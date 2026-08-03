Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 30 juillet 2026 au 31 juillet 2026

|Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France
|Tél : + 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com
|S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
|Déclaration des transactions sur actions propres
|Période : Du 30 au 31 juillet 2026
|Emetteur : Nexans
|Catégorie : Actions propres
|Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 au 31 juillet 2026
|Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|30/07/2026
|FR0000044448
|3 449
|128.1507
|XPAR
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|31/07/2026
|FR0000044448
|3 000
|134.1566
|XPAR
|TOTAL
|6,449
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Nom du PSI
|Code identifiant du PSI
|Jour/heure de la Transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:01:15
|FR0000044448
|80
|130.4000
|EUR
|XPAR
|P4e53k1YRwKUeXviFVBgNAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:01:15
|FR0000044448
|86
|130.4000
|EUR
|XPAR
|zEKyQDm_Q0y7bRg78gM7EgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:02:25
|FR0000044448
|81
|130.0000
|EUR
|XPAR
|0ukp82L4RBWm7sMWeYhP0gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:10:33
|FR0000044448
|71
|128.4000
|EUR
|XPAR
|agzU00_lRPKH9dl6d-paywA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:13:38
|FR0000044448
|100
|128.8000
|EUR
|XPAR
|TKeuH0_6R3GlAT-txcV8YAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:18:43
|FR0000044448
|78
|127.8000
|EUR
|XPAR
|nLABYHPrStulxd3mWijt2AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:23:34
|FR0000044448
|76
|126.9000
|EUR
|XPAR
|iBmNNfsTQMuh3HLxRHXBQgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:28:16
|FR0000044448
|80
|126.9000
|EUR
|XPAR
|DBiEumO7T7GeysEwA1McwAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:35:25
|FR0000044448
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|126.2000
|EUR
|XPAR
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|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:39:52
|FR0000044448
|71
|126.3000
|EUR
|XPAR
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|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:49:20
|FR0000044448
|84
|126.4000
|EUR
|XPAR
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|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 09:57:26
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|78
|125.3000
|EUR
|XPAR
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|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:02:07
|FR0000044448
|79
|125.3000
|EUR
|XPAR
|PppY012AQvmbzxVGhhFXbAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:14:31
|FR0000044448
|86
|126.4000
|EUR
|XPAR
|91w1sJrhTCSWKV23nUu0QAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:20:52
|FR0000044448
|82
|126.4000
|EUR
|XPAR
|y8C2NyHiScaohN2-zc9N-gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:25:38
|FR0000044448
|79
|127.1000
|EUR
|XPAR
|gYsuETZmQxGqGp2BGmRtTgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:36:36
|FR0000044448
|10
|127.4000
|EUR
|XPAR
|-CRIxXm7Q5-OzAazBHxzPgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:36:36
|FR0000044448
|69
|127.4000
|EUR
|XPAR
|CjC-LYHbTAmtE_Lx4zT_QAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:45:27
|FR0000044448
|70
|127.1000
|EUR
|XPAR
|Wq3f2lUESWS3R3F78lu5tgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:51:21
|FR0000044448
|78
|127.2000
|EUR
|XPAR
|SwVluidaT-Kp1bpJBC5jmQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 10:51:21
|FR0000044448
|7
|127.2000
|EUR
|XPAR
|Ysj8xA1vSn2Fv4M46QjUuAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:03:49
|FR0000044448
|70
|127.1000
|EUR
|XPAR
|Hk_nT8boQXSFg4Y5ACep7QA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:06:10
|FR0000044448
|69
|127.1000
|EUR
|XPAR
|DpbnH2YES2G8o3LmxqIpLAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:16:45
|FR0000044448
|75
|127.2000
|EUR
|XPAR
|-skHlfpARXySPFxPpgYTeQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:23:46
|FR0000044448
|78
|126.9000
|EUR
|XPAR
|VNWE9qVSRPS7oLEfiizI0gA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:30:54
|FR0000044448
|13
|126.4000
|EUR
|XPAR
|-e-V6oVsTyekQyBPz5zCggA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:30:54
|FR0000044448
|69
|126.4000
|EUR
|XPAR
|VLCD3xU7Q5qZhTQBPVGWrwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:39:45
|FR0000044448
|73
|126.5000
|EUR
|XPAR
|NEw5gWyQRLOGrBhgV6yuowA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:39:48
|FR0000044448
|51
|126.4000
|EUR
|XPAR
|Na7RMclISNeuzCVb_LldsQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 11:39:48
|FR0000044448
|24
|126.4000
|EUR
|XPAR
|yTZFc99NQRWOlxuVJuAXGgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:01:11
|FR0000044448
|62
|127.1000
|EUR
|XPAR
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|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:01:11
|FR0000044448
|8
|127.1000
|EUR
|XPAR
|_HPO72zzSwqKvjRMyNGCgAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:11:09
|FR0000044448
|7
|127.6000
|EUR
|XPAR
|6m1ONs8qShiqdg2LK29WEgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:11:09
|FR0000044448
|75
|127.6000
|EUR
|XPAR
|bOnDZu6bQ_KWSptJ52MIWQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:20:20
|FR0000044448
|72
|128.2000
|EUR
|XPAR
|IRxQ0Sn0RKGrFV9d7DZesQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:29:53
|FR0000044448
|76
|128.5000
|EUR
|XPAR
|4qvL3XptTgaTGTkbuYCsIgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:41:54
|FR0000044448
|94
|129.5000
|EUR
|XPAR
|zDYNbbWlT5GGEEfuVLgDBQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 12:56:21
|FR0000044448
|78
|129.8000
|EUR
|XPAR
|tO7QLwC3RGCFkf92mapXsQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 13:10:19
|FR0000044448
|73
|129.7000
|EUR
|XPAR
|6w6LldzDQCmxSKepKPJ_3AA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 13:18:04
|FR0000044448
|75
|129.4000
|EUR
|XPAR
|r8LWv81OSuSsYGYl9mVJ8wA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 13:32:05
|FR0000044448
|74
|130.4000
|EUR
|XPAR
|XVeVE5JJSbaYRSoRUyIiLAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 13:43:58
|FR0000044448
|78
|130.0000
|EUR
|XPAR
|1kXZOg40QeyT5hoZMQO2ZwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 13:52:42
|FR0000044448
|79
|129.9000
|EUR
|XPAR
|gjEZkgMWTK6oWcswWHuzhgA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 13:56:45
|FR0000044448
|81
|129.8000
|EUR
|XPAR
|IGISj7joQciZyg6OvAZ-GAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 14:03:07
|FR0000044448
|74
|129.9000
|EUR
|XPAR
|wsrCAeVfQvuR4dtJj60thwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 14:21:15
|FR0000044448
|77
|130.5000
|EUR
|XPAR
|1n4Tbf6VSOipuj4KW6QGfAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 14:31:29
|FR0000044448
|6
|130.5000
|EUR
|XPAR
|Bs0S2U_cScKSir6CPVJHbQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 14:31:29
|FR0000044448
|64
|130.5000
|EUR
|XPAR
|u4qGA5WnQoqgYrHeDkM5uAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 15:02:30
|FR0000044448
|73
|129.9000
|EUR
|XPAR
|yLGJ94n9StOfzbLzTjclygA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 15:08:19
|FR0000044448
|71
|129.8000
|EUR
|XPAR
|QohZ2_-eQNiX5loNnyWVdwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|30/07/2026 15:16:09
|FR0000044448
|94
|129.7000
|EUR
|XPAR
|msqpifzeRKKyukHaRAMEUQA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|31/07/2026 09:06:12
|FR0000044448
|72
|135.7000
|EUR
|XPAR
|PJYsyqFYT-agoM_j39HOrwA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|31/07/2026 09:09:51
|FR0000044448
|85
|135.0000
|EUR
|XPAR
|rb6K-aYfQ6WeIJIdIhrowAA
|MAR Art.5 §2c)
|NEXANS
|96950015FU78G84UIV14
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|31/07/2026 09:11:36
|FR0000044448
|72
|135.0000
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