorerie futurs.

La marge de trésorerie provenant des activités d’exploitation a atteint 112 M$ US, calculée à partir des encaissements clients de 217 M$ US moins les coûts d’exploitation de 105 M$ US. Ce résultat reflète la forte génération de trésorerie des mines de Kiniéro et de Nampala, soutenue par la poursuite de la montée en puissance et les solides performances opérationnelles de Kiniéro.

Les autres charges d’exploitation ont totalisé 53 M$ US, dont 36 M$ US de coûts liés à la fusion, 9 M$ US associés au rachat privé de la redevance sur Kiniéro (redevance nette de fonderie de 0,5 %) réalisé durant le trimestre et 6 M$ US de paiements fiscaux à Nampala. Ces rachats de redevances devraient procurer un avantage à long terme à la Société en éliminant les futurs paiements de redevances NSR sur la durée de vie des exploitations concernées et en soutenant la génération future de flux de trésorerie.

Les dépenses d’investissement totales du trimestre se sont élevées à environ 30 M$ US, comprenant 26 M$ US investis dans le développement minier, les infrastructures et les activités de projet à Bankan, Kiniéro et Nampala, avec 4 M$ US consacrés aux activités d’exploration et d’évaluation.

Les activités de financement, représentant 18 M$ US, comprenaient les paiements d’intérêts ainsi que les paiements liés à la participation au prix de l’or dans le cadre de la facilité de crédit garantie de premier rang de Sprott. D’autres activités de financement (intérêts sur trésorerie restreinte) ont contribué à hauteur de 2 M$ US, tandis que les variations de change ont réduit la trésorerie d’environ 2 M$ US au cours du trimestre.

La Société continue d’adopter une approche disciplinée en matière d’allocation du capital, tout en privilégiant la performance opérationnelle, la génération de trésorerie et l’avancement du projet aurifère Bankan. La solidité du bilan et les flux de trésorerie générés par Kiniéro et Nampala constituent une base robuste pour soutenir les futures initiatives de croissance de la Société.

Illustration 1 : Évolution trimestrielle des flux de trésorerie (M$ US)5

Autres activités corporatives

Finalisation de la fusion Robex–PDI (15 avril 2026) : réalisation de la fusion avec Robex au moyen d’un plan d’arrangement légal, donnant naissance à un important producteur et développeur aurifère ouest-africain disposant d’un portefeuille comprenant les mines en exploitation de Kiniéro et Nampala ainsi que le projet de développement de premier rang Bankan. Cette transaction a permis la création d’une société cotée à la fois à l’ASX et à la TSX, bénéficiant d’une taille accrue, d’une meilleure génération de trésorerie et de nouvelles opportunités de croissance.

(15 avril 2026) : réalisation de la fusion avec Robex au moyen d’un plan d’arrangement légal, donnant naissance à un important producteur et développeur aurifère ouest-africain disposant d’un portefeuille comprenant les mines en exploitation de Kiniéro et Nampala ainsi que le projet de développement de premier rang Bankan. Cette transaction a permis la création d’une société cotée à la fois à l’ASX et à la TSX, bénéficiant d’une taille accrue, d’une meilleure génération de trésorerie et de nouvelles opportunités de croissance. Modification de l’exercice financier (4 mai 2026) : la clôture de l’exercice financier de la Société a été déplacée du 30 juin au 31 décembre afin de mieux harmoniser les exigences de reporting financier et d’audit avec ses opérations en Afrique de l’Ouest et ses obligations réglementaires.

(4 mai 2026) : la clôture de l’exercice financier de la Société a été déplacée du 30 juin au 31 décembre afin de mieux harmoniser les exigences de reporting financier et d’audit avec ses opérations en Afrique de l’Ouest et ses obligations réglementaires. Changement d’auditeur (24 juin 2026) : nomination de Grant Thornton Audit Pty Ltd (auditeur de Robex) comme auditeur externe à la suite de la démission de PKF Perth, afin de soutenir les exigences de gouvernance et de reporting du groupe élargi coté sur deux marchés.

(24 juin 2026) : nomination de Grant Thornton Audit Pty Ltd (auditeur de Robex) comme auditeur externe à la suite de la démission de PKF Perth, afin de soutenir les exigences de gouvernance et de reporting du groupe élargi coté sur deux marchés. Investissement stratégique dans Awalé Resources (15 juillet 2026) : annonce d’un investissement stratégique de 10 M$ US dans Awalé Resources Limited, permettant d’acquérir une participation d’environ 11,8 % et offrant une exposition au district aurifère-cuprifère très prometteur d’Odienné, en Côte d’Ivoire.

(15 juillet 2026) : annonce d’un investissement stratégique de 10 M$ US dans Awalé Resources Limited, permettant d’acquérir une participation d’environ 11,8 % et offrant une exposition au district aurifère-cuprifère très prometteur d’Odienné, en Côte d’Ivoire. Proposition de changement de nom (21 juillet 2026) : annonce d’un projet de changement de dénomination sociale en « PDI Gold Limited », sous réserve de l’approbation des actionnaires, afin de refléter sa transition vers un producteur et développeur aurifère ouest-africain multi-actifs.

(21 juillet 2026) : annonce d’un projet de changement de dénomination sociale en « PDI Gold Limited », sous réserve de l’approbation des actionnaires, afin de refléter sa transition vers un producteur et développeur aurifère ouest-africain multi-actifs. Projet de regroupement d’actions (21 juillet 2026) : annonce d’un regroupement proposé des actions ordinaires sur la base de 5 actions pour 1, sous réserve de l’approbation des actionnaires, afin de mettre en place une structure de capital et un profil boursier plus adaptés au groupe élargi.





Dépenses liées aux activités d’exploration minière

Conformément à la règle de cotation ASX Listing Rule 5.3.1, les dépenses d’exploration et d’évaluation de PDI au cours du trimestre se sont élevées à 5,97 M$ AU (4,04 M$ US), comme indiqué à la section 2.1(d) de l’Annexe 5B. Ces dépenses concernaient principalement les entrepreneurs de forage, les fournitures et le personnel d’exploration.

Les activités d’exploitation et de développement des mines de Kiniéro et de Nampala, ainsi que l’avancement du projet aurifère Bankan, sont présentées dans les autres sections du présent rapport trimestriel.

Paiements aux parties liées et à leurs associés

Conformément à la règle de cotation ASX Listing Rule 5.3.5, les paiements versés aux parties liées de la Société et à leurs associés au cours du trimestre se sont élevés à environ 1,49 M$ AU, TPS comprise. La Société précise que ces montants concernent les honoraires des administrateurs ainsi que des indemnités de départ versées à certains administrateurs.

Structure du capital

À la date du présent rapport trimestriel, PDI comptait 4 940 077 185 actions ordinaires entièrement libérées en circulation.

Le Conseil d’administration de PDI a autorisé la diffusion de ce communiqué.

La Bourse de Toronto et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l’adresse suivante : www.predictivediscovery.com, ou contactez :

Contact pour les investisseurs

Matthew Wilcox

PDG et Directeur général

Adresse e-mail : info@predictivediscovery.com

Téléphone : +61 8 9216 1000 Contact pour les médias

Nathan Ryan

NWR Communications

Adresse e-mail : nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Téléphone : +61 420 582 887

À PROPOS DE PREDICTIVE DISCOVERY

PDI figure parmi les principaux producteurs et développeurs aurifères d’Afrique de l’Ouest, grâce à un portefeuille d’actifs de premier ordre, à une capacité d’exécution éprouvée et à une solide assise financière.

Son portefeuille est principalement structuré autour de la mine d’or de Kiniéro, en Guinée, où la production a débuté fin 2025, et de la mine d’or de Nampala, au Mali, en exploitation depuis 2017. Ces actifs de production génèrent une dynamique porteuse et des flux de trésorerie importants alors que la Société poursuit ses projets de croissance.

Le principal moteur de croissance durable de PDI est le projet aurifère Bankan, situé en Guinée, un actif de premier ordre (ou en anglais « Tier 1 ») figurant parmi les plus importants projets aurifères non encore développés du continent africain. Le projet approche désormais du stade de maturité de construction, à raison d’une production attendue d’environ 250 000 onces d’or par an pendant plus de douze ans.

Une fois le projet Bankan entré en production, PDI vise une production annuelle dépassant les 400 000 onces d’or à l’horizon 2029 grâce à son pôle minier à moindres coûts en Guinée, tout en capitalisant sur la proximité et l’effet de synergies entre les actifs des sites de Kiniéro et de Bankan.

PDI franchit une étape déterminante de son développement en évoluant vers le statut de producteur aurifère de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest. La Société dispose de plusieurs exploitations minières et s’est fixé pour objectif clair de développer durablement son portefeuille d’actifs et de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Ce communiqué ne vaut pas offre

Il ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune autorité de tutelle réglementaire des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis, ni à des ressortissants américains, ni pour le compte ou au profit de ceux-ci, sauf en vertu d’une exemption des obligations d’enregistrement américaines ou dans le cadre d’une opération non soumise à ces obligations.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations et des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant la production d’or et les prévisions y afférentes, les attentes relatives aux activités et au potentiel d’exploration et de développement, ainsi que les attentes concernant l’obtention des autorisations réglementaires et le financement du développement du projet Bankan. Les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des prévisions réalisées à la date du présent communiqué et sont soumises à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes tels que « sera », « s’attend à ce que », « prévoit », « pourrait », « devrait », « a l’intention de », « estime » et d’autres expressions similaires.

Même si PDI estime que les prévisions figurant dans les déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, car rien ne garantit que ces prévisions se réaliseront. Les données prospectives reposent sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants de PDI au même moment quant aux événements postérieurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou suggérés. Les déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les prévisions comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations des prix des matières premières, les variations des taux de change et la conjoncture économique générale, les risques géopolitiques, sociaux et réglementaires, les risques opérationnels et liés aux coûts, la nature spéculative de l’exploration et du développement de projets, y compris les risques liés à l’obtention des autorisations, licences, permis et financements nécessaires, ainsi que la diminution des quantités ou de la teneur des réserves, les modifications du cadre juridique et réglementaire dans lequel PDI évolue ou pourrait évoluer à l’avenir, les conditions environnementales, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les problèmes de relations de travail et les litiges, ainsi que d’autres risques décrits dans les documents d’information publique de PDI déposés auprès de l’ASX et de SEDAR+.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. Sauf si la législation en vigueur l’exige, PDI ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément soumises dans leur intégralité à la mise en garde ci-dessus.

Objectifs de production

Le présent communiqué fait état d’une production prévue de 400 000 onces d’or par an pour PDI d’ici 2029. Les objectifs de production relatifs au projet Bankan ont été communiqués à l’ASX le 25 juin 2025 dans un communiqué de PDI intitulé « L’étude de faisabilité détaillée (DFS) de Bankan confirme la rentabilité exceptionnelle du Projet ». Ceux relatifs au projet Kiniero de Robex l’ont été le 22 août 2025 dans un communiqué de Robex intitulé « Modification du rapport technique du projet aurifère de Kiniéro » (en anglais « Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report »). PDI confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production demeurent valables et ne doivent donner lieu à aucune révision substantielle des estimations communiquées dans les annonces précédentes.

TITRES MINIERS AU 30 JUIN 2026

Détails du permis d’exploitation de Kiniéro (Guinée)

N° de permis Type Minerai Superficie (en km2) Gisement Société titulaire actuelle 311 Permis d’exploitation Or 95,51 SMG 310 Permis d’exploitation Or 37,85 SMG 271 Permis d’exploitation Or 99,35 SMG 312 Permis d’exploitation Or 93,63 Sabali Nord et

Centre, Sabali

Sud, SGA, Jean

et Banfora SMG



Détails du permis d’exploration de Mansounia (Guinée)

N° de permis Type Minerai Superficie (en km2) Gisement Société titulaire actuelle 1048 Permis d’exploration Or 53,78 Mansounia Penta Goldfields 1049 Permis d’exploration Or 90,37 Mansounia Penta Goldfields



Détails du permis d’exploration de Bankan (Guinée)

N° de permis Type Minerai Superficie (en km2) Gisement Société titulaire actuelle 5784 (Kaninko) Permis d’exploration Or 98,22 NEB, BC Hamana Gold 1835 (Saman) Permis d’exploration Or 99,78 NEB Hamana Gold



Détails du permis d’exploitation de Nampala (Mali du sud)

N° de permis Nom du permis Date d’entrée en vigueur Date d’expiration Superficie Statut PE 2011/17 Permis d’exploitation

de Nampala 21 mars 2012 21 mars 2042 16 km2 En vigueur



Détails du permis d’exploration de Nampala (Mali du sud)

N° de permis Nom du permis Date d’entrée en vigueur Superficie Statut PR: 17/868 Kamasso 19 septembre 2017 100 km2 En cours de renouvellement PR: 16/802 Bis 1 Diangounté 28 novembre 2017 52 km2 En cours de renouvellement PR: 19/1038 Sanoula 28 août 2019 31,5 km2 En cours de renouvellement PR: 19/1039 Mininko 17 septembre 2019 46,20 km2 En cours de renouvellement PR: 20/1088 Gladié 31 mars 2021 52 km2 En cours de renouvellement



Autres permis de PDI

Nom Numéro Lieu Superficie (en km2) Participation de PDI Bocanda North Demande de permis d’exploration minière Côte d’Ivoire 368

20 % (Santa Fe

Minerals : 80 %)











Issia Permis d’exploration minière n° 880 Côte d’Ivoire 375 Tiéningboué Demande de permis d’exploration minière Côte d’Ivoire 104



_______________________________

1 Tous les chiffres figurant dans ce communiqué ne sont pas audités. Les totaux peuvent différer légèrement en raison des arrondis.

2 Comprend 80 M$ US de trésorerie soumise à restrictions détenue dans un compte de réserve de liquidité ainsi que 22 444 onces d’or sous forme de lingots. Tous les coûts liés à la fusion ont été réglés au cours du trimestre clos en juin 2026. Excluant les lingots d’or et la trésorerie soumise à restrictions, la trésorerie nette s’élevait à 194 M$ US (281 M$ AU).

3 La trésorerie comprend 80 M$ US de liquidités soumises à restrictions détenues dans un compte de réserve de liquidité.

4 Les prévisions reposent sur les plans miniers actuels, les hypothèses opérationnelles, les estimations de coûts et les attentes de la direction à la date du présent rapport. Elles demeurent sujettes à la performance opérationnelle, aux conditions du marché et à d’autres facteurs pouvant influencer la production et les coûts.

5 Tous les chiffres figurant dans ce communiqué ne sont pas audités. Les totaux peuvent différer légèrement en raison des arrondis. La marge de trésorerie opérationnelle correspond aux encaissements provenant des clients moins les paiements liés aux coûts d’exploitation. Le flux de trésorerie disponible (« Free Cash Flow » ou FCF) correspond aux flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles moins les dépenses en immobilisations. Excluant la trésorerie soumise à restrictions, la trésorerie nette s’élevait à 194 M$ US (281 M$ AU).

Appendix 5B

Mining exploration entity or oil and gas exploration entity

quarterly cash flow report

Name of entity Predictive Discovery Ltd ABN Quarter ended (“current quarter”) 11 127 171 877 30 June 2026





Consolidated statement of cash flows Current quarter

$A’000 Year to date (12 months)

$A’000 1. Cash flows from operating activities 285,811







285,811







1.1 Receipts from customers 1.2 Payments for



(a) exploration & evaluation (b) development (c) production (d) staff costs (e) administration and corporate costs1. 1.3 Dividends received (see note 3) 1.4 Interest received 2,132 3,789 1.5 Interest and other costs of finance paid 1.6 Income taxes paid 1.7 Government grants and tax incentives 1.8 Payments to suppliers and employees2. (209,051 ) (220,407 ) 1.9 Net cash from / (used in) operating activities

1. Costs in prior quarters reallocated to 1.8 Payment to suppliers and employees.

2. Section 1.8 renamed “Payment to suppliers and employees” previously named “Other (BAS Refund)” 78,892 69,193 2. Cash flows from investing activities







2.1 Payments to acquire or for: (a) entities (b) tenements (c) property, plant and equipment (29,820 ) (43,722 ) (d) exploration & evaluation 1. (5,728 ) (19,175 ) (e) investments (f) other non-current assets 2.2 Proceeds from the disposal of:



(a) entities (b) tenements (c) property, plant and equipment (d) investments (e) other non-current assets 2.3 Cash flows from loans to other entities 2.4 Dividends received (see note 3) 2.5 Cash received in merger with Robex Resources Inc.2. 220,212 220,212 2.6 Net cash from / (used in) investing activities

1. 2.1(d) includes costs associated with exploration fuel stock reallocated from section 2.5.

2. Section 2.5 renamed “Cash received in merger with Robex Resources Inc” from “Other (Fuel stock)” 184,664 157,315 3. Cash flows from financing activities



3.1 Proceeds from issues of equity securities (excluding convertible debt securities) 3.2 Proceeds from issue of convertible debt securities 3.3 Proceeds from exercise of options 1,095 1,145 3.4 Transaction costs related to issues of equity securities or convertible debt securities (47 ) 3.5 Proceeds from borrowings 3.6 Repayment of borrowings 3.7 Transaction costs related to loans and borrowings (181 ) (181 ) 3.8 Dividends paid 3.9 Interest paid on borrowings (24,560 ) (24,560 ) 3.10 Net cash from / (used in) financing activities (23,646 ) (23,643 ) 4. Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents for the period 4.1 Cash and cash equivalents at beginning of period 32,534 69,230 4.2 Net cash from / (used in) operating activities (item 1.9 above) 78,892 69,193 4.3 Net cash from / (used in) investing activities (item 2.6 above) 184,664 157,315 4.4 Net cash from / (used in) financing activities (item 3.10 above) (23,646 ) (23,643 ) 4.5 Effect of movement in exchange rates on cash held 8,295 8,644 4.6 Cash and cash equivalents at end of period 280,739 280,739





5. Reconciliation of cash and cash equivalents

at the end of the quarter (as shown in the consolidated statement of cash flows) to the related items in the accounts Current quarter

$A’000 Previous quarter

$A’000 5.1 Bank balances 280,305 32,479 5.2 Call deposits 434 55 5.3 Bank overdrafts - - 5.4 Other - - 5.5 Cash and cash equivalents at end of quarter (should equal item 4.6 above) 280,739 32,534 Note: At 30 June 2026, the Group held restricted cash of A$117 million which is not included in cash and cash equivalents reported in Items 4.6 and 5.5. Total cash including restricted cash was A$399 million





6. Payments to related parties of the entity and their associates Current quarter

$A'000 6.1 Aggregate amount of payments to related parties and their associates included in item 1 1,486 6.2 Aggregate amount of payments to related parties and their associates included in item 2 - Note: if any amounts are shown in items 6.1 or 6.2, your quarterly activity report must include a description of, and an explanation for, such payments. (Director fees for $283k (incl 14k GST) and termination payments for directors of $1,203k)





7. Financing facilities

Note: the term “facility” includes all forms of financing arrangements available to the entity.



Add notes as necessary for an understanding of the sources of finance available to the entity. Total facility amount at quarter end

$A’000 Amount drawn at quarter end

$A’000 7.1 Loan facilities 188,890 188,890 7.2 Credit standby arrangements - - 7.3 Other (please specify) - - 7.4 Total financing facilities 7.5 Unused financing facilities available at quarter end - 7.6



Include in the box below a description of each facility above, including the lender, interest rate, maturity date and whether it is secured or unsecured. If any additional financing facilities have been entered into or are proposed to be entered into after quarter end, include a note providing details of those facilities as well.

Lender: Sprott Private Resource Lending III, Interest Rate: SOFR + 6.5%, Maturity: 31 March 2030, Fully Secured.





8. Estimated cash available for future operating activities $A’000 8.1 Net cash from / (used in) operating activities (item 1.9) 78,892 8.2 (Payments for exploration & evaluation classified as investing activities) (item 2.1(d)) (5,728 ) 8.3 Total relevant outgoings (item 8.1 + item 8.2) 73,164 8.4 Cash and cash equivalents at quarter end (item 4.6) 280,739 8.5 Unused finance facilities available at quarter end (item 7.5) - 8.6 Total available funding (item 8.4 + item 8.5) 280,739 8.7



Estimated quarters of funding available (item 8.6 divided by item 8.3) N/A Note: if the entity has reported positive relevant outgoings (ie a net cash inflow) in item 8.3, answer item 8.7 as “N/A”. Otherwise, a figure for the estimated quarters of funding available must be included in item 8.7. 8.8 If item 8.7 is less than 2 quarters, please provide answers to the following questions: 8.8.1 Does the entity expect that it will continue to have the current level of net operating cash flows for the time being and, if not, why not? Answer: N/A 8.8.2 Has the entity taken any steps, or does it propose to take any steps, to raise further cash to fund its operations and, if so, what are those steps and how likely does it believe that they will be successful? Answer: N/A 8.8.3 Does the entity expect to be able to continue its operations and to meet its business objectives and, if so, on what basis? Answer: N/A Note: where item 8.7 is less than 2 quarters, all of questions 8.8.1, 8.8.2 and 8.8.3 above must be answered.

Déclaration de conformité

1 Le présent rapport a été préparé conformément aux normes et méthodes comptables qui respectent la Règle de cotation 19.11A.

2 Le présent rapport donne une image fidèle et exacte des informations qui y sont présentées.

Date : 30 juillet 2026

Autorisé par : Le conseil d’administration

(Nom de l’organe ou du dirigeant ayant autorisé la diffusion – voir note 4)

Remarques :

Le présent rapport trimestriel sur les flux de trésorerie et le rapport d’activités qui l’accompagne visent à informer le marché des activités de l’entité au cours du trimestre écoulé, de la manière dont celles-ci ont été financées et de leur incidence sur sa situation de trésorerie. Les sociétés souhaitant fournir des informations supplémentaires au-delà des exigences minimales des Règles de cotation sont encouragées à le faire. Si le présent rapport trimestriel sur les flux de trésorerie a été préparé conformément aux Normes comptables australiennes, les définitions et dispositions des normes AASB 6 – Exploration et évaluation des ressources minérales et AASB 107 – État des flux de trésorerie s’appliquent au présent rapport. Si ce rapport a été préparé conformément à d’autres normes comptables approuvées par l’ASX en vertu de la Règle de cotation 19.11A, les normes équivalentes correspondantes s’appliquent. Les dividendes reçus peuvent être classés soit comme flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, soit comme flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, selon les méthodes comptables appliquées par la Société. Si le présent rapport a été autorisé pour diffusion au marché par le conseil d’administration, la mention suivante peut être utilisée : « Par le conseil d’administration ». S’il a été autorisé par un comité du conseil d’administration, la mention suivante peut être utilisée : « Par le [nom du comité du conseil d’administration – p. ex. Comité d’audit et des risques] ». S’il a été autorisé par un comité de divulgation, la mention suivante peut être utilisée : « Par le comité de divulgation ». Si le présent rapport a été autorisé pour diffusion au marché par le conseil d’administration et que la Société souhaite se déclarer conforme à la recommandation 4.2 des Principes et recommandations de gouvernance d’entreprise du Conseil de gouvernance d’entreprise de l’ASX, le conseil d’administration doit avoir reçu une déclaration du PDG et du directeur financier confirmant que, selon eux, les registres financiers de la Société ont été correctement tenus, que le présent rapport est conforme aux normes comptables applicables et présente fidèlement la situation des flux de trésorerie de la Société, et que cette opinion repose sur un système adéquat de gestion des risques et de contrôle interne fonctionnant efficacement.





Une illustration annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1ac495c-a4a0-4d04-92c1-63b0c7ec4b7b