Solutions30 poursuit la réduction de son exposition au marché du déploiement de la fibre en France

En France, Solutions30 met en œuvre une stratégie de repositionnement de ses activités vers les marchés offrant les perspectives de développement les plus favorables, notamment les services à l’Énergie et à la Technologie. Dans ce cadre, le Groupe poursuit la réduction de son exposition au marché du déploiement de la fibre, désormais mature.

La part des activités Connectivity, qui regroupent les services destinés aux opérateurs de télécommunications, dans le chiffre d’affaires de Solutions30 en France est ainsi passée de 72 % en 2022 à 45 % en 2025. Cette réduction doit se poursuivre, avec la cessation progressive, au cours du second semestre de 2026, des activités liées à un contrat majeur dans le déploiement de la fibre optique. Ce contrat, dont la marge opérationnelle était devenue négative, représentait un chiffre d’affaires annuel correspondant à environ 38 % du chiffre d’affaires de Solutions30 en France et à 13 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au titre de l’exercice 2025.

La fin de ce contrat s’inscrit dans la transformation engagée par Solutions30 afin de réduire son exposition aux marchés matures et de recentrer progressivement ses ressources sur les activités présentant de meilleures perspectives de croissance et de rentabilité.

Cette évolution conduit Solutions30 à adapter progressivement l’organisation de ses opérations françaises à leur nouveau niveau d’activité, dans le respect des procédures applicables et du dialogue avec les parties prenantes impliquées. L’ampleur et le rythme de cette adaptation dépendront de l’évolution des niveaux d’activité et des conditions de marché en France.

« Cette réduction de notre exposition au marché du déploiement de la fibre optique en France marque une nouvelle étape dans le repositionnement de nos activités françaises, en ligne avec la stratégie du Groupe. Elle aura un impact significatif sur notre chiffre d’affaires en France, mais contribuera à réduire notre dépendance à un marché arrivé à maturité et dont les niveaux de rentabilité ne répondent plus à nos objectifs. Nous entendons, à terme, concentrer nos ressources sur nos marchés les plus porteurs, notamment dans les services à l’énergie et à la technologie », commente Antoine MIRABEL, Directeur Général des activités françaises de Solutions30.

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

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