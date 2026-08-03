IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 31 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 juillet au 31 juillet 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/07/2026
|FR0010259150
|9 022
|159,0397
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/07/2026
|FR0010259150
|3 091
|158,6554
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|31/07/2026
|FR0010259150
|200
|158,2000
|XPAR
|TOTAL
|12 313
|159,9296
Pièce jointe