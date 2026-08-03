Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 31/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 3.8.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 31/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 31 (27.7.2026 - 31.7.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  27.7.202628.7.202629.7.202630.7.202631.7.2026Viikko 31/2026, yhteensä
AQEUVolyymi1 91209 2711 1388 72021 041
Keskihinta9,640,009,599,609,599,59
CEUXVolyymi28 0794 081403 008100 473168 236703 877
Keskihinta9,649,679,589,609,599,59
TQEXVolyymi7 4952 21441 75926 34039 090116 898
Keskihinta9,649,669,599,609,599,60
XHELVolyymi39 5795 663504 147110 364227 626887 379
Keskihinta9,659,679,599,609,599,59
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi77 06511 958958 185238 315443 6721 729 195
Keskihinta9,649,679,589,609,599,59

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 20 185 860 Sammon A-osaketta, mikä on 0,76 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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