WORLDLINE : Worldline annonce la finalisation de la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk

Worldline annonce la finalisation de la cession de

ses activités de paiement en Inde à BillDesk



Paris La Défense, 3 août 2026 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement, annonce la finalisation de la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres d’environ 60 millions d’euros.

En parallèle, Worldline conclura un accord technologique et logiciel à long terme, dans le cadre duquel BillDesk continuera d'exploiter les logiciels de paiement avancés de Worldline de manière durable. Ce partenariat assure la continuité opérationnelle, souligne la valeur pérenne des actifs technologiques de Worldline et établit une relation durable entre les deux groupes dans l'un des marchés de paiement à la croissance la plus rapide au monde. En s'associant à un champion indien des paiements, Worldline garantit que ses activités de paiement en Inde continueront de croître sous une plateforme domestique solide bénéficiant d'une expertise locale approfondie, d'une taille critique et de relations de longue date avec les commerçants.

Par ailleurs, Worldline demeure fortement engagé en Inde en tant que pôle stratégique de talents et d’innovation. Dans le cadre de son plan de transformation North Star, le Groupe continuera de s’appuyer sur les Global Competence Centres (GCC) existants pour soutenir les opérations d’Europe de l’Ouest et fera évoluer ces GCCs en de véritables pôles d’innovation, où seront développés des viviers de talents clés dans les paiements et où seront déployées à grande échelle l’automatisation ainsi que l’IA générative et agentique.

La valeur d’entreprise s’élève à environ 37 millions d’euros et la valeur des capitaux propres à environ 60 millions d’euros. À titre de référence, l’impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le Groupe en termes de chiffre d’affaires, d’EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponible est respectivement estimé à environ 90 millions d’euros, 8 millions d’euros et neutre en flux de trésorerie sur une base annuelle.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (Mobilité & Services Web Transactionnels, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand et ANZ Worldline Payment Solutions Australia) est estimé entre 590 et 640 M€. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi le profil financier du Groupe, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de cœur de métier.

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A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

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