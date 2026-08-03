Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med udvalgte afdelinger

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser. 

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund NameISINOrder Book Code
Bæredygtige AktierDK0060361046NYIBDA
Globale FokusaktierDK0060360824NYIGLA
Globale Fokusaktier Akk.DK0060038347NYIGFA


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


GlobeNewswire

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