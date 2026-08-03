Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.



Der er tale om følgende afdelinger:



Fund Name ISIN Order Book Code Ansvarlig Defensiv DK0061671013 NBIAD Ansvarlig Moderat DK0061671286 NBIAM Ansvarlig Offensiv DK0061671369 NBIAO Defensiv KL DK0016188733 NBIDEKL Moderat KL DK0016188816 NBIMOKL Offensiv KL DK0060441749 NBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.



Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted