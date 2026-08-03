ABC arbitrage - droits de vote au 31 juillet 2026

 | Source: ABC arbitrage ABC arbitrage

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la date du 31 juillet

Article L 223-16  du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.

Nbre total d'actions composant le capital59 789 162
Total théorique des droits de vote59 789 162
Total réel des droits de vote*59 637 235

* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées 

Pièce jointe


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07_2026 ABC CP - Droits de vote - juillet 2026
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