eQ uudistaa visuaalisen ilmeensä tukemaan seuraavaa kasvuvaihettaan

Lehdistötiedote

4.8.2026, klo 08.20

eQ on aina ollut edelläkävijä ja finanssialan ennakkoluuloton suunnannäyttäjä. Nimemme juontaa juurensa sanoista electronic Quote. eQ toi ensimmäisenä yksityishenkilöiden sähköisen osakekaupankäynnin Suomeen vuonna 1998. Sen jälkeen olemme olleet mukana kehittämässä suomalaisia pääomamarkkinoita tuomalla markkinoille uusia sijoitusratkaisuja ja kehittämällä uusia tapoja sijoittaa.

Edelläkävijyys ei ole meille itseisarvo. Se on tapa avata asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti ja rakennamme ratkaisuja, jotka auttavat heitä saavuttamaan omat pitkän aikavälin tavoitteensa. Kun asiakkaamme menestyvät, me menestymme.

eQ:n liiketoiminnan ytimessä on aktiivinen, pitkäjänteinen varainhoito sekä taloudellinen neuvonanto yritys- ja kiinteistöjärjestelyissä. Olemme Suomen johtava private equity -talo. Olemme merkittävä kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä. Tarjoamme laajan kattauksen osake- ja korkotuotteita niin instituutioille kuin varakkaille yksityishenkilöille. Kehitämme aktiivisesti uusia ratkaisuja ja luomme kumppanuuksia asiakkaidemme tarpeisiin. Samalla rakennamme eQ:n seuraavaa kasvuvaihetta ja otamme askeleita kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisessa. Siksi myös visuaalinen identiteetti uudistuu.

Uusi logomme on modernisoitu evoluutio nykyisestä. Selkeä geometria tekee logosta ajattoman, vahvan ja itsenäisen tunnuksen, joka skaalautuu helposti ja luettavasti. Matemaattisesti rakennettu logo toimii pienessä käyttökoossa ja taipuu hyvin vaativiinkin käyttöympäristöihin. Uusi logo luo edellytykset dynaamiselle ja reagoivalle digitaaliselle identiteetille. Merkin liike tuo ilmeeseen moderniutta. Merkin muoto (ääretön -symbolin inspiroimana) viittaa eQ:n liiketoiminnan pitkäjänteisyyteen ja jatkuvuuteen.

Meidät tunnistaa edelleen erinomaisesta ammattitaidosta ja asiakaspalvelusta sekä ketterästä toiminnasta. Me eQ:ssa keskitymme siihen mitä osaamme parhaiten: muutamme ideat kasvuksi ja sijoitukset kestäväksi vauraudeksi. Meidän kanssamme jokainen voi sijoittaa kuin ammattilainen.

eQ - aika kasvattaa vaurautta.

Helsinki 4.8.2026

eQ Oyj

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050-1282

Taina Kyllönen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, p. 040-5822175

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 14,3 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

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