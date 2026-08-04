L'EBITDA trimestriel de Lleida.net recule de 27 % en plein virage vers le B2C

Madrid, le 4 août.- Lleida.net (BME:LLN, EPA:ALLLN), opérateur de télécommunications et prestataire qualifié de services de confiance numérique, a enregistré un EBITDA de 713 000 euros au deuxième trimestre 2026, soit 27 % de moins qu'à la même période de 2025.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est établi à 4,519 millions d'euros, en baisse de 7 %, et le résultat avant impôts à 101 000 euros, selon les résultats préliminaires communiqués au marché.

Ce recul mesure le coût d'un changement de modèle. L'entreprise remplace un chiffre d'affaires concentré sur quelques contrats de gros de montant élevé par un chiffre d'affaires réparti entre des milliers de clients finaux au ticket plus faible.

Lleida.net a clôturé le mois de juin avec 12 545 clients actifs, le chiffre le plus élevé de son histoire.

Le relais progresse plus vite en nombre de clients qu'en volume d'affaires, et ce décalage explique le compte de résultat du trimestre.

Portefeuille de clients et lignes d'activité

L'entreprise a facturé 5 567 clients uniques au premier semestre, soit 52 % de plus que les 3 673 d'un an auparavant, et a émis 14 002 factures, en hausse de 28 %.

Le marché international a représenté 50,09 % du chiffre d'affaires semestriel, contre 49,91 % pour l'Espagne. Un an plus tôt, la proportion était inverse.

En juin, elle a enregistré 791 nouvelles souscriptions, son record mensuel, soit plus du double des 391 de juin 2025.

La notification électronique certifiée, celle que souscrit le client direct, a progressé de 9 % sur le trimestre, à 699 000 euros. Les autres services SaaS ont avancé de 1 %, à 400 000 euros.

L'ICX Wholesale, la ligne de gros et toujours la plus importante en chiffre d'affaires, a reculé de 7 %, à 1,622 million d'euros.

Les solutions SMS ont cédé 12 %, à 1,005 million, et la contractualisation électronique 12 %, à 793 000 euros.

« Lleida.net a cessé d'être une entreprise qui dépend d'une poignée de grands contrats pour devenir une entreprise qui facture des milliers de clients chaque mois », a expliqué Sisco Sapena, fondateur et directeur général.

« Cela fait des années que nous construisons un modèle plus large et plus résistant, avec des milliers de clients au lieu de quelques contrats et avec la moitié de l'activité hors d'Espagne. C'est la voie à suivre pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires », a-t-il ajouté.

Dette financière au 30 juin 2026

La dette financière nette baisse à 5,222 millions d'euros, soit 10 % de moins qu'à la clôture de 2025 et 17 % de moins qu'en juin de l'année dernière.

La dette financière totale se réduit de 9 %, à 6,360 millions d'euros. Le ratio sur EBITDA s'établit à 1,64 fois, contre 1,43 à la clôture de 2025.

Cadre réglementaire

Depuis le 3 avril 2025, le Titre II de la Loi Organique 1/2025 exige de justifier la tentative d'un mode approprié de règlement des différends avant d'introduire une action civile ou commerciale.

Le courrier électronique certifié de Lleida.net atteste de cette démarche et fait foi de l'identité de l'expéditeur, du contenu, de la remise et du moment de la remise.

Six arrêts de cinq Audiencias Provinciales, dont celles de Palma de Majorque, Navarre et Guipuscoa, ont reconnu cette validité entre octobre 2025 et mars 2026.

Le nouveau client, ce sont des cabinets d'avocats, des professionnels inscrits à un ordre et des petites entreprises qui doivent justifier cette démarche chaque fois qu'ils préparent une réclamation.

Fondée en 1995, Lleida.net fournit des services de notification électronique certifiée, de contractualisation électronique et de signature numérique. Elle est prestataire qualifié de services de confiance au titre du règlement européen eIDAS depuis 2018, avec des certifications équivalentes en Amérique latine, au Maroc et aux Émirats arabes unis. L'entreprise détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays et ses actions sont cotées sur BME Growth (Madrid), Euronext Growth (Paris) et aux bourses de Francfort et Stuttgart.

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