eQ Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2027

 | Source: eQ Oyj eQ Oyj

Pörssitiedote

4.8.2026, klo 08:10

eQ Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2027

eQ Oyj julkistaa vuonna 2027 seuraavat taloudelliset raportit: 
  
Tilinpäätöstiedote 2026tiistai 2.2.2027
Osavuosikatsaus tammi – maaliskuutiistai 27.4.2027
Puolivuosikatsaustiistai 3.8.2027
Osavuosikatsaus tammi – syyskuutiistai 26.10.2027
Vuosikertomus 2026viikolla 9

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.3.2027

Helsinki 4.8.2026

eQ Oyj

Lisätietoja: Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eq.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 14,3 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eq.fi.


GlobeNewswire

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