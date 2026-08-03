Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Nye Aktiemarkeder
|DK0060316685
|MMINAM
|Nye Aktiemarkeder Akk.
|DK0060316768
|MMINAA
|Globale Aktier
|DK0060447274
|MMIGA
|Globale Aktier Akk.
|DK0060447357
|MMIGAA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted