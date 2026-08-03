Sampo Oyj, pörssitiedote, 3.8.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 31/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 31 (27.7.2026 - 31.7.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 27.7.2026 28.7.2026 29.7.2026 30.7.2026 31.7.2026 Viikko 31/2026, yhteensä AQEU Volyymi 1 912 0 9 271 1 138 8 720 21 041 Keskihinta 9,64 0,00 9,59 9,60 9,59 9,59 CEUX Volyymi 28 079 4 081 403 008 100 473 168 236 703 877 Keskihinta 9,64 9,67 9,58 9,60 9,59 9,59 TQEX Volyymi 7 495 2 214 41 759 26 340 39 090 116 898 Keskihinta 9,64 9,66 9,59 9,60 9,59 9,60 XHEL Volyymi 39 579 5 663 504 147 110 364 227 626 887 379 Keskihinta 9,65 9,67 9,59 9,60 9,59 9,59 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 77 065 11 958 958 185 238 315 443 672 1 729 195 Keskihinta 9,64 9,67 9,58 9,60 9,59 9,59

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 20 185 860 Sammon A-osaketta, mikä on 0,76 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

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