Transdev - Résultats semestriels 2026 : Une croissance résiliente dans un contexte économique incertain

Résultats semestriels 2026

Une croissance résiliente dans un contexte économique incertain

Issy-les-Moulineaux, le 4 août 2026 – Transdev annonce ses résultats financiers du premier semestre 2026. Dans un environnement économique défavorable (hausse prix de l’énergie, évolution du dollar), le Groupe affiche une croissance de 6,2% de son chiffre d’affaires et des résultats semestriels stables qui confirment la résilience du portefeuille d’un groupe de transport public diversifié.

Des démarrages et partenariats d’envergure .

. 5 millions de voyageurs transportés sur la ligne Marseille-Toulon-Nice, après un an d’exploitation, soit une hausse de 45%.

sur la ligne Marseille-Toulon-Nice, après un an d’exploitation, soit une hausse de 45%. Chiffre d’affaires en croissance à 5,5 milliards d’euros.

à 5,5 milliards d’euros. EBITDA 1 en augmentation à 333 millions d’euros.

à 333 millions d’euros. EBIT stable à 93 millions d’euros.

à 93 millions d’euros. Endettement financier net stable à 1,26 milliard d’euros.

Activité

Au cours du premier semestre, l’activité commerciale a été soutenue notamment avec des démarrages et des partenariats d’envergure, tant en France qu’à l’international.

En France :

Le 1 er mai, en Ile-de-France, le démarrage de la DSP 44 devient le plus important lot exploité par Transdev en France, pour le compte d’Ile-de-France Mobilités. D’une durée de six ans, le contrat compte 1 800 collaborateurs et 19 lignes de bus (dont certaines desservent Paris intramuros) dotées de 380 véhicules, circulant sur un bassin de population de 600 000 habitants. Depuis la reprise des opérations, les équipes de Transdev ont sensiblement amélioré le niveau d’offre réalisée.

mai, en Ile-de-France, le démarrage de la DSP 44 devient le plus important lot exploité par Transdev en France, pour le compte d’Ile-de-France Mobilités. D’une durée de six ans, le contrat compte 1 800 collaborateurs et 19 lignes de bus (dont certaines desservent Paris intramuros) dotées de 380 véhicules, circulant sur un bassin de population de 600 000 habitants. Depuis la reprise des opérations, les équipes de Transdev ont sensiblement amélioré le niveau d’offre réalisée. Fin juin, Transdev a atteint 5 millions de voyageurs transportés sur la ligne Marseille-Toulon-Nice, après un an d’exploitation, soit une hausse de 45%. Le taux de ponctualité opérateur de la ligne a dépassé 98% au premier semestre 2026, tandis que le taux de satisfaction des voyageurs atteint 96%. La ligne Marseille-Toulon-Nice, exploitée par Transdev pour le compte de la Région Sud, est la première ligne de trains régionaux confiée à un opérateur privé depuis l’ouverture à la concurrence.

A l’international :

Aux Pays-Bas : Le 1er juillet, démarrage de l’exploitation du contrat de transports publics d’Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (ANF). Il s’agit de la plus grande concession de transports publics des Pays-Bas, exploitée entièrement avec des bus électriques, dont 330 nouveaux bus, et comptant huit dépôts, dont quatre entièrement neufs. Le contrat, exécuté sous la marque commerciale RRReis, est d’une durée de 10 ans jusqu’en 2036.

En Suède : Le 15 juin, ouverture d’une nouvelle liaison ferroviaire quotidienne du Snälltåget, entre Malmö (Suède) et Oslo (Norvège). Depuis 2007, ces trains - qui relie désormais cinq pays - fonctionnent entièrement sans subventions, grâce aux seules recettes de la billetterie.

Au Maroc : Dans le cadre de la coentreprise dénommée ISSAL et officialisée en juin 2026 avec CTM (Compagnie des Transports Marocains), Transdev a remporté trois contrats d’exploitation des bus urbains pour une durée de dix ans : à Tétouan (depuis septembre 2023), à Fès (septembre 2025) et à Tanger (décembre 2025). Transdev exploite par ailleurs le tramway de Rabat-Salé, renouvelé en 2020 pour 10 ans.

En Colombie : En février, Transdev et son partenaire Fanalca ont remporté le contrat d’exploitation du Câble de Bogota, dans le quartier de Ciudad Bolivar (800 000 habitants), pour une durée de dix ans. L’exploitation a démarré le 13 juillet.





Résultats financiers

L’entreprise a été confrontée à la baisse du dollar et l’augmentation soudaine du prix de l’énergie au cours de ce premier semestre. Sur le premier semestre 2026, ces éléments impactent négativement le chiffre d’affaires de 96 millions d’euros pour le change et la marge opérationnelle de 18 millions d’euros pour la hausse du diésel net des effets d’indexation par rapport au premier semestre 2025.

Dans ce contexte, les résultats semestriels 2026 de Transdev se caractérisent par :

Une solide progression de 4,1% (6,2% à change et périmètre constant) de son chiffre d’affaires à 5,5 milliards d’euros porté par sa croissance sur ses principales géographies (France, Etats-Unis, Allemagne et Pays-Bas).

porté par sa croissance sur ses principales géographies (France, Etats-Unis, Allemagne et Pays-Bas). Un EBITDA en augmentation de 8,1% pour atteindre 333 millions d’euros

en augmentation pour atteindre Un EBIT stable qui s’établit à 93 millions d’euros.

qui s’établit Un endettement financier net stable à 1,26 milliard d’euros par rapport à juin et décembre 2025.

En Millions € Juin 2026 Juin 2025 Variation Chiffres d’affaires 5 454 5 237 +217 EBITDA +333 +308 +25 Résultat Opérationnel Courant (ROC) et Résultats des sociétés mises en équivalence +92 +98 (6) EBIT +93 +94 (1) Endettement Financier Net +1 260 +1 250 +10

À propos de Transdev

En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte au quotidien en moyenne 14 millions de passagers, grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, et emploie plus de 107 000 femmes et hommes au service de ses clients passagers, confortant ainsi sa position de leader mondial du transport public. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises. Transdev est codétenu par le Groupe Rethmann à 66% et par la Caisse des Dépôts à 34%. En 2025, présent dans 19 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10,44 milliards d’euros. En savoir plus : www.transdev.com

Contacts presse :

Damien Stéffan – damien.steffan@transdev.com / Tél : 06 27 36 16 79

Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com / Tél. : 06 10 60 58 45

Contacts Investisseurs :

e-mail : liste.relations.investisseurs@transdev.com

1 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization : bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements.





Pièce jointe