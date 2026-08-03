Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne. 

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Nye AktiemarkederDK0060316685MMINAM
Nye Aktiemarkeder Akk.DK0060316768MMINAA
Globale AktierDK0060447274MMIGA
Globale Aktier Akk.DK0060447357MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


GlobeNewswire

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