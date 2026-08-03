BioNTech ernennt Dr. Guido Oelkers zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Mainz, Deutschland, 3. August 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Dr. Guido Oelkers zum neuen Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer, „CEO“) der BioNTech SE ernannt hat, der sein Amt spätestens zum 1. Februar 2027 antreten wird. Er wird damit auf Prof. Dr. Ugur Sahin folgen. Guido Oelkers wechselt von dem global tätigen, an der Nasdaq Stockholm notierten Biopharmaunternehmen Swedish Orphan Biovitrum AB (STO: SOBI, „Sobi“), bei dem er seit 2017 als Vorstandsvorsitzender tätig war, zu BioNTech.

Guido Oelkers ist ein versierter Manager mit über 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen strategischen Führungspositionen in der Biotechnologie- und Pharmabranche. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Transformation und Skalierung globaler Organisationen und hat nachhaltiges Wachstum durch konsequente Umsetzung, gezielte Kapitalallokation und operative Exzellenz erzielt. Im Laufe seiner Karriere hat Guido Oelkers erfolgreich komplexe und innovative Produktportfolios aufgebaut, priorisiert und gestärkt, unter anderem auch in den Bereichen Onkologie und Immunologie. Gleichzeitig hat er globale Geschäftsaktivitäten in Schlüsselmärkten maßgeblich vorangetrieben, insbesondere in den Vereinigten Staaten.

„Guido Oelkers ist ein erfahrener CEO in der pharmazeutischen Industrie. Im Laufe seiner beeindruckenden internationalen Karriere hat er stets seine strategische Führungsstärke in globalen Organisationen unter Beweis gestellt und gezeigt, wie sich wissenschaftliche Exzellenz nahtlos in kommerziellen Erfolg umsetzen lässt“, sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech. „Seine Expertise in der fokussierten und kapitaleffizienten Skalierung innovationsgetriebener Unternehmen, gepaart mit seiner umfassenden Kenntnis der relevanten Märkte, wird BioNTech in eine hervorragende Position versetzen, ihre Ziele zu erreichen, sich zu einem Multi-Produkt-Unternehmen zu entwickeln und die beeindruckende Erfolgsgeschichte fortzusetzen.“

„BioNTech zeichnet sich durch ihr wissenschaftliches Fundament sowie insbesondere durch ihre starke Onkologie-Pipeline mit mehreren spätklinischen Entwicklungsprogrammen aus“, sagte Dr. Guido Oelkers, zukünftiger Chief Executive Officer von BioNTech. „Es ist mir eine große Ehre, BioNTech zukünftig zu leiten. Mein besonderer Fokus wird darauf liegen, das Unternehmen bis 2030 zu einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen mit mehreren zugelassenen Produkten weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir das innovative präklinische und klinische Portfolio im Einklang mit der Unternehmensstrategie weiter voranbringen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie mit unseren Teams weltweit die nächsten Schritte zu gehen, um die patientenorientierte Strategie von BioNTech umzusetzen und nachhaltigen, langfristigen Mehrwert zu schaffen.“

„BioNTech befindet sich in einer entscheidenden Phase, in der es darum geht, die diversifizierte Pipeline in zugelassene Produkte und einen nachhaltigen medizinischen Nutzen für Patientinnen und Patienten umzusetzen. Ich habe Guido Oelkers als einen Manager kennengelernt, der ein tiefes Verständnis der pharmazeutischen Industrie und ausgeprägtes strategisches Urteilsvermögen mit einem aufrichtigen Respekt für die Unternehmenskultur und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindet“, sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, Chief Executive Officer und Mitgründer von BioNTech. „Mit Guido Oelkers an der Unternehmensspitze bin ich zuversichtlich, dass BioNTech in einer starken Position ist, um ihre Vision zu verwirklichen. Um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang zu gewährleisten, werde ich seinen Einstieg aktiv unterstützen.“

Die Ernennung des neuen CEOs ist das Ergebnis eines umfassenden Auswahlverfahrens unter der Leitung des Aufsichtsrats. Wie bereits angekündigt, wird die Chief Medical Officer von BioNTech, Prof. Dr. Özlem Türeci, in die Geschäftsführung eines neuen, eigenständigen Unternehmens wechseln. Dieses wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Mitgründer, Prof. Dr. Ugur Sahin, leiten. Die Suche nach ihrer Nachfolge läuft und konzentriert sich auf Führungskräfte mit herausragender medizinischer und wissenschaftlicher Expertise, umfassender Erfahrung in der spätklinischen Entwicklung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung innovativer Plattformen und komplexer Produktkandidaten.

Über Guido Oelkers

Dr. Guido Oelkers ist ein erfahrener Manager, der im Laufe seiner Karriere in Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum mehrfach als CEO tätig war. Zuletzt war er bei der Swedish Orphan Biovitrum AB („Sobi“) tätig, wo er den Umsatz des Unternehmens innerhalb von neun Jahren (Geschäftsjahre 2017 bis 2026) mehr als vervierfachte. Ebenso steigerte er die Rentabilität von Sobi erheblich und stärkte die Pipeline in der späten Entwicklungsphase, wodurch er das Unternehmen für einen nachhaltigen langfristigen Erfolg positionierte. Vor seinem Wechsel zu Sobi war Guido Oelkers als CEO des Medizintechnikherstellers BSN Medical Holding GmbH, als Präsident und CEO des schwedischen Medizintechnikunternehmens Gambro AB sowie als CEO des Spezialpharmaunternehmens Invida Holdings Pte. Ltd. tätig. Zuvor hatte er eine Reihe von Führungspositionen in Unternehmen wie Nycomed International Management GmbH, der DKSH-Gruppe, Aventis Pharma S.A. China und der Hoechst AG inne, wo er seine Karriere begann. Guido Oelkers promovierte in Betriebswirtschaftslehre an der Adelaide University in Australien und absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre in Mainz und London. Er ist deutscher Staatsbürger und wird am Hauptsitz von BioNTech in Mainz tätig sein.

Ein Foto von Guido Oelkers (© Sobi - Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), 2026) steht hier zum Download zur Verfügung.

Über BioNTech

BioNTech ist ein globales innovatives Biopharma-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. In der Onkologie möchte BioNTech die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Krebs nachhaltig verbessern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Arzneimittel mit tumorübergreifendem oder synergistischem Potenzial zu entwickeln, um Krebs in all seinen Facetten und entlang des gesamten Krankheitsverlaufs – von den frühen bis zu den fortgeschrittenen Krankheitsstadien – zu adressieren. BioNTechs wachsendes Portfolio an onkologischen Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung umfasst innovative Immunmodulatoren, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und mRNA-Krebsimmuntherapien. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4 und Pfizer.



Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und die potenziellen Vorteile der von BioNTech eingestellten Führungskräfte; BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogramme; BioNTechs Fokus auf den Aufbau kommerzieller Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen; und die Erwartungen von BioNTech in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche Zulassungen für solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und die geplante Bereitschaft der Organisation für derartige Einführungen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „zielt ab“, “antizipiert”, „schätzt“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „setzt fort“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und die Anforderungen an zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit, vergleichbare klinische Ergebnisse in zukünftigen klinischen Studien zu erzielen; der Wettbewerb bezogen auf BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen, basierend unter anderem auf Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den USA und anderen Ländern und Regionen; BioNTechs Fähigkeit, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produktkandidaten herzustellen; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter „Risk Factors“ in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 31. März 2026 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

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