Les meilleures destinations de substitution au monde pour éviter le surtourisme

DUBLIN, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certaines destinations emblématiques ne se démodent jamais, comme Venise, Aspen, Kyoto ou Ibiza. Toutefois, ces dernières années, le désir d’échapper aux hauts lieux touristiques surfréquentés s’est développé tout aussi rapidement. De plus en plus de voyageurs souhaitent profiter des mêmes paysages spectaculaires et des mêmes expériences culturelles, mais sans les foules, les files d’attente et les prix plus élevés.

Cet été, la principale tendance voyage ne consiste plus à remplacer une destination bondée par une autre située à proximité, mais à franchir les frontières pour découvrir de nouveaux horizons.

Le tout premier Indice des destinations de substitution (« Travel Dupe Index ») de Holafly identifie les meilleures alternatives internationales à certaines des destinations les plus emblématiques du monde. Le classement repose sur une comparaison de la similarité visuelle et culturelle, des coûts d’hébergement, du niveau de surtourisme, de l’accessibilité et de la popularité croissante sur les réseaux sociaux. Contrairement aux classements traditionnels de destinations de substitution, chaque alternative se situe dans un pays différent de celui de la destination qu’elle remplace, offrant ainsi aux voyageurs une expérience réellement nouvelle tout en conservant le même attrait.

Les résultats montrent que la meilleure alternative à Venise ne se trouve pas ailleurs en Italie, mais à Gand, en Belgique, dont les canaux médiévaux et l’architecture historique créent une atmosphère remarquablement similaire tout en gardant une pression touristique nettement moindre. Le classement met également en avant Banff comme alternative à Aspen, Jeonju à Kyoto et Budva à Ibiza, les voyageurs pouvant économiser jusqu’à 83 % sur les coûts d’hébergement selon la destination choisie.

Les destinations de substitution : une réponse au surtourisme

Alors que le surtourisme continue d’affecter de nombreuses destinations parmi les plus réputées au monde, les voyageurs se tournent de plus en plus vers des alternatives moins évidentes. Plutôt que de remplacer une destination très fréquentée par une autre située à proximité et également populaire, les destinations de substitution internationales permettent de découvrir des paysages, une architecture et des expériences culturelles comparables, tout en réduisant les coûts et en évitant les périodes de forte affluence.

Les meilleures destinations de substitution au monde

Classement Destination de substitution À la place de 1 Gand, Belgique Venise, Italie 2 Banff, Canada Aspen, États-Unis 3 Jeonju, Corée du Sud Kyoto, Japon 4 Budva, Monténégro Ibiza, Espagne 5 Cascais, Portugal Saint-Tropez, France 6 Lac d’Ohrid, Macédoine du Nord Lac de Côme, Italie 7 Las Terrenas, République dominicaine Tulum, Mexique 8 Menton, France Côte amalfitaine, Italie 9 Ciudad Perdida, Colombie Machu Picchu, Pérou 10 Siargao, Philippines Bali, Indonésie



Méthodologie

Afin d’identifier les meilleures destinations de substitution au monde, Holafly a comparé dix destinations emblématiques à des alternatives internationales à l’aide d’un modèle de notation pondéré. Chaque paire de destinations a été évaluée selon cinq critères : similarité visuelle et culturelle (25 %), mesure dans laquelle l’alternative reproduit l’apparence, l’atmosphère et l’expérience de la destination d’origine ; économies sur l’hébergement (25 %), comparaison fondée sur les prix moyens des hôtels en haute saison ; écart en matière de surtourisme (20 %), comparaison de la pression touristique entre la destination d’origine et son alternative ; accessibilité (15 %), prise en compte de la disponibilité des vols et des temps de trajet ; et dynamique sociale (15 %), analyse des tendances sur Instagram, TikTok et dans les recherches en ligne afin d’identifier les destinations émergentes.

Afin de garantir que le classement met en avant de véritables expériences de voyage inédites, chaque alternative devait être située dans un pays différent de celui de la destination qu’elle remplace, et un maximum de deux destinations par pays pouvait figurer dans le classement final. Cette méthodologie privilégie les destinations offrant une expérience similaire tout en proposant un meilleur rapport qualité-prix, moins de foule et l’opportunité de découvrir un nouvel endroit.

Contact médias : press@holafly.com

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