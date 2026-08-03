Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 - Le Groupe Bonduelle confirme sa résilience et clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d'affaires stable

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : La Woestyne – 59173 Renescure

447 250 044 RCS Dunkerque





Chiffre d’affaires annuel 2025-2026

(1er juillet 2025 - 30 juin 2026)

Le Groupe Bonduelle confirme sa résilience et clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d’affaires stable porté par les régions Europe et Eurasie

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre de l’exercice 2025-2026 atteint 548,0 millions d’euros, en évolution de - 0,5 % en données comparables* et de - 1,3 % en données publiées.

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle pour l’exercice 2025-2026, clos le 30 juin 2026, s’établit à 2 186,2 millions d’euros, soit une variation de + 0,4 % en données comparables* et de - 0,8 % en données publiées par rapport à l’exercice 2024-2025. Malgré l’impact important de l’effet de change et d’un contexte de consommation peu porteur aux États-Unis, le groupe parvient à stabiliser son chiffre d’affaires sur l’année grâce à la bonne tenue des activités en Europe et en Eurasie, qui affichent une croissance de + 2,5 % en données comparables* et de + 3,3 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent, soutenue par ses marques Bonduelle, Cassegrain et Globus.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2025-2026 12 mois

2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2025-2026 4ème trimestre 2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 372,1 1 354,5 1,3 % 1,3 % 355,4 353,5 0,5 % 0,6 % Zone hors Europe 814,0 849,3 - 4,1 % - 1,0 % 192,6 201,6 - 4,5 % - 2,3 % Total 2 186,2 2 203,8 - 0,8 % 0,4 % 548,0 555,1 - 1,3 % - 0,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2025-2026 12 mois

2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2025-2026 4ème trimestre 2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 1 119,9 1 070,5 4,6 % 3,5 % 273,5 266,9 2,5 % 2,0 % Surgelé 305,1 298,2 2,3 % 2,0 % 72,7 72,5 0,3 % 0,1 % Frais élaboré 761,2 835,1 - 8,8 % - 4,1 % 201,7 215,7 - 6,5 % - 3,7 % Total 2 186,2 2 203,8 - 0,8 % 0,4 % 548,0 555,1 - 1,3 % - 0,5 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 62,8 % de l’activité sur l’exercice, progresse de + 1,3 % en données publiées comme en données comparables*, et de + 0,6 % sur le 4ème trimestre en données comparables* (+ 0,5 % en données publiées).

L’activité conserve affiche, sur des marchés peu dynamiques, une croissance de + 1,5 %. Celle-ci est portée par le développement des ventes Cassegrain et par le retour progressif à la normale des volumes à marque de distributeur, lié à la mise en place de droits de douane sur le maïs chinois. Le plan d’activation d’envergure déployé sur la marque Bonduelle dans toute l’Europe - nouveau design, campagne de communication puissante et innovations répondant aux nouvelles attentes des consommateurs - commence à porter ses fruits sur un certain nombre de marchés.

L’activité surgelé affiche une croissance de + 2,1 %, portée par la montée en puissance progressive de nos innovations à la marque en grande distribution, qui s’inscrivent dans l’évolution stratégique de notre portefeuille, ainsi que par une augmentation de l’activité en restauration hors foyer.

L’activité frais accuse un retrait de - 0,4 % sous l’effet de la pression concurrentielle et de pertes de référencement. Le 4ème trimestre marque toutefois une reprise progressive de l’activité (+ 4,4 %), portée par une météo favorable à la consommation de produits traiteur et par le lancement de nouveaux produits à la marque en France et en Italie.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 37,2 % de l’activité sur l’exercice 2025-2026, recule de - 1,0 % en données comparables* (- 4,1 % en données publiées). Au titre du 4ème trimestre, le chiffre d’affaires affiche une évolution de - 2,3 % en données comparables* (- 4,5 % en données publiées).

Après une année de croissance en 2024-2025, l’activité en Amérique du Nord affiche un recul de - 5,6 % en données comparables* (- 12,4 % en données publiées) sur l’ensemble de l’exercice. Le contexte de marché complexe, l’inflation et l’impact de plusieurs crises agricoles qui ont mis sous pression l’accès à la matière première, ont fortement impacté les performances, malgré la dynamique des innovations et la reprise de la restauration hors foyer (+ 9,4 %).

La zone Eurasie, Export et Mercosur progresse de + 8,7 % en données comparables* (+ 13,6 % en données publiées). Cette performance est portée par la croissance et l’activation de nos marques sur un marché dynamique.

Perspectives

Comme évoqué dans le communiqué du 5 mai 2026, malgré la relative stabilité du chiffre d’affaires annuel, l’objectif de rentabilité opérationnelle courante sera légèrement inférieur à la prévision révisée de 80 millions d’euros, communiquée au premier semestre, impacté par un environnement défavorable (conséquences des importations massives de maïs chinois, pression sur les prix des marques de distributeurs en Europe et aux États-Unis, et crise au Moyen-Orient).

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

Pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

Pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

Pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

Pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Résultats annuels 2025-2026 : 2 octobre 2026 (après bourse)

- Réunion d’information : 5 octobre 2026





A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec près de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Certifiés 100% B Corp depuis le 1er janvier 2026 en France et dans le monde, nous réaffirmons notre engagement pour un modèle plus durable et responsable

Au titre de l’exercice 2025-2026, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

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