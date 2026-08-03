Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne. 


Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Ansvarlig DefensivDK0061671013NBIAD
Ansvarlig ModeratDK0061671286NBIAM
Ansvarlig OffensivDK0061671369NBIAO
Defensiv KLDK0016188733NBIDEKL
Moderat KLDK0016188816NBIMOKL
Offensiv KLDK0060441749NBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted


GlobeNewswire

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