Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med udvalgte afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af udvalgte afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund Name ISIN Order Book Code Bæredygtige Aktier DK0060361046 NYIBDA Globale Fokusaktier DK0060360824 NYIGLA Globale Fokusaktier Akk. DK0060038347 NYIGFA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted