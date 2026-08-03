Aspo Oyj Puolivuosikatsaus 3.8.2026 klo 9.00

Aspo Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026: Merkittävä tulosparannus

Tämä on tiivistelmä Aspo Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2026. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa aspo.fi.

Huhti–kesäkuu 2026

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 131,2 Me (125,7)

Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista oli 10,8 Me (7,5) eli 8,2 % liikevaihdosta (6,0). ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 3,8 Me (5,0) ja Telkon 8,2 Me (4,3)

EBITA, koko konserni oli 10,1 Me (8,9). ESL Shippingin EBITA oli 3,6 Me (4,7) ja Telkon 8,6 Me (4,3)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, koko konserni oli 27,4 % (16,5)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,39 euroa (0,15)

Vapaa rahavirta oli -14,6 Me (13,2) pääosin alusinvestointien ja käyttöpääoman lisäyksen johdosta

Suluissa on esitetty vuoden 2025 vastaavan ajanjakson luvut.

Tammi–kesäkuu 2026

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 245,2 Me (241,7)

Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista oli 17,9 Me (14,8) eli 7,3 % liikevaihdosta (6,1). ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 7,1 Me (9,1) ja Telkon 12,9 Me (8,7)

EBITA, koko konserni oli 29,8 Me (16,6). ESL Shippingin EBITA oli 6,9 Me (7,7), Telkon 12,8 Me (8,7) ja lopetetun toiminnon 13,1 Me (3,2)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, koko konserni oli 19,9 % (14,3)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,50 euroa (0,24)

Vapaa rahavirta oli 35,4 Me (8,8) Leipurin myynnin seurauksena

Aspo sai 2.3.2026 päätökseen Leipurin myynnin Lantmännenille 63 miljoonan euron yritysarvolla.





Ohjeistus vuodelle 2026

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn jatkuvista toiminnoista odotetaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna (29,4 miljoonaa euroa vuonna 2025).

Aspo-konsernin vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista ei sisällä Leipurin liiketoimintaa, joka raportoidaan lopetettuna toimintona. Leipurin myynti toteutui 2.3.2026.

Ohjeistuksen taustaoletukset

Talouskasvun odotetaan elpyvän hitaasti vuoden mittaan ydinmarkkinoillamme. Geopoliittisen epävarmuuden, Iranin sodan ja maailmanlaajuisten kauppajännitteiden odotetaan myös vaikuttavan negatiivisesti talouskasvuun, inflaatioon, kansainväliseen kauppaan ja toimitusketjuihin myös jatkossa. Aspon tulosparannuksen vuonna 2026 odotetaan tulevan pääasiassa ESL Shippingin ja Telkon tulosparannustoimista, kaluston uudistamisesta ja käyttöasteen parantamisesta ESL Shippingissä, Telkon uuden toimintamallin luomista jatkuvista synergioista ja Aspo-konsernitason kustannusten vähentämisestä. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä Aspon strategisen transformaation toteuttamiseen liittyviä mahdollisia kuluja.

ESL Shippingin osalta kysynnän odotetaan hieman paranevan vuonna 2026, ja myös spot-markkinahinnoittelun odotetaan paranevan vähitellen. Telakointien taloudellisen vaikutuksen odotetaan olevan hieman negatiivinen kolmannella vuosineljänneksellä.

Telkon osalta taustalla olevan volyymikysynnän odotetaan säilyvän vakaana tai kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Hintatason odotetaan pysyvän vakaana tai laskevan vuoden 2026 toisella puoliskolla verrattuna nykyiseen tasoon. Kun öljyn hinta on normalisoitunut ja kemikaalien toimitusketjun häiriöt helpottaneet, hintojen ja asiakkaiden varastotasojen odotetaan laskevan nykyisiltä korkeilta tasoilta volyymituotteiden osalta. Telkon odotetaan jatkavan kasvua yritysostojen kautta vuonna 2026. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä mahdollisia yritysostoihin liittyviä kuluja.





Avainluvut

4–6/2026 4–6/2025 1–6/2026 1–6/2025 1–12/2025 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 131,2 125,7 245,2 241,7 469,1 EBITA, koko konserni, Me 10,1 8,9 29,8 16,6 43,1 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 10,1 7,2 16,7 13,3 36,8 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 10,8 7,5 17,9 14,8 29,4 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 8,2 6,0 7,3 6,1 6,3 Tilikauden voitto, koko konserni, Me 12,1 6,6 28,1 10,4 28,0 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me 12,8 5,7 16,5 9,6 15,8 Osakekohtainen tulos (EPS), koko konserni, euroa 0,37 0,18 0,87 0,27 0,72 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,39 0,15 0,50 0,24 0,34 Vapaa rahavirta, Me -14,6 13,2 35,4 8,8 26,5 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,5 0,4 1,1 0,3 0,8 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 11,3 8,3 9,6 8,3 8,3 Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, % 25,9 15,8 31,9 12,6 15,9 Vertailukelpoinen ROE, koko konserni, % 27,4 16,5 19,9 14,3 12,1 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 389,7 354,5 355,6 Nettovelka, koko konserni, Me 184,9 224,2 212,8 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, 12 kk liukuva 3,1 3,7 3,6 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 5,34 4,05 4,58 Omavaraisuusaste, % 39,2 27,6 31,9



Avainlukujen laskentaperiaatteet sisältyvät Aspon toimintakertomukseen vuodelta 2025. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut on pyöristetty yksittäin tai laskettu tarkkojen lukujen perusteella, joten luvut eivät välttämättä täsmää pyöristettyihin kokonaissummiin.





Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja kommentoi vuoden 2026 toista neljännestä

”Aspo teki vahvan tuloksen vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli yli 4 %, ja kannattavuus parani merkittävästi vertailukelpoisen EBITAn noustessa 10,8 miljoonaan euroon (7,5) eli 8,2 prosenttiin liikevaihdosta (6,0 %). Vahvan kehityksen taustalla oli Telkon kaikkien aikojen paras kannattavuus vuosineljänneksen aikana, jota tuki ESL Shippingin vakaana jatkunut perusliiketoiminnan suoritus.

Viimeisen kahden vuoden aikana Aspo on systemaattisesti arvioinut vaihtoehtoisia rakennejärjestelyjä osakkeenomistaja-arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintojen hyvien kehitysedellytysten mahdollistamiseksi. Tämän työn tuloksena Leipurin myytiin Lantmännenille, mikä oli merkittävä edistysaskel. Aspon hallitus on tänään hyväksynyt jakautumissuunnitelman koskien ESL Shippingin eriyttämistä uuteen itsenäiseen listattuun yhtiöön. Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, selkeyttää sekä ESL Shippingin että Telkon sijoitusprofiileja ja yksinkertaistaa yritysten rakenteita. Uusia rahoitusratkaisuja on neuvoteltu viime kuukausina molemmille liiketoiminnoille, mikä on vahva perusta itsenäisinä yhtiöinä toimimiselle ja yhtiökohtaisten kasvustrategioiden toteuttamiselle. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31.12.2026, ja Aspon tietyt suurimmat omistajat ovat sitoutuneet tukemaan jakautumista. Jakautumisen toteuttamisen johdonmukaisesta edistämisestä huolimatta ESL Shippingin mahdollinen myynti säilyy toisena vaihtoehtona siinä tapauksessa, että myynnin osoitettaisiin luovan eniten arvoa osakkeenomistajille.

Aspo on tänään julkaissut myös tulevat tavoitteet ESL Shipping Groupille ja Telko Groupille. Molemmat yhtiöt keskittyvät pitkän aikavälin tuloskasvuun sekä vahvan omistaja-arvon luomiseen, mutta erilaisin strategioin. ESL Shipping investoi seuraavan sukupolven energiatehokkaisiin aluksiin ja tukee siten pohjoismaisen teollisuuden vihreää siirtymää. Telko panostaa kasvuun, orgaanisiin mahdollisuuksiin ja yritysostoihin skaalautuakseen ja saavuttaakseen synergiaetuja korkeamman lisäarvon palveluissa ja erikoiskemikaalien jakelussa. Molemmat yhtiöt ovat jo antaneet vahvaa näyttöä strategioidensa toteuttamisesta, mistä ovat osoituksena muun muassa ESL Shippingin yli 300 miljoonan euron investoinnit ja Telkon seitsemän yritysostoa viime vuosien aikana.

ESL Shippingin tuloskunto jatkui vakaana haastavassa markkinaympäristössä vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen EBITA oli 3,8 miljoonaa euroa (5,0). Kysyntä pysyi kokonaisuudessaan melko alhaisella tasolla. Myös myönteisiä kehityssuuntia on havaittavissa, kuten projektilastien volyymien voimakas kasvu sekä vahva tulos seuraavan sukupolven aluksilta, joihin investoimme hiljattain.

Telkon vuoden 2026 toisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA oli kaikkien aikojen paras, 8,2 miljoonaa euroa (4,3). Volyymituotteiden hintataso jatkoi nousuaan, mikä vahvisti tulosta, sillä vanhaa varastoa voitiin jossain määrin myydä korkeammilla markkinahinnoilla. Tällä oli arviolta 2–2,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus EBITAan. Vahvaa taloudellista tulosta tukivat myös voimakas myynnin kasvu ja aktiivinen myyntikatteiden hallinta sekä uuden toimintamallin onnistunut toteutus.

Haluan kiittää henkilöstöämme, osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme sekä keskeisiä päämiehiämme ja toimittajiamme jatkuvasta vahvasta sitoutumisesta Aspon transformaatioon. Jatkamme koko yrityksen laajuisia kehittämistoimia, jotta voimme varmistaa positiivisen kehityksen myös vuoden 2026 toisella puoliskolla.





Aspo-konserni

Edistymistä kohti Aspon strategista visiota

Aspo julkaisi 14.5.2024 vision kahden erillisen yhtiön muodostamisesta (Aspo Infra ja Aspo Compounder). Tavoitteena oli mahdollistaa arvonluontia ja liiketoimintojen jatkuvaa kasvua sekä arvioida liiketoimintojen strategisia vaihtoehtoja. Lisätietoa julkaistiin 3.11.2025, kun Aspo kertoi strategisen arvioinnin päävaihtoehtoina olevan joko ESL Shippingin myynti tai Aspon osittaisjakautuminen.

3.8.2026 Aspon hallitus on saanut päätökseen selvitys- ja arviointityön strategisista vaihtoehdoista, minkä tuloksena hallitus on hyväksynyt yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan yhtiö jakautuu siten, että kaikki yhtiön omistamat ESL Shipping Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee ESL Shipping Group Oyj. Jakautuminen on ehdollinen Aspon ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä sille, että ESL Shipping Oy:n, Aspon ja Lighthouse HoldCo Ky:n allekirjoittama osakevaihtosopimus on voimassa jakautumisen täytäntöönpanopäivänä. Yhtiökokous odotetaan pidettävän 7.12.2026. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31.12.2026. Aspo Oyj on tarkoitus nimetä jakautumisen yhteydessä uudelleen Telko Group Oyj:ksi.

Aspon hallituksen arvion mukaan osittaisjakautuminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien, kohdennettujen strategioiden ja tuottojen kasvumahdollisuuksien tehokkaamman toteuttamisen. ESL Shipping Oy:n ja Telko Oy:n itsenäisistä ja erillisistä liiketoiminnasta johtuen liiketoimintojen välillä on tällä hetkellä vain vähäisiä synergioita. Aspon liiketoiminnot eroavat toisistaan merkittävästi useilla osa-alueilla, kuten strategisen painopisteen, investointitarpeiden, liiketoiminnan aikajänteen, seurattavien taloudellisten tunnuslukujen ja ESG-painopistealueiden osalta. Jakautumisen odotetaan parantavan ESL Shipping Groupin ja Telko Groupin suorituskykyä ja kannattavuutta selkeyttämällä yhtiörakennetta sekä mahdollistamalla yhtiöiden johdon ja hallituksen aiempaa vahvempi ja jakamaton keskittyminen. Lisäksi kahtena erillisenä yhtiönä ESL Shipping Group ja Telko Group voisivat saavuttaa nopeampaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua yksilöllisempien rahoitusratkaisujen ja kohdennetumman pääoman allokoinnin ansiosta. Telko Groupille olisi eduksi, jos sen velkaantuneisuus olisi maltillisempaa uuden kasvustrategian toteuttamisen aikana. Uusi yritysrakenne mahdollistaisi myös Telko Groupin osakkeiden käyttämisen yrityskauppatarkoituksiin. Lisäksi itsenäiset yhtiöt voisivat toteuttaa kasvustrategioitaan rinnakkain ilman nykyisestä konsernirakenteesta ja kehitystoimenpiteiden priorisoinnista aiheutuvia rajoitteita.

Jakautumisen toteuttamisen johdonmukaisesta edistämisestä huolimatta ESL Shipping Oy:n mahdollinen myynti säilyy toisena vaihtoehtona siinä tapauksessa, että myynnin osoitettaisiin luovan eniten arvoa osakkeenomistajille.

Aspon hallitus on hyväksynyt uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikat sekä ESL Shipping Groupille että Telko Groupille. Seuraavat taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikat ovat ehdollisia jakautumisen toteutumiselle ja tulevat voimaan täytäntöönpanopäivänä.

ESL Shipping Group:

Vertailukelpoinen EBIT yli 40 miljoonaa euroa vuonna 2030

Oman pääoman tuotto yli 20 prosenttia

Omavaraisuusaste yli 35 prosenttia

Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia tilikauden voitosta

ESL Shipping Groupin investointiohjelman rahoittaminen vaikuttaa lähivuosina omavaraisuusasteeseen ja osingonmaksukykyyn, sillä aikaa kun nykyinen merkittävä investointiohjelma on käynnissä.

Telko Group:

Liikevaihto yli 500 miljoonaa euroa vuonna 2030

Vertailukelpoinen EBITA-% yli 8 prosenttia vuonna 2030

Oman pääoman tuotto yli 20 prosenttia

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDA:an alle 2,5

Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 30 prosenttia tilikauden voitosta.





Espoo 3.8.2026

Aspo Oyj

Hallitus









Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 3.8.2026 klo 12 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson ja talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q2-2026. Kysymyksiä voi lähettää webcast-lomakkeella.

Videotallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Aspon verkkosivuilla aspo.fi.









Lisätietoja:

Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com









Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

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