Nexity : total d’actions et de droits de vote composant le capital au 31 juillet 2026

 | Source: Nexity Nexity

NEXITY
Société anonyme
au capital de 280 648 620 euros
Siège Social : 67 rue Arago
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
444 346 795 RCS Bobigny

Information mensuelle relative
au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital
conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l’AMF
et L 233-8-II du Code de commerce.

Date d'arrêté des informationsNombre total d'actions composant le capitalNombre total de droits de vote
31 juillet 2026

 		56.129.724

 		Total brut56.129.724
Total net55.665.282

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

Saint-Ouen-sur-Seine, le 3 août 2026

Pièce jointe


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2026_08_03 - Nombre total d'actions et droit de vote composant le capital - July 2026
GlobeNewswire

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