Muutos Siili Solutions Oyj:n johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 4.8.2026 kello 9.30

Siili Solutions Oyj:n henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Taru Salo on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen yhtiön palvelukseen. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään ja Siilin johtoryhmässä elokuun 2026 loppuun saakka. Timo Miiluniemi on nimitetty Siili Solutions Oyj:n vt. henkilöstöjohtajaksi 1.9.2026 alkaen. Miiluniemi on työskennellyt Siilillä vuodesta 2022, viimeksi henkilöstön osaamisesta ja kehittymisestä vastaavana johtajana. Prosessi uuden henkilöstöjohtajan valitsemiseksi käynnistetään välittömästi.

”Haluan kiittää Tarua kuluneista viidestä vuodesta Siilillä ja hänen erityisen vahvasta otteestaan henkilöstön kehittämiseen ja Siilin tekoälytransformaation edistämiseen. Taru on ollut arvokas osa johtoryhmäämme ja toivotan Tarulle kaikkea hyvää tulevaan”, Siilin vt. toimitusjohtaja Markku Savusalo sanoo.

Lisätietoja:

Markku Savusalo, VP Digital Engineering & vt. toimitusjohtaja, Siili Solutions

Puhelin: 040 154 7970, sähköposti: markku.savusalo@siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

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Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

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