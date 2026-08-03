Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse af suspension

Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code INDEX Globale Aktier KL DK0060747822 SPVIGAKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL DK0060748127 SPVIGAMRAKL INDEX Bæredygtige Global KL DK0060747905 SPVIBGKL INDEX Lav Risiko KL DK0060748556 SPVILRKL INDEX Mellem Risiko KL DK0060748630 SPVIMRKL INDEX Høj Risiko KL DK0060748713 SPVIHRKL

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze