Le PCI SSC Europe Community Meeting revient à Édimbourg pour célébrer son 20e anniversaire

ÉDIMBOURG, Écosse, 03 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le PCI Security Standards Council (PCI SSC) célèbrera vingt années d’expérience consacrées à façonner la sécurité mondiale des paiements à l’occasion du retour de sa réunion phare Europe Community Meeting à Édimbourg, du 20 au 22 octobre 2026. L’événement revient ainsi dans la capitale écossaise, dix ans après sa précédente édition organisée dans la ville en 2016. Cet événement majeur réunira des banques, des détaillants, des prestataires de services de paiement, des évaluateurs, des fournisseurs de technologies et des professionnels de la sécurité du monde entier pour aborder les défis auxquels le secteur se retrouve confronté à un moment charnière de son évolution : l’intelligence artificielle transforme en effet le paysage des paiements, tant par les menaces qu’elle engendre que par les outils qu’elle offre pour s’en prémunir.

La fraude aux paiements et la cybercriminalité persistent et évoluent, alimentées en partie par des attaques de plus en plus sophistiquées qui s’appuient sur l’IA et dont les capacités d’adaptation dépassent la vitesse de réaction des systèmes de défense traditionnels. Pour un secteur fondé sur la confiance des consommateurs, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés, et l’édition de cette année a été conçue en vue d’y répondre directement.

Après vingt années de progrès, un nouveau chapitre commence

Depuis sa création en 2006, le PCI SSC établit les normes de référence mondiales en matière de protection des données des titulaires de cartes. L’événement de cette année rend hommage à cet héritage tout en se tournant résolument vers l’avenir avec un programme complet qui met l’accent sur le maintien de la sécurité au sein d’un écosystème de paiement de plus en plus autonome et piloté par l’IA, sans pour autant perdre la confiance humaine qui en constitue le fondement.

Les sessions proposées aux délégués seront notamment les suivantes :

L’IA, la confiance et l’avenir des paiements dans un monde autonome – analyse des conséquences d’une prise de décision de plus en plus automatisée.

– analyse des conséquences d’une prise de décision de plus en plus automatisée. Les agents d’IA et les risques émergents dans l’environnement des données des titulaires de carte – examen de la nouvelle surface d’exposition aux risques induite par les systèmes d’IA autonomes.

– examen de la nouvelle surface d’exposition aux risques induite par les systèmes d’IA autonomes. L’humain face à la machine : repenser la sécurité, la conformité et la responsabilité – réflexion sur la question de savoir à qui incombe, en dernier ressort, la responsabilité des décisions en matière de sécurité.

– réflexion sur la question de savoir à qui incombe, en dernier ressort, la responsabilité des décisions en matière de sécurité. Des listes de contrôle de conformité à l’assurance continue – analyse de l’évolution du secteur au-delà des audits ponctuels.

– analyse de l’évolution du secteur au-delà des audits ponctuels. Lutter contre la fraude et les nouvelles menaces qui pèsent sur les paiements – exploration de stratégies concrètes pour répondre à un paysage des menaces en constante évolution.

– exploration de stratégies concrètes pour répondre à un paysage des menaces en constante évolution. Transformer les normes PCI en valeur ajoutée – réflexion sur une nouvelle approche de la conformité, considérée comme un moteur de croissance et non comme une simple charge opérationnelle.





Le programme complet abordera également les architectures de paiement natives du cloud, la cryptographie et la gestion des clés, la sécurité des écosystèmes mondiaux ainsi que les évolutions réglementaires qui redéfinissent le secteur. Il mettra par ailleurs en lumière un thème récurrent tout au long de ces deux journées : le facteur humain dans la sécurité et la raison pour laquelle la confiance demeure la valeur la plus précieuse du secteur.

Intervention principale : Ken Hughes, « Le roi de l’expérience client »

Ken Hughes sera la tête d’affiche de l’événement de cette année. Cette figure de renommée internationale est l’une des voix les plus influentes au monde en matière de comportement des consommateurs et d’expérience client ; il figure d’ailleurs dans le classement des 50 personnalités les plus influentes du secteur sélectionnées par CX Network pour 2025 et 2026. Fort de plus de vingt années d’expérience en conseil auprès d’entreprises du Fortune 500, notamment PayPal, ING, UBS, Barclays et Worldpay, Hughes associe psychologie du consommateur, anthropologie numérique et économie comportementale pour examiner la façon dont les entreprises bâtissent une relation de confiance durable avec leurs clients.

Dans son intervention intitulée « Sécuriser l’avenir : la confiance humaine et l’intelligence artificielle au cœur des enjeux de la sécurité des paiements », Hughes invitera les acteurs de la sécurité des paiements à dépasser le simple cadre de la conformité et de la technologie pour envisager la sécurité comme une composante à part entière de l’expérience client, et non comme une simple fonction technique.

Une étape importante à célébrer

« Après 20 années d’expérience, notre secteur a compris que sécurité et confiance sont deux aspects indissociables », a déclaré Gina Gobeyn, directrice générale du PCI SSC. « Ensemble, nous avons bâti les fondements de la sécurité des paiements au cours des 2 dernières décennies, et ensemble nous construirons l’avenir. Organiser l’Europe Community Meeting à Édimbourg à l’occasion de cette édition anniversaire nous est apparu comme une évidence pour entamer ce nouveau chapitre. »

Détails de l’événement

Date : 20-22 octobre 2026

Lieu : Edinburgh International Conference Centre

150 Morrison Street, Édimbourg, EH3 8EE Édimbourg, Écosse

Intervenant principal : Ken Hughes, « Le roi de l’expérience client »

Thème : Célébrer 20 années de progrès – et façonner l’avenir de la sécurité des paiements

Les informations sur l’inscription et le programme complet sont disponibles sur https://www.pcisscevents.org/event/2026-edinburgh/summary

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