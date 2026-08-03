Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse af suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|INDEX Globale Aktier KL
|DK0060747822
|SPVIGAKL
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
|DK0060748127
|SPVIGAMRAKL
|INDEX Bæredygtige Global KL
|DK0060747905
|SPVIBGKL
|INDEX Lav Risiko KL
|DK0060748556
|SPVILRKL
|INDEX Mellem Risiko KL
|DK0060748630
|SPVIMRKL
|INDEX Høj Risiko KL
|DK0060748713
|SPVIHRKL
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze