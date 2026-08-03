Disclosure of trading in own shares from July 30, 2026 to July 31, 2026

 | Source: Nexans Nexans



Head Office : 39, Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France 
Tel : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com 
a French Société Anonyme with a share capital of € 43,746,793 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 
             
Disclosure of trading in own shares          
From July 30, 2026 to July 31, 2026          
Issuer : Nexans           
Category : treasury shares           
             
Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from July 30, 2026 to July 31, 2026   
             
The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on April 2nd, 2026, on the Company's website (www.nexans.com) by an investment firm pursuant to a mandate. 
             
Name of the IssuerIdentity Code of the IssuerDay of the transactionIdentity Code of Total daily volume (in number of shares)Daily weighted average purchase price of the sharesMarket (MIC Code)      
NEXANS96950015FU78G84UIV1430/07/2026FR00000444483 449128.1507XPAR      
NEXANS96950015FU78G84UIV1431/07/2026FR00000444483 000134.1566XPAR      
   TOTAL6,449        
             
Name of the issuerIdentity Code of the IssuerName of the BrokerIdentity Code of the BrokerDay/time of the transaction (Paris Time)Identity Code of the financial instrumentPrice per unitCurrencyQuantity boughtIdentity Code of the MarketReference number of the transactionPurpose of the buyback 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:01:15FR000004444880130.4000EURXPARP4e53k1YRwKUeXviFVBgNAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:01:15FR000004444886130.4000EURXPARzEKyQDm_Q0y7bRg78gM7EgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:02:25FR000004444881130.0000EURXPAR0ukp82L4RBWm7sMWeYhP0gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:10:33FR000004444871128.4000EURXPARagzU00_lRPKH9dl6d-paywAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:13:38FR0000044448100128.8000EURXPARTKeuH0_6R3GlAT-txcV8YAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:18:43FR000004444878127.8000EURXPARnLABYHPrStulxd3mWijt2AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:23:34FR000004444876126.9000EURXPARiBmNNfsTQMuh3HLxRHXBQgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:28:16FR000004444880126.9000EURXPARDBiEumO7T7GeysEwA1McwAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:35:25FR000004444891126.2000EURXPARyDkjfMLpQSKW9e1jOBJ9ewAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:39:52FR000004444871126.3000EURXPAREf8nNl0uQWi54a8XnjQC0AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:49:20FR000004444884126.4000EURXPARysw5jywBQlihvztpl4G0nwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 09:57:26FR000004444878125.3000EURXPARvCOlLgDFSs-aM6M7GfWbmAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:02:07FR000004444879125.3000EURXPARPppY012AQvmbzxVGhhFXbAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:14:31FR000004444886126.4000EURXPAR91w1sJrhTCSWKV23nUu0QAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:20:52FR000004444882126.4000EURXPARy8C2NyHiScaohN2-zc9N-gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:25:38FR000004444879127.1000EURXPARgYsuETZmQxGqGp2BGmRtTgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:36:36FR000004444810127.4000EURXPAR-CRIxXm7Q5-OzAazBHxzPgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:36:36FR000004444869127.4000EURXPARCjC-LYHbTAmtE_Lx4zT_QAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:45:27FR000004444870127.1000EURXPARWq3f2lUESWS3R3F78lu5tgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:51:21FR000004444878127.2000EURXPARSwVluidaT-Kp1bpJBC5jmQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 10:51:21FR00000444487127.2000EURXPARYsj8xA1vSn2Fv4M46QjUuAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:03:49FR000004444870127.1000EURXPARHk_nT8boQXSFg4Y5ACep7QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:06:10FR000004444869127.1000EURXPARDpbnH2YES2G8o3LmxqIpLAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:16:45FR000004444875127.2000EURXPAR-skHlfpARXySPFxPpgYTeQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:23:46FR000004444878126.9000EURXPARVNWE9qVSRPS7oLEfiizI0gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:30:54FR000004444813126.4000EURXPAR-e-V6oVsTyekQyBPz5zCggAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:30:54FR000004444869126.4000EURXPARVLCD3xU7Q5qZhTQBPVGWrwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:39:45FR000004444873126.5000EURXPARNEw5gWyQRLOGrBhgV6yuowAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:39:48FR000004444851126.4000EURXPARNa7RMclISNeuzCVb_LldsQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 11:39:48FR000004444824126.4000EURXPARyTZFc99NQRWOlxuVJuAXGgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:01:11FR000004444862127.1000EURXPAR3zHgH3IzRVmBuMNT2DYNbAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:01:11FR00000444488127.1000EURXPAR_HPO72zzSwqKvjRMyNGCgAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:11:09FR00000444487127.6000EURXPAR6m1ONs8qShiqdg2LK29WEgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:11:09FR000004444875127.6000EURXPARbOnDZu6bQ_KWSptJ52MIWQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:20:20FR000004444872128.2000EURXPARIRxQ0Sn0RKGrFV9d7DZesQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:29:53FR000004444876128.5000EURXPAR4qvL3XptTgaTGTkbuYCsIgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:41:54FR000004444894129.5000EURXPARzDYNbbWlT5GGEEfuVLgDBQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 12:56:21FR000004444878129.8000EURXPARtO7QLwC3RGCFkf92mapXsQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 13:10:19FR000004444873129.7000EURXPAR6w6LldzDQCmxSKepKPJ_3AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 13:18:04FR000004444875129.4000EURXPARr8LWv81OSuSsYGYl9mVJ8wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 13:32:05FR000004444874130.4000EURXPARXVeVE5JJSbaYRSoRUyIiLAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 13:43:58FR000004444878130.0000EURXPAR1kXZOg40QeyT5hoZMQO2ZwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 13:52:42FR000004444879129.9000EURXPARgjEZkgMWTK6oWcswWHuzhgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 13:56:45FR000004444881129.8000EURXPARIGISj7joQciZyg6OvAZ-GAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 14:03:07FR000004444874129.9000EURXPARwsrCAeVfQvuR4dtJj60thwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 14:21:15FR000004444877130.5000EURXPAR1n4Tbf6VSOipuj4KW6QGfAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 14:31:29FR00000444486130.5000EURXPARBs0S2U_cScKSir6CPVJHbQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 14:31:29FR000004444864130.5000EURXPARu4qGA5WnQoqgYrHeDkM5uAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 15:02:30FR000004444873129.9000EURXPARyLGJ94n9StOfzbLzTjclygAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 15:08:19FR000004444871129.8000EURXPARQohZ2_-eQNiX5loNnyWVdwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330/07/2026 15:16:09FR000004444894129.7000EURXPARmsqpifzeRKKyukHaRAMEUQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:06:12FR000004444872135.7000EURXPARPJYsyqFYT-agoM_j39HOrwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:09:51FR000004444885135.0000EURXPARrb6K-aYfQ6WeIJIdIhrowAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:11:36FR000004444872135.0000EURXPARmAb2ZbB1TvScZcAlTAy25wAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:11:36FR000004444879134.9000EURXPAR0cndA0hRRlSlvSRw1dURzAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:32:16FR000004444891135.4000EURXPARE_nLPDOFSBGFQ9DgkhR2BwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:32:16FR000004444895135.3000EURXPARc7sKSwdvT9G8mBTuGRNFVAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 09:54:47FR000004444878135.4000EURXPARryyI3jhnQMCBdzuvo47pggAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 10:08:02FR000004444845135.1000EURXPARFlgs4hdJS8ewOlw2ZgkrlQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 10:08:02FR000004444847135.1000EURXPARZIw1TdxMSKGGD0ObnygFhAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 10:21:08FR000004444887134.9000EURXPARhm0YL_ewRPC2_DLe4sNF5QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 10:21:08FR00000444489134.7000EURXPARnqwFL15BTUiEN5Du6Jw90QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 10:21:08FR000004444866134.7000EURXPARo2azQXicSbaE-HkWVERFUQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 10:51:25FR000004444875134.9000EURXPARG_UTXP88R0-LQDQ6mYe3kwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 11:01:52FR000004444890134.7000EURXPARuH_74f2IT-CC_qBYF00L4gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 11:16:22FR000004444889134.9000EURXPARKjIY_rohQHyYFTKNET7-1gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 11:36:46FR0000044448131134.7000EURXPARQGSRYRt8QtyGAjsaA8aYTAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 11:52:32FR000004444873134.5000EURXPARN-oIqJ5yQG6TPLpGKNiy5AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 11:56:15FR000004444811134.5000EURXPARgbP66P35TnSNFu2C_NshVgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 11:56:15FR000004444880134.5000EURXPARt_pRgysmSaajaJinL9jLBQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 12:26:02FR000004444894134.7000EURXPARdcEuvnCjRpWKYsBPT3Yn-gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 12:26:02FR000004444884134.7000EURXPARvY7zekZrSKWIc67rcL9rGQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 13:32:24FR0000044448162134.6000EURXPARYkm69DZSQJy92nj2f6ijnAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 13:32:27FR000004444880134.5000EURXPAR1_8XM6SkSLOXkyGiM8MatwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 14:30:01FR0000044448165133.7000EURXPAR9UJQJIE6STCWoJyltNCbugAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 15:06:23FR000004444886133.4000EURXPARSBg7TL2nTPiwh-c46kYjBAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 15:20:07FR000004444844133.3000EURXPARrxoePtjmTbOWoTXlzncZcgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 15:20:07FR000004444843133.3000EURXPARUhgm0gQuS1mQKPQZl5XdmAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 15:33:03FR000004444871133.6000EURXPARGKL0OgyHQeWSVBcvCc9ewAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 15:35:10FR000004444877133.6000EURXPARmbmQfzKZRvmREOnVVLaP8gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 15:35:10FR000004444872133.6000EURXPARq4v0r72KQ9C-0gPlv6cgTAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 16:09:28FR000004444874132.1000EURXPARrHSEAg5XQtaGI-_aIwndQgAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 16:16:09FR000004444878132.2000EURXPARcHiJCzJBTsWDToo39BJALQAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 16:30:17FR000004444877133.0000EURXPARcTvgOSPOQnet_8-GfDaW3AAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 16:30:17FR00000444482133.0000EURXPAR2TiyOTbOQtmougRV2b-p8gAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 16:44:43FR000004444881132.6000EURXPARrp7tzqpJSJOSrb0eEkvLZwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 16:54:23FR000004444883132.8000EURXPARCVX-aXl_Q6SKxzP0Quca3QAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 17:00:45FR000004444881133.0000EURXPARllt7wp6IRkW0MTxZr5WMLwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 17:00:45FR000004444882132.9000EURXPARU0yG5aVdSyqbJBm7O8nnOwAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 17:24:30FR000004444836132.6000EURXPARdh6IR1BzR8qDA9yFP5TjEAAMAR Art.5 §2c) 
NEXANS96950015FU78G84UIV14NatixisKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6331/07/2026 17:24:30FR000004444853132.6000EURXPART4r66dFKQpCcOcbh0L3y2gAMAR Art.5 §2c) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



Verification 
 QuantitéPMP
 0#DIV/0!
 #REF!#REF!
 #REF!#DIV/0!



 

Attachment


Attachments

Weekly disclosure July 30 to 31
GlobeNewswire

Recommended Reading

 