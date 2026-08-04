Die weltweit besten alternativen Reiseziele abseits des Massentourismus

DUBLIN, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Manche Reiseziele wie Venedig, Aspen, Kyoto oder Ibiza verlieren nie ihren Reiz. Gleichzeitig wächst seit Jahren der Wunsch vieler Reisender, überlaufene Touristenhochburgen zu meiden. Immer mehr Reisende möchten vergleichbare atemberaubende Landschaften und kulturelle Erlebnisse genießen – jedoch ohne Menschenmassen, lange Warteschlangen und überhöhte Preise.

In diesem Sommer zeigt sich ein neuer Reisetrend: Statt ein überlaufenes Reiseziel durch ein ähnliches in der Nähe zu ersetzen, überschreiten Reisende bewusst Landesgrenzen.

Mit dem ersten Travel Dupe Index hat Holafly die besten internationalen Alternativen zu einigen der beliebtesten Reiseziele der Welt ermittelt. Dafür wurden visuelle und kulturelle Ähnlichkeit, Unterkunftskosten, Übertourismus, Erreichbarkeit und soziale Dynamik miteinander verglichen. Im Unterschied zu herkömmlichen „Dupe“-Rankings befindet sich jede Alternative in einem anderen Land als das ersetzte Reiseziel. So erhalten Reisende ein neues Urlaubserlebnis, ohne auf den besonderen Charakter des Originals verzichten zu müssen.

Die Auswertung zeigt: Die überzeugendste Alternative zu Venedig liegt nicht in Italien, sondern im belgischen Gent. Mittelalterliche Grachten und historische Architektur vermitteln eine ganz ähnliche Atmosphäre – bei deutlich geringerem Besucheraufkommen. Das Ranking hebt außerdem Alternativen wie Banff statt Aspen, Jeonju statt Kyoto und Budva statt Ibiza hervor. Je nach Reiseziel lassen sich dabei bis zu 83 % der Unterkunftskosten einsparen.

Alternative Reiseziele als Antwort auf Übertourismus

Angesichts des zunehmenden Übertourismus an vielen der bekanntesten Reiseziele weltweit halten Reisende verstärkt Ausschau nach weniger überlaufenen Alternativen. Reiseziele in anderen Ländern ermöglichen ein Reiseerlebnis mit vergleichbaren Landschaften, architektonischen Besonderheiten und kulturellen Eindrücken – oft günstiger und abseits der Touristenmassen.

Die besten alternativen Reiseziele weltweit

Rang Alternatives Reiseziel Anstatt 1 Gent, Belgien Venedig, Italien 2 Banff, Kanada Aspen, Vereinigte Staaten 3 Jeonju, Südkorea Kyoto, Japan 4 Budva, Montenegro Ibiza, Spanien 5 Cascais, Portugal Saint-Tropez, Frankreich 6 Ohridsee, Nordmazedonien Comer See, Italien 7 Las Terrenas, Dominikanische Republik Tulum, Mexiko 8 Menton, Frankreich Amalfiküste, Italien 9 Ciudad Perdida, Kolumbien Machu Picchu, Peru 10 Siargao, Philippinen Bali, Indonesien



Methodik

Für den Travel Dupe Index hat Holafly zehn beliebte Reiseziele mit internationalen Alternativen anhand eines gewichteten Bewertungsmodells verglichen. Jedes Reisezielpaar wurde anhand von fünf Kriterien bewertet: visuelle und kulturelle Ähnlichkeit (25 %), also wie stark die Alternative den Charakter des Originals widerspiegelt; Einsparpotenzial bei den Unterkunftskosten (25 %) auf Basis durchschnittlicher Hotelpreise in der Hauptsaison; Ausmaß des Übertourismus (20 %), gemessen am Besucheraufkommen; Erreichbarkeit (15 %) unter Berücksichtigung von Flugverbindungen und Reisezeiten; sowie soziale Dynamik (15 %), analysiert anhand von Instagram-, TikTok- und Online-Suchtrends zur Identifizierung aufstrebender Reiseziele.

Damit das Ranking tatsächlich neue Reiseerlebnisse aufzeigt, musste jede Alternative in einem anderen Land liegen als das jeweilige Original. Zudem wurden höchstens zwei Reiseziele pro Land in die Rangliste aufgenommen. Die Methodik berücksichtigt insbesondere Reiseziele, die ein vergleichbares Reiseerlebnis, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und weniger Besucherandrang bieten sowie die Möglichkeit eröffnen, neue Orte zu entdecken.

Medienkontakt: press@holafly.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f1e0551-dbc0-4ba9-95f6-3c4ac7c55993