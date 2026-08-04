Le quatrième Sommet annuel sur la sécurité pour les agents de bord de Bombardier, qui se tiendra à Montréal, mettra l’accent sur l’amélioration de la sécurité en cabine et de l’excellence opérationnelle

Ce sommet sur la sécurité, dont la participation est gratuite, s’étend cette année sur deux jours, offrant aux agents de bord et aux professionnels de l’aviation des occasions d’apprentissage continu pour renforcer les normes de sécurité, approfondir leurs connaissances et collaborer afin d’assurer la sécurité des passagers et des équipages

Les séminaires de formation portent sur divers sujets, notamment le leadership en matière de sécurité, les exercices pratiques d’évacuation, les réalités touchant la sécurité, le savoir-faire en matière d’urgence médicale et bien plus encore





MONTRÉAL, 04 août 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son quatrième Sommet annuel sur la sécurité pour les agents de bord (FASS) revient à Montréal pour une nouvelle édition proposant une formation théorique inestimable, des ateliers pratiques et des occasions d’apprentissage continu. Ce séminaire dynamique, qui s’étendra sur deux jours en 2026, se tiendra les 5 et 6 août et proposera des ateliers stimulants ainsi que des présentations de pointe données par des chefs de file clés de l’industrie. Ce séminaire gratuit sur la sécurité est ouvert à tous les agents de bord et les professionnels de l’aviation, peu importe le type d’avion sur lequel ils volent.

Organisé en collaboration avec le célèbre événement Safety Standdown de Bombardier, le Sommet sur la sécurité pour les agents de bord est ouvert aux agents de bord, aux gestionnaires, aux directeurs, aux chefs de la direction et aux pilotes. Cette année, Bombardier a ajouté une demi-journée supplémentaire au programme afin d’inclure encore plus de séances d’information et d’occasions de perfectionnement professionnel.

« Ce qui a commencé il y a seulement quelques années est aujourd’hui devenu un forum de premier plan pour les agents de bord du secteur de l’aviation d’affaires », a déclaré Chris Milligan, vice-président, Service d’avions d’occasion et Opérations aériennes chez Bombardier. « Ce séminaire dynamique rassemble des agents de bord, des professionnels de la sécurité et des chefs de file de l’industrie qui partagent un objectif commun : renforcer les normes, les connaissances et la collaboration qui garantissent la sécurité de nos passagers et de nos équipages. Tout au long de ce sommet, des experts de premier plan présenteront des pistes permettant d’explorer de nouvelles perspectives en matière de sécurité en cabine et de perfectionnement professionnel. »

Le séminaire de cette année propose plusieurs présentations marquantes, notamment : « Les initiatives de l’OACI pour renforcer la sécurité en cabine et celle des passagers », par Darlene MacLachlin, ​agente technique chargée des facteurs humains à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); ​« Du décollage à l’atterrissage : les enfants à bord », par ​​Georgi Hester, consultante en petite enfance chez Norland; ​​« Cours de maître des instructeurs de Bombardier sur la sécurité en cabine​ », par ​​Lynnette McCoubrey, cheffe de la sécurité en cabine et de la formation chez Bombardier; ​« Derrière le sourire : le rôle des agents de bord en matière de sécurité », par ​​Melanie Folcik Barillaro​, enquêtrice principale sur les accidents d’aviation​, et bien d’autres encore.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Bombardier dédié au Sommet sur la sécurité pour les agents de bord.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 centres de service dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

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Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

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