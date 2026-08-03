Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Zuweisung von 78.844.000 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im Handelsregister eingetragenen...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

03. Aug 2026 / 11:30 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Herr Vorname Leo Nachname Wang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Leo International Precision Health AG

b) LEI

529900R5095181VD8H48

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE0005490601

b) Art des Geschäfts

Zuweisung von 78.844.000 Gratisaktien aufgrund der von der Hauptversammlung der Emittentin am 12. Juni 2026 beschlossenen und am 28. Juli 2026 im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen Nicht bezifferbar Nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen Nicht bezifferbar Nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

28.07.2026

f) Ort des Geschäfts

Außerbörslich

Ende der Mitteilung

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