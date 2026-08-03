Sampo Oyj, pörssitiedote, 3.8.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 31/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 31 (27.7.2026 - 31.7.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|27.7.2026
|28.7.2026
|29.7.2026
|30.7.2026
|31.7.2026
|Viikko 31/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|1 912
|0
|9 271
|1 138
|8 720
|21 041
|Keskihinta
|9,64
|0,00
|9,59
|9,60
|9,59
|9,59
|CEUX
|Volyymi
|28 079
|4 081
|403 008
|100 473
|168 236
|703 877
|Keskihinta
|9,64
|9,67
|9,58
|9,60
|9,59
|9,59
|TQEX
|Volyymi
|7 495
|2 214
|41 759
|26 340
|39 090
|116 898
|Keskihinta
|9,64
|9,66
|9,59
|9,60
|9,59
|9,60
|XHEL
|Volyymi
|39 579
|5 663
|504 147
|110 364
|227 626
|887 379
|Keskihinta
|9,65
|9,67
|9,59
|9,60
|9,59
|9,59
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|77 065
|11 958
|958 185
|238 315
|443 672
|1 729 195
|Keskihinta
|9,64
|9,67
|9,58
|9,60
|9,59
|9,59
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 20 185 860 Sammon A-osaketta, mikä on 0,76 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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