Bombardier présentera son superbe avion Challenger 3500 au salon LABACE 2026 dans le cadre d’une grande tournée à travers plusieurs villes d’Amérique latine

Le très populaire avion Challenger 3500 de Bombardier sera exposé lors de cet événement, mettant en avant sa fiabilité, sa distance franchissable et ses performances exceptionnelles, qui en font le choix idéal pour les exploitants de toute l’Amérique latine

Le retour de Bombardier au salon LABACE en 2026 marque une étape clé d’une grande tournée en Amérique latine consacrée à l’avion Challenger 3500, qui couvrira 10 villes de la région, renforçant ainsi l’engagement fort de l’entreprise envers ses clients sur cet important marché





MONTRÉAL, 03 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son avion Challenger 3500, en tête de l’industrie, sera exposé lors du salon Latin American Business Aviation Conference & Exhibition 2026 (LABACE), qui se tiendra du 4 au 6 août à l’aéroport de Campo de Marte à São Paulo, afin de présenter ses caractéristiques impressionnantes en matière de conception et de performances aux clients de la région.

Bombardier se réjouit de participer au plus grand salon de l’aviation d’affaires d’Amérique latine cette année et d’y déployer une importante équipe commerciale. La participation de Bombardier au salon LABACE s’inscrit dans le cadre d’une grande tournée en Amérique latine, passant par plusieurs villes, consacrée à l’avion Challenger 3500. Cette tournée fera étape dans plusieurs destinations clés d’Amérique latine, notamment : Monterrey (Mexique); Santo Domingo (République dominicaine); Asuncion (Paraguay); Santiago (Chili); Lima (Pérou); Guayaquil (Équateur); Quito (Équateur); Bogota (Colombie) et Panama City (Panama).

« L’avion d’affaires Challenger 3500 de Bombardier, en tête de l’industrie, a largement fait ses preuves, et nous sommes ravis de présenter une nouvelle fois ses performances exceptionnelles et ses innovations en matière de conception lors du salon LABACE », a déclaré Frank Vento, vice-président des ventes pour les États-Unis et l’Amérique latine chez Bombardier. « Bombardier occupe une position unique sur le marché brésilien, et comme en témoignera notre grande tournée en Amérique latine, nous sommes très engagés envers cette région importante. Nous sommes ravis de présenter les incroyables atouts de cet impressionnant avion lors du plus grand événement dédié à l’aviation d’affaires d’Amérique latine. »

L’avion Challenger 3500 est rapidement devenu l’un des appareils les plus prisés de sa catégorie, offrant les coûts d’exploitation directs les plus faibles de son segment, des performances de premier plan, une polyvalence remarquable et une cabine à la fine pointe de la technologie. Fort de la position de chef de file que Bombardier occupe depuis longtemps dans le segment des avions superintermédiaires, l’appareil perpétue un héritage couronné de succès fondé sur la fiabilité, la performance et l’innovation axée sur les besoins des clients. Avec sa distance franchissable impressionnante de 3 400 NM et sa vitesse maximale de Mach 0,83(1), cet avion permet de relier les voyageurs entre les principales villes, notamment São Paulo-Bogota, São Paulo-Panama City et São Paulo-Dakar. Les clients de la région qui souhaitent faire entretenir leur avion bénéficieront également d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux services dédiés et au réseau de soutien de Bombardier, notamment l’établissement de service agréé MAGA Aviation situé à l’aéroport de Catarina à São Paulo, qui assure la maintenance en ligne, fournit des pièces Bombardier et met à disposition l’outillage nécessaire pour tous les avions Global, Challenger et Learjet.

Le centre de service de Miami-Opa Locka, d’une superficie de 300 000 pieds carrés et géré directement par Bombardier, offre également aux clients des capacités de maintenance étendues. De plus, Bombardier dispose d’un vaste réseau d’environ 100 sites à travers le monde, prêts à assister ses clients à tout moment et en tout lieu, dès que le besoin s’en fait sentir.

Les visiteurs souhaitant en savoir plus sur l’avion Challenger 3500 sont invités à nous rencontrer au SD25 pour découvrir ses performances exceptionnelles et ses innovations en matière de conception.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 centres de service dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

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(1) Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions.