Værdipapirfonden Sparinvest suspenderer handel med udvalgte afdelinger

 | Source: Værdipapirfonden Sparindex Værdipapirfonden Sparindex

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af udvalgte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.

Handel med de berørte afdelinger er derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Globale Aktier KLDK0060747822SPVIGAKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KLDK0060748127SPVIGAMRAKL
INDEX Bæredygtige Global KLDK0060747905SPVIBGKL
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze


GlobeNewswire

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