|Auction
|Auction results
|Auction date
|2026-08-04
|Start date
|2026-08-05
|Maturity date
|2026-08-12
|Interest rate
|1.75 %
|Offered volume, SEK bn
|481
|Total bid amount, SEK bn
|368.45
|Accepted volume, SEK bn
|368.45
|Number of bids
|15
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
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