Avis Financier du 03/08/2026

Une banque solide, pleinement engagée au service de ses clients et de son territoire

Situation arrêtée au 30 juin 2026 (Communiqué diffusé le 3 août 2026)

UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TOUS LES CLIENTS ET SOUTENIR L’ECONOMIE LOCALE

Au cours du premier semestre 2026, près de 12 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, soit une progression de près de 10 % par rapport au premier semestre 2025. La qualité de la relation client, placée au cœur des priorités de la Caisse régionale, continue de se renforcer, tant en agence avec une hausse du nombre de rendez-vous, que sur les canaux digitaux où plus d’un client sur deux utilise désormais l’application « Ma Banque ».

L’activité de crédits confirme l’inflexion positive amorcée en 2025, avec 894 M€ de nouveaux crédits réalisés, en progression de 17,7% par rapport au premier semestre 2025. Le financement de l’habitat enregistre la croissance la plus marquée, avec plus de 470 M€ de crédits immobiliers réalisés (+32 %), portant l’encours à 7,8 Md€. Cette performance s’accompagne de la mise en œuvre de l’accord de principe habitat en ligne, qui améliore l’expérience client en apportant une réponse rapide aux projets immobiliers et en facilitant ainsi leur concrétisation. Parallèlement, Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, poursuit son développement avec une accélération de son activité d’administration de biens, renforçant ainsi l’accompagnement des clients tout au long de leur parcours immobilier.

L’activité auprès des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques demeure également dynamique, avec 336 M€ de financements réalisés, en progression de 5,1 %, pour un encours global de 4,0 Md€. Cette dynamique s’accompagne du déploiement de nouvelles offres, à l’image de Pro by CA, une nouvelle gamme d'offres de banque au quotidien qui réinvente l'expérience des entrepreneurs en conjuguant autonomie digitale et accompagnement humain. L’offre s’est aussi enrichie avec Kolecto, une solution tout-en-un destinée à simplifier les tâches administratives et financières en conformité avec les prérequis de la réglementation sur la facturation électronique, ainsi qu’avec des solutions complètes d’épargne salariale.

Banque de toutes les agricultures, la Caisse régionale demeure pleinement mobilisée aux côtés de ses clients pour les accompagner face aux aléas climatiques et à la conjoncture économique. Elle poursuit également son engagement en faveur du développement économique du territoire avec l’ouverture à Poitiers du Village by CA, lieu dédié à l’innovation, ainsi que d’une agence spécialisée dans l’accompagnement des professionnels de santé.

Avec plus de 12,5 Md€ d’encours crédits, la Caisse régionale confirme son statut de premier financeur privé de la Touraine et du Poitou. Ce financement, en circuit court, s’appuie sur la collecte gérée qui progresse de +2,4 % sur un an glissant, témoignant de la confiance accordée par les clients dans la gestion de leur épargne.

Enfin, la Caisse régionale poursuit son engagement en matière de protection des personnes et des biens. Son portefeuille s’élève à près de 360 000 contrats, en hausse de +1,4 % sur un an, illustrant la confiance de ses clients dans son expertise en matière de protection.

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE SOLIDE, SOUTENUE PAR LA CROISSANCE DES REVENUS ET LA MAÎTRISE DES RISQUES

Comptes individuels en normes françaises (en M€) Juin 2025 Juin 2026 Évol. Produit Net Bancaire 172,5 181,9 +5,4% Charges Générales d’Exploitation -100,5 -102,1 +1,5% Résultat Brut d’Exploitation 72,0 79,8 +10,9% Coût du risque -10,9 -8,7 -20,0% Résultat Net Social 57,2 63,0 +10,1% Comptes consolidés en normes IFRS (en M€) Juin 2025 Juin 2026 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 64,6 67,6 +4,7% Capitaux propres 2 966 3 229 +8,8% Total bilan 16 706 16 958 +1,5%

Au premier semestre 2026, le produit net bancaire (PNB) atteint 181,9 M€, en progression de 5,4 % par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution est principalement portée par la bonne dynamique de la marge d’intermédiation, avec un environnement de taux plus favorable, ainsi que la croissance des revenus issus du portefeuille de titres.

Les charges générales d’exploitation s’élèvent à 102,1 M€, en hausse maîtrisée de 1,5 % par rapport à fin juin 2025. Cette évolution reflète la poursuite des investissements de la Caisse régionale dans l’humain et la proximité, ainsi que dans la transformation digitale.

Le coût du risque ressort à 8,7 M€, en baisse de 2,2 M€ par rapport au premier semestre 2025. Le taux de défaut demeure relativement bas et le ratio de couverture des crédits par les provisions reste stable.

Dans ce contexte, le résultat net social s’élève à 63,0 M€, en progression de 10,1 % par rapport au premier semestre 2025. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) s’établit à 67,6 M€, en hausse de 4,7 %.

La solidité financière de la Caisse régionale demeure un atout majeur, avec un ratio de solvabilité à 31,7 % et un ratio de liquidité (LCR) qui s'élève à 114 % (moyenne des fins de mois sur le semestre). Ces niveaux confirment sa capacité à accompagner durablement les projets du territoire dans un environnement économique incertain.

PERSPECTIVES 2026

La Caisse régionale lancera à la fin de l’année 2026 sa nouvelle trajectoire stratégique, visant à intensifier sa position de banque de la relation durable, pleinement digitale et plus que jamais humaine, proactive, conquérante et façonneuse de son territoire.

Avec la création de sa fondation d’entreprise, elle amplifiera son action en faveur de l’inclusion, de la santé et du bien vieillir, du patrimoine et de la culture, de l’éducation ainsi que de la dynamique et de la cohésion du territoire.

Elle continuera à s’appuyer sur ses fondamentaux solides, une forte présence territoriale ainsi que sur plus de 1 500 salariés et 730 administrateurs qui agissent chaque jour dans l’intérêt des clients, des sociétaires, de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 31 juillet 2026. Examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

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