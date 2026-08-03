FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 27 juillet au 31 juillet 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 27/07/2026 au 31/07/2026

Publication du 03/08/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/07/2026FR000007475931122XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/07/2026FR000007475926322XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/07/2026FR000007475925721,92218XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2730/07/2026FR000007475924121,9XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2731/07/2026FR000007475921721,8424XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/07/2026 10:47:20FR000007475922EUR35XPAR1110447-1281b208FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3931/07/2026 17:10:31FR000007475921,8EUR56XPAR1110447-6913b212FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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Déclaration hebdo Transactions du 27 au 31 juillet 2026
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