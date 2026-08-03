Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske problemer.

Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.



Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Equitas EUR R LU0362354549 SSIEEURR Ethical Global Value EUR R LU0362355355 SSIEGVEURR Global Value EUR R LU0138501191 SSIGVEURR Global Value DKK R LU2703611371 SSIGVDKKR Balance EUR R LU0650088072 SSIBAEURR Balance DKK R LU0673458609 SSIBDKKR Procedo EUR R LU0139792278 SSIPEURR Procedo DKK R LU0686499277 SSIPDKKR Securus EUR R LU0139791205 SSISEURR Securus DKK R LU0686498972 SSISDKKR





Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen



Dirk Schulze

Sparinvest