Pörssitiedote
4.8.2026, klo 08:10
eQ Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2027
|eQ Oyj julkistaa vuonna 2027 seuraavat taloudelliset raportit:
|Tilinpäätöstiedote 2026
|tiistai 2.2.2027
|Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu
|tiistai 27.4.2027
|Puolivuosikatsaus
|tiistai 3.8.2027
|Osavuosikatsaus tammi – syyskuu
|tiistai 26.10.2027
|Vuosikertomus 2026
|viikolla 9
eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.3.2027
Helsinki 4.8.2026
eQ Oyj
Lisätietoja: Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eq.fi, keskeiset tiedotusvälineet
eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 14,3 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.