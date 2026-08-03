IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 31 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 juillet au 31 juillet 2026
             
Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 27/07/2026 FR0010259150 9 022 159,0397 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 28/07/2026 FR0010259150 3 091 158,6554 XPAR
IPSEN 549300M6SGDPB4Z94P11 31/07/2026 FR0010259150 200 158,2000 XPAR
      TOTAL 12 313 159,9296  

Pièce jointe


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