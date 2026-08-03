Umicore - Déclaration de transparence par BNP Paribas Asset Management Holdings et BNP Paribas Cardif

Déclaration de transparence par

BNP Paribas Asset Management Holdings et BNP Paribas Cardif

Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Umicore a récemment été notifiée par BNP Paribas Asset Management Holdings et BNP Paribas Cardif d’un franchissement à la hausse du seuil légal de 3 % des droits de vote directs le 27 juillet août 2026.

La totalité des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents détenus par BNP Paribas Asset Management Holdings et BNP Paribas Cardif s'élevait à 3,02 % le 27 juillet 2026.

Résumé de transaction :

Date de franchissement du seuil Date de la notification Droits de vote directs après la transaction Instruments financiers assimilés après la transaction Total 27 juillet 2026 29 juillet 2026 3,02 % 0,00 % 3,02 %



Notification de BNP Paribas Asset Management Holdings et BNP Paribas Cardif :

La notification contient les informations suivantes :

Date de la notification : 29 juillet 2026

Date de franchissement du seuil : 27 juillet 2026

Franchissement à la hausse du seuil des droits de vote directs : 3 %

Notification par : BNP Paribas Asset Management Holdings et BNP Paribas Cardif

Dénominateur: 246 400 000

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue, sont disponibles dans la section Déclarations de Transparence du site web d’Umicore.



À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (« Materials for a better life »).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore, portées par plus de 11 000 collaborateurs, sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux une clientèle mondiale. Le Groupe a réalisé des revenues (hors métaux) de € 1,9 milliards (chiffre d’affaires de € 13,9 milliards) au cours du premier semestre 2026.

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