PCI SSC Europe Community Meeting feiert 20-jähriges Jubiläum und kehrt nach Edinburgh zurück

EDINBURGH, Schottland, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der PCI Security Standards Council (PCI SSC) feiert zwei Jahrzehnte Engagement für die weltweite Zahlungssicherheit: Das Europe Community Meeting, die wichtigste Veranstaltung des Council in Europa, kehrt vom 20. bis 22. Oktober 2026 nach Edinburgh zurück – genau zehn Jahre nachdem die schottische Hauptstadt das Event zuletzt im Jahr 2016 ausgerichtet hat. Die Jubiläumsveranstaltung bringt Banken, Händler, Zahlungsdienstleister, Assessoren, Technologieanbieter und Sicherheitsexperten aus aller Welt zusammen. Im Mittelpunkt steht eine Branche, die sich an einem entscheidenden Wendepunkt befindet: Künstliche Intelligenz verändert den Zahlungsverkehr grundlegend – und birgt sowohl neue Bedrohungen als auch neue Möglichkeiten, diesen wirksam entgegenzutreten.

Zahlungsbetrug und Cyberkriminalität bleiben Herausforderungen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln. Dazu gehören auch immer ausgefeiltere KI-gestützte Angriffe, die sich schneller anpassen, als herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen darauf reagieren können. Für diese Branche, die auf dem Vertrauen der Verbraucher basiert, stand noch nie so viel auf dem Spiel. Genau hier will das diesjährige Europe Community Meeting ansetzen.

20 Jahre Fortschritt – jetzt beginnt das nächste Kapitel

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 setzt der PCI SSC weltweit Maßstäbe beim Schutz von Karteninhaberdaten. Die diesjährige Veranstaltung würdigt diese Erfolgsgeschichte und richtet den Blick zugleich nach vorn. Das Programm widmet sich insbesondere der Frage, wie sich Sicherheit in einem zunehmend autonomen, KI-gestützten Zahlungsökosystem gewährleisten lässt, ohne dabei das Vertrauen der Menschen zu verlieren, auf dem dieses System letztlich beruht.

Die Teilnehmer erwartet unter anderem ein abwechslungsreiches Programm mit folgenden Themen:

KI, Vertrauen und die Zukunft des Zahlungsverkehrs in einer autonomen Welt : wie verändert sich der Zahlungsverkehr, wenn Maschinen zunehmend eigenständig Entscheidungen treffen.

: wie verändert sich der Zahlungsverkehr, wenn Maschinen zunehmend eigenständig Entscheidungen treffen. KI-Agenten und neue Risiken im Umfeld der Karteninhaberdaten : ein fundierter Einblick in die neuen Angriffs- und Risikoflächen, die durch autonome KI-Systeme entstehen.

: ein fundierter Einblick in die neuen Angriffs- und Risikoflächen, die durch autonome KI-Systeme entstehen. Mensch vs. Maschine: Sicherheit, Compliance und Verantwortlichkeit neu denken : wer trägt letztlich die Verantwortung für sicherheitsrelevante Entscheidungen.

: wer trägt letztlich die Verantwortung für sicherheitsrelevante Entscheidungen. Von Compliance-Checklisten zu Continuous Assurance : wie die Branche den Schritt von punktuellen Prüfungen zu einer kontinuierlichen Absicherung vollzieht.

: wie die Branche den Schritt von punktuellen Prüfungen zu einer kontinuierlichen Absicherung vollzieht. Betrugsbekämpfung und neue Bedrohungen im Zahlungsverkehr : praxisnahe Strategien für eine sich kontinuierlich wandelnde Bedrohungslage.

: praxisnahe Strategien für eine sich kontinuierlich wandelnde Bedrohungslage. PCI-Standards als Mehrwert für Unternehmen: warum Compliance weit mehr ist als eine regulatorische Pflicht und zum Motor für nachhaltiges Wachstum werden kann.





Darüber hinaus stehen cloudnative Zahlungsarchitekturen, Kryptografie und Schlüsselmanagement, die Sicherheit globaler Zahlungsökosysteme auf der Agenda sowie regulatorische Entwicklungen, die den Sektor nachhaltig verändern. Wie ein roter Faden zieht sich dabei ein Thema durch das zweitägige Programm: der Mensch als Faktor der Cybersicherheit – und die Frage, warum Vertrauen nach wie vor die wertvollste Währung der Branche ist.

Keynote: Ken Hughes, „The King of CX“

Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltung ist die Keynote von Ken Hughes. Er gilt international als einer der führenden Stimmen für Verbraucherverhalten und Customer Experience und wurde vom CX Network sowohl 2025 als auch 2026 zu den Top 50 Influencern gezählt. Seit mehr als 20 Jahren berät Hughes Unternehmen der Fortune 500 – darunter PayPal, ING, UBS, Barclays und Worldpay. Dabei verbindet er Erkenntnisse aus der Verbraucherpsychologie, der digitalen Anthropologie und der Verhaltensökonomie, um aufzuzeigen, wie Unternehmen langfristiges Vertrauen bei ihren Kunden und Zielgruppen aufbauen können.

In seiner Keynote „Die Zukunft sichern: Menschliches Vertrauen, KI und das Herzstück der Zahlungssicherheit“ fordert Hughes die Verantwortlichen für Zahlungssicherheit dazu auf, über Compliance und Technologie hinauszudenken und Sicherheit nicht nur als technische Disziplin, sondern als erlebbaren Bestandteil der Customer Experience zu verstehen.

Ein Meilenstein von besonderer Bedeutung

„In den vergangenen 20 Jahren hat unsere Branche gelernt, dass Sicherheit und Vertrauen untrennbar miteinander verbunden sind“, erklärt Gina Gobeyn, Executive Director des PCI SSC. „Gemeinsam haben wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Fundament für sichere Zahlungssysteme geschaffen – und gemeinsam werden wir auch die Zukunft gestalten. Dass unser Europe Community Meeting zu seinem 20-jährigen Jubiläum nach Edinburgh zurückkehrt, ist für uns der perfekte Anfang eines neuen Kapitels.“

Veranstaltungsdetails

Datum: 20. – 22. Oktober 2026

Veranstaltungsort: Edinburgh International Conference Centre

150 Morrison Street, Edinburgh, EH3 8EE Edinburgh, Schottland

Keynote-Speaker: Ken Hughes, „The King of CX“

Thema: 20 Jahre Fortschritt feiern – die Zukunft der Zahlungssicherheit gestalten

Informationen zur Anmeldung sowie das vollständige Programm finden Sie unter https://www.pcisscevents.org/event/2026-edinburgh/summary

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