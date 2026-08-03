Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Nye Aktiemarkeder DK0060316685 MMINAM Nye Aktiemarkeder Akk. DK0060316768 MMINAA Globale Aktier DK0060447274 MMIGA Globale Aktier Akk. DK0060447357 MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted