|CERTIFICATE MATURITY
|260805
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|1.85 %
|VOLUME BOUGHT
|1.50 BLN
|TRADE DAY
|260803
|SETTLEMENT DAY
|260804
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
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