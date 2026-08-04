ALSTOM S.A : Alstom va fournir 25 rames X’trapolis 2.0 supplémentaires en Australie pour 270 millions d'euros

Alstom a remporté un contrat de 270 millions d’euros 1 attribué par le gouvernement de l’État de Victoria, qui a exercé une levée d’option portant sur 25 trains X’trapolis 2.0 supplémentaires, lesquels viennent s’ajouter aux 25 trains actuellement en cours de livraison au titre du contrat initial attribué en 2021. Cette dernière commande porte la flotte totale à 50 trains.

attribué par le gouvernement de l’État de Victoria, qui a exercé une levée d’option portant sur 25 trains X’trapolis 2.0 supplémentaires, lesquels viennent s’ajouter aux 25 trains actuellement en cours de livraison au titre du contrat initial attribué en 2021. Cette dernière commande porte la flotte totale à 50 trains. Ce train X’trapolis 2.0 est soumis à une exigence de 60 % de contenu local, ce qui stimule le développement de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ferroviaire dans l’État de Victoria et préserve la capacité nationale de construction de trains, d’importance stratégique, qu’Alstom est le seul à offrir en Australie.

4 août 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a reçu une commande de 270 millions d’euros suite à l’exercice d’une option contractuelle par le gouvernement de l’État de Victoria pour la construction de 25 rames X’trapolis 2.0 additionnelles dans les sites d’Alstom situés dans cet État. L’exercice de cette option porte à 50 le nombre total de rames en cours de fabrication par Alstom dans l’État de Victoria.

Le train X’trapolis 2.0, dérivé de la plateforme de véhicules périurbains Adessia d’Alstom se distingue par son exigence de 60 % de contenu local, ce qui stimule l’industrie ferroviaire de l’État de Victoria. Grâce à l’exercice de cette option, des centaines d’emplois qualifiés seront ainsi préservés dans le secteur manufacturier, tant dans la métropole que dans les régions de l’État et soutiendront l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. .

Le train X’trapolis 2.0 est un véhicule électrique à six voitures économe en énergie, développé en partenariat avec le ministère des Transports et de l’Aménagement du territoire de l’État de Victoria. D’une capacité de 1 225 passagers, doté d’un agencement permettant de circuler librement d’une extrémité à l’autre et de portes plus larges, il intègre des aménagements d’accessibilité comprenant 20 emplacements réservés aux fauteuils roulants, des espaces dédiés aux poussettes, aux vélos et à usage mixte, des rampes semi-automatisées, une signalétique tactile, des technologies d’aide à l’audition, ainsi qu’une interface passager-conducteur améliorée.

Le premier train X’trapolis 2.0 d’Alstom a été mis en service en mai 2026. D’autres exemplaires de ce train entreront progressivement en service pour remplacer une ancienne flotte, en service depuis le début des années 1980.

Les solutions de transport périurbains Adessia d’Alstom accompagnent le développement des écosystèmes urbains dans le monde entier, avec plus de 48 000 voitures vendues, desservant 60 réseaux ferroviaires et transportant plus de 20 millions de passagers chaque jour.



ALSTOM™, X’trapolis™ et Adessia™ sont des marques déposées du groupe Alstom.

À propos d’Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération.



Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement.



Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026.



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1 Cette commande sera enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice 2026/27 d'Alstom.

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