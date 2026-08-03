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Ageas cède sa participation dans Maybank Ageas Holdings Berhad à son partenaire de coentreprise Maybank pour EUR 1,1 milliard

Ageas annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec Malayan Banking Berhad (Maybank) portant sur la vente de sa participation de 30,95 % dans le capital de Maybank Ageas Holdings Berhad (MAHB) pour un montant total en numéraire équivalent à EUR 1,1 milliard1.

Ageas est entré sur le marché malaisien en 2001 via une coentreprise (JV) avec Maybank et a étendu ses activités à Singapour en 2014. L’entreprise, qui opère sous la marque Etiqa, occupe la première place dans le segment Takaful Non-vie et détient des positions de marché de premier plan dans l’assurance Vie et Non-vie en Malaisie.

En 2025, la coentreprise a généré un résultat opérationnel net d’EUR 64 millions et a versé EUR 21 millions au Groupe.

Ageas a accepté de céder sa participation dans MAHB pour un montant total équivalent à EUR 1,1 milliard, représentant une plus‑value nette estimée après impôts d’environ EUR 450 millions. L’accord valorise 100 % de MAHB à EUR 3,5 milliards, ce qui implique un ratio cours‑valeur comptable (P/B) d’environ 2x les capitaux propres IFRS pour l’exercice 2025. Ces chiffres soulignent la valeur significative créée au cours de 25 ans de partenariat.

La finalisation de la transaction est attendue en 2026, sous réserve d’approbation réglementaire. La transaction aura un effet positif sur la solvabilité, avec une hausse prévue de 25 pp du ratio Solvency II.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas, déclare :« L’Asie est l’un des quatre segments clés du Groupe, aux côtés de la Belgique, de l’Europe et de la Réassurance. Nos activités en Asie, s’étendant de la Chine à L’Asie du Sud-Est en passant par l’Inde, nous donnent accès aux perspectives de croissance à long terme du marché de l’assurance dans la région et notre présence distinctive sur les marchés asiatiques attractifs reflète la force de nos partenariats de long terme développés au cours des 25 dernières années. Cette cession de MAHB nous permet de concrétiser la valeur importante créée avec notre partenaire Maybank durant toute cette période. Je remercie la direction de Maybank ainsi que l’ensemble des collaborateurs d’Etiqa pour notre collaboration fructueuse et leur souhaite plein succès pour l’avenir. »

Pour les analystes :

Une conférence téléphonique concernant cette transaction se tiendra le 3 août 2026, de 09h30 à 10h30 CET (08h30 à 09h30 UKT).

La réunion Teams est accessible via le lien suivant : Conférence téléphonique

ID de réunion : 374 045 839 740 395

Mot de passe : 36763799

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 19,6 milliards en 2025.

1 Y compris un dividende avant achèvement d’EUR 53 millions.

1 MYR = EUR 0,2131 au vendredi 31 juillet 2026

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