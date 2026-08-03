FORVIA : ANNULE ET REMPLACE - MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER DU PREMIER SEMESTRE 2026

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Nanterre, France

Lundi 3 août 2026

ANNULE ET REMPLACE

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER DU PREMIER SEMESTRE 2026

FORVIA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers une nouvelle version (version française uniquement) de son rapport financier semestriel au 30 juin 2026. Cette version annule et remplace la version précédemment mise à disposition.

Il peut être consulté sur le site internet de la Société :

https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/documents-denregistrement-universel-et-rapports-financiers.

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe

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sebastien.leroy@forvia.com

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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