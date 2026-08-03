Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.
Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|SPIMAKLA
|Value Aktier KL A
|DK0010079631
|SPIVAKLA
|Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|SPIVEMKLA
|Bæredygtige Aktier Akk. KL A
|DK0060012896
|SPIBDAAKKKLA
|INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL
|DK0010297464
|SPIDJB
|INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|SPIEMIKL
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
|DK0060031847
|SPIGLAMRIKL
|INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|SPIBJAKL
|Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|SPIBDA
|Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|SPIGFA
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|SPIMMRIA
|Ansvarlige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|SPIAVA
|INDEX MSCI ACWI
|DK0064866222
|SPIIMA
|Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|SPIMLRKLA
|Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|SPIMMRKLA
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMHRKLA
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMIXMINRISKKLA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze